En düşük devlet memuru maaşı ne kadar oldu? 2020 Memur ve Emeklilerin maaş alt sınırı

Türkiye’de hali hazırda yüz binlerce kamu çalışanı ve memur emeklisi bulunmaktadır. Her yıl da binlerce kişi kamu personeli olarak istihdam edilebiliyor. Bu sebeple memuriyete ilişkin atılacak her bir adım milyonlarca kişiyi etkilemektedir. Toplu sözleşme zammı çerçevesinde memurlara ve emeklilere Temmuz ayı itibariyle geçerli olmak üzere yüzde 5.75 zam yapıldı.

En düşük devlet memuru maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar?

Devlette, farklı kurumlarda veya çeşitli pozisyonlarda çok sayıda memur istihdam ediliyor. Personel maaşları ise değişiklik gösteriyor. Buna göre 2020 yılı ikinci 6 ayı kapsamında minimum memur maaşı 3 bin 623 TL olarak hesaplanmaktadır. 2020 yılı sonuna doğru vergi dilimindeki etkiyle birlikte minimum memur maaşı 3 bin 528 TL olarak hesaplanacaktır.

Memur emeklilerinin maaşları özel sektöre nazaran daha yüksek olabiliyor. Buna göre 2020 yılı ikinci 6 aylık dilimde en düşük memur emeklisinin maaşı 2 bin 814 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu süreçte vazife malullüğü gibi durumlar söz konusu olduğunda en düşük tutar değişiklik gösterebiliyor.