En çok yatırım yapılan kripto paralar

Bitcoin ile Ethereum güncel değerleri nedir?

Yaşadığımız teknoloji çağıyla birlikte insanlar tarafından en çok kullanılan sanal paralar arasında yer alan kripto para kullanımı gün geçtikçe artış gösteriyor. Bu kripto paraların en popüleri ise şüphe yoktur Bitcoin. Bitcoin sonrasındaysa pek çok sanal para birimi çıkarak yatırımcıların kullanımına sunulmuştur. Bitcoin sonrasında en çok kullanılan sanal paraysa Ethereum oluyor. Ethereum'u takip eden kriptoysa Binance Coin oluyor.

Bitcoin'in güncel değeri 34 bin ABD doları. Piyasaya ilk sürüldüğü zamana göre baya geride olan Bitcoin kimi zaman küçük artış gösterebiliyor. Bir başka popüler coin Etherum'un piyasa değeriyse 2200 ABD doları. Bu doğrultuda 2 kripto para biriminin arasında büyük bir fark olduğunu görüyoruz.

