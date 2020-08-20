En düşük faizle taşıt kredisi veren kamu ve özel bankalar

Araç sahibi olmak isteyen ya da yeni bir araç alma isteyen vatandaşlar için bankalar uygun faiz oranlarıyla taşıt kredisi sunmaktadır. Son dönemde araç fiyatlarının artması üzerine taşıt kredisi kullanmak isteyenlerin sayısında da artış gözlemlendi.

Taşıt kredisi veren kamu bankaları

Türkiye’deki kamu bankaları taşıt kredisi için uygun faiz oranları vermektedir. Taşıt kredisini kamu bankaları üzerinden kullanmak isteyen kişiler Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ı tercih edebilirler.

Ziraat Bankası taşıt kredisi:

Ziraat Bankası taşıt kredisi çekmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlayarak faiz oranını %0,89, vade süresini ise 60 aya kadar sunmaktadır. Sıfır araçların yanı sıra 5 yaşına kadar olan ikinci el araçlar için de kredi veren banka, aracın %75’i oranında kredi kullandırmaktadır.

Vakıfbank taşır kredisi:

Halkbank taşıt kredisi:

Vakıfbank, araç sahibi olmak isteyen kişilere 48 aya varan vade imkanı vermektedir. Kasko değerinin 120 bin lirasına kadar kredi veren banka, ikinci el araçlar için de kredi olanağı vermektedir. Vakıfbank, 5 yaşından küçük araçlar için vade süresini 60 aya kadar yükseltebildiği gibi, ikinci el araçlarda da bu süreyi 36 aya düşürmüştür. Ancak banka aracın tamamının değeri oranında kredi vermemektedir. Araç değerinin %70’i ve ikinci el araçlarda %50’si kadar kredi vermektedir.

3 ay taksit erteleme ve sonrasında eşit taksit imkanı sunan Halkbank, bankalar arasında öne çıkmış ve faiz oranını %0,94 olarak belirlemiştir. Halkbank’ın vereceği taşıt kredisinde üst limit 200 bin TL’dir ve 60 ay vadelidir. 120 bin TL tutarındaki kredi için ise vade tutarını 48 ay olarak belirlemiştir.

Taşıt kredisi veren özel bankalar

Akbank taşıt kredisi:

Akbank, taşıt kredisi verebilmek için müşterilerinden gelir belgesi talep etmektedir. Gelir belgesinin beyan edilmesi halinde 60 aya varan vade süresi ve %1,10 faiz oranı ile kredi kullanılabilmektedir.

Denizbank taşıt kredisi:

Özel bankalardan biri olan Denizbank, sıfır araçlar için sunduğu kredi paketinin yanı sıra ikinci el araçlar için de yüksek miktarlarda kredi vermektedir. Araç değerinin %70’i oranında kredi veren banka, taşıt kredisi için faiz oranını %1,21 olarak belirlemiştir.