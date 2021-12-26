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En düşük faizli kredi veren bankalar hangileri?

Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutmaya karar vermesine rağmen birçok banka kredilerin faizlerinde indirime gittiğinin açıkladı. Peki en düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Cevabı haberimizde…

26 Aralık 2021 Pazar 13:26
En düşük faizli kredi veren bankalar hangileri?
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Ülkemizde birçok insan günlük hayattaki çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için düşük faizli krediler aramayı sürdürüyor. Merkez Bankası’nın faizlerin sabit tutulacağı kararına rağmen birçok banka kredilerinde faiz indirimine gitti. Peki en düşük faizli kredi veren bankalar hangileri?

ING Bank’ın Faiz Oranları

Türkiye’nin en uygun faizli ihtiyaç kredisi veren bankası olarak öne çıkan ING Bank, yüzde 1,35’den başlayan faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle 80 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi çekebilme olanağı sağlıyor.

QNB Finansbank’ın Faiz Oranları

QNB Finansbank, düşük faizli kredi vererek vatandaşların cebinin dostu olan bankalardan bir tanesi. QNB Finansbank 2021 itibariyle yüzde 1,39’dan başlayan faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle 80 bin TL’lik avantajlı ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor.

TEB’in Faiz Oranları

Vatandaşların yüzünü güldüren bankalardan olan TEB, yüzde 1,45’den başlayan faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi çekebilme imkanı sağlıyor. Üstelik bu kredi için herhangi bir kefil veya ipotek şartı koymuyor.


Son Güncelleme: 26.12.2021 13:26
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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıING BankQNB FinansbankTEB
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