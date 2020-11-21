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En düşük faizli 50 Bin TL kredi veren bankalar hangileridir?

Pandemi sürecinde vatandaşlar sıklıkla kredi çekerken bankalarda vatandaşlara özel düşük faizli ve yüksek vadeli kredilerini duyurmaya devam ediyor. Son olarak açıklamalarda 50 Bin TL krediyi en düşük faizle veren bankalar listesi açıklandı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 10:03
En düşük faizli 50 Bin TL kredi veren bankalar hangileridir?
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Özellikle pandemi sürecinde ekonomik düzeni bozulan vatandaşlar bankaların verdiği kredilere yönelmiş durumda. Hal böyle olunca bankalar uygun faizli ve yüksek vade oranları kredilerini duyurmaya devam ediyor. Son günlerde ise vatandaşlar 50 bin TL kredi için araştırmalarına hız verdi.

50 Bin TL kredi

Bankaların vatandaşların 50 bin TL kredi talepleri için belirledikleri faiz oranları %1,09’dur. 25 bin TL’ye kadar olan kredilerde %0,99 faiz oranı uygulanırken 50 bin ve 70 bin TL için %1,09 faiz oranı uygulanmaktadır.

İhtiyaç kredisi veren bankalar hangileridir?

İhtiyaç kredileri konusunda en düşük faizleri veren 3 banka vatandaşların araştırmaları sonucunda karşılarına çıkmaktadır. Buna göre 50 bin TL’ye en düşük veren faizi veren bankalar;

  • QNB Finansbank ihtiyaç kredilerinde %1,35 faiz uygulamaktadır.
  • 50 bin TL kredi çekmek isteyenlere ING Bank %1,44 faizli ihtiyaç kredisi vermektedir.
  • %1,47 faizli ihtiyaç kredisi Halkbank tarafından kullandırılmaktadır.

50 bin TL’ye 36 ay vade ile %1,07 faizli kredi Finansbank

Finansbank’ın verdiği 50 bin TL kredi için belirlenen faiz oranı %1,07’dir. Aynı zamanda esnek ödeme seçeneklerini de müşterilerine sunan Finansbank 36 ay vade seçeneği sunmaktadır. Kredi başvurusu yapabilmek için gerekli belgeler;

  • Başvuru sahibine ait T.C Kimlik kartı 
  • Kredi kullanacak kişinin yaşadığı yeri belirten ikametgah belgesi,
  • Vatandaşın çalıştığını kanıtlayan gelir belgesi,
  • Sosyal güvencesi olduğunu kanıtlayan SGK Hizmet dökümü,
  • Krediye karşılık gösterilecek teminatlarla ilişkin belgeler banka tarafından talep edilmektedir.

50 bin TL önek hesaplama tablosu

Kredi Tutarı

Vade

Faiz Oranı

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

50.000

12 Ay

%1.35

4.618,34 TL

55.420,03 TL

50.000

24 Ay

%1.35

2.531,13 TL

60.747,15 TL

50.000

36 Ay

%1.35

1.843,94 TL

66.382,09 TL

30 Bin TL önek hesaplama tablosu

Kredi Tutarı

Vade

Faiz Oranı

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

30.000

12 Ay

%1.35

2.771,00 TL

33.252,00 TL

30.000

24 Ay

%1.35

1.518,68 TL

36.448,31 TL

30.000

36 Ay

%1.35

1.106,37 TL

39.829,06TL

10 bin TL önek hesaplama tablosu

10.000 lira ihtiyaç kredisi hesaplama tablosu;

Kredi Tutarı


Vade

Faiz Oranı

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

10.000

12 Ay

%1.35

923,67 TL

11.083,99 TL

10.000

24 Ay

%1.35

506,23 TL

12.149,38 TL

10.000

36 Ay

%1.35

368,79 TL

13.276,37 TL

%1,44 faizli ING Bank ihtiyaç kredisi

3 ay ertelemeli olarak verilen ING Bank ihtiyaç kredisi %1,44 faiz oranı sunmaktadır. Bu krediden faydalanabilmek için banka tarafından belirlenen bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. banka tarafından belirlenen ilk şart kredi notunun 1850’den düşük olmaması şartıdır. Kredi notu 1850’den düşük olmayanlar ING Bank’a giderek kredi başvurusunda bulunabilirler.

50 bin TL ihtiyaç kredi özelliği ise;

  • Kredi Vadesi: 12 Ay
  • Faiz Oranı: %1,44
  • Tahsis Ücreti: 250,00 TL
  • Toplam Ödeme: 55.792,27 TL
  • Toplam Faiz: 4.826,89 TL
  • Aylık Taksit: 4.649,36 TL

24 Ay vadeli 50 Bin TL kredi özelliği;

  • Uygulanacak Faiz Oranı: %1,44
  • Dosya Masrafı: 250,00 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 61.507,29 TL
  • Ödenecek Toplam Faiz: 9.589,44 TL
  • Aylık Taksit Tutarı: 2.562,80 TL

36 ay vadeli 50 Bin TL kredi özelliği

  • Faiz Oranı: % 1.44
  • Aylık Taksit Tutarı: 1.876,98 TL
  • Toplam Faiz: 14.642,83 TL
  • Toplam Geri Ödeme Tutarı: 67.571,38 TL

Halkbank %1,47 faizli ihtiyaç kredisi

En düşük faiz oranlarına bakıldığında son olarak Halkbank’ın verdiği %1,47 faizli ihtiyaç kredisine bakılması gerekir. acil nakit paraya ihtiyaç duyulduğunda alınan ihtiyaç kredisinde, diğer bankalarda olduğu gibi belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Halkbank ihtiyaç kredisi 50 Bin TL hesaplama tablosu

Kredi Tutarı

Vade

Faiz Oranı

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

50.000

12 Ay

%1.47

4.659,72 TL

55.916,64 TL

50.000

24 Ay

%1.47

2.573,41 TL

61.761,84 TL

50.000

36 Ay

%1.47

1.888,07 TL

67.970,52 TL

 

 



Son Güncelleme: 21.11.2020 10:03
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Anahtar Kelimeler:
50 Bin TLKrediPandemiDüşük Faiz
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