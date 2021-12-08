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En çok yatırım yapılan kripto paralar

Kripto paralardaki gelişmeler sonucunda pek çok kişi kripto paralara yatırım yapmaya başladı. Kripto paralara yapılan yatırımların artmasıyla yatırımcılar hangi kripto paranın daha iyi ve popüler olduğuna dair araştırma yapmaya başladı. İşte 2021'de en çok yatırım yapılan kripto paralar...

08 Aralık 2021 Çarşamba 10:25
En çok yatırım yapılan kripto paralar
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Yaşadığımız teknoloji çağıyla birlikte insanlar tarafından en çok kullanılan sanal paralar arasında yer alan kripto para kullanımı gün geçtikçe artış gösteriyor. Bu kripto paraların en popüleri ise şüphe yoktur Bitcoin. Bitcoin sonrasındaysa pek çok sanal para birimi çıkarak yatırımcıların kullanımına sunulmuştur. Bitcoin sonrasında en çok kullanılan sanal paraysa Ethereum oluyor. Ethereum'u takip eden kriptoysa Binance Coin oluyor. 

Bitcoin ile Ethereum güncel değerleri nedir?

Bitcoin'in güncel değeri 34 bin ABD doları. Piyasaya ilk sürüldüğü zamana göre baya geride olan Bitcoin kimi zaman küçük artış gösterebiliyor. Bir başka popüler coin Etherum'un piyasa değeriyse 2200 ABD doları. Bu doğrultuda 2 kripto para biriminin arasında büyük bir fark olduğunu görüyoruz. 


Son Güncelleme: 08.12.2021 10:25
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