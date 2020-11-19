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En çok para kazandıran iş fikirleri

2020 senesinde iş yeri açmak isteyen kişiler hangi işlerin en çok kazandırdığını merak ediyorlar. Türkiye'de son dönemde birçok iş kolunda gelişim gösterilmesi sonucunda bu işlerden kazanç elde etmek de mümkün hale geldi...

19 Kasım 2020 Perşembe 17:16
En çok para kazandıran iş fikirleri
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2020 senesinde en çok para kazandıran işlerin hangileri olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. Kendi işini kurarak kendi işinin patronu olmak isteyen binlerce vatandaş hangi işlere yönelik yatırım yaptığında kazançlı çıkabileceğini merak ediyorlar. Aşağıdaki kısımda son dönem içinde çok kazandırdığı belirlenen bazı iş kolları yer alıyor.

Tavuk Yetiştiriciliği

Tavuk yetiştiriciliği son dönemde ülkemizde çok para kazandırdığı ifade edilen alanlardandır. Küçük baş hayvancılığın giderek zorlaşması ve maliyetli bir hal alması sonrasında tavuk yetiştiriciliği ilgi görmeye başladı.

Ortalama Kazanç: 10-20 bin

Spor Salonu Açmak

Son senelerde insanlar tarafından en çok ilgi gösterilen alanlardan biri de spor salonlarıdır. Fit bir vücuda sahip olmak isteyen ya da kilolarından kurtulmak isteyen birçok insan uygun koşullara ve fiyatlara sahip spor salonlarına akın etmektedirler.

Ortalama Kazanç:8-20 bin

Kafe Açmak

Günümüz işletmelerinin önemli bir kısmını kafeler kaplamaktadır. Kafeler doğru yerde ve nitelikte açıldıklarında hiçbir zaman boş kalacak mekanlar değillerdir. Buna bağlı olarak doğru şartların sağlanması halinde kafeler açıldığında çok para kazandırabilirler.

Ortalama Kazanç:5-15 bin

Bebek Ürünleri Mağazası

Bebek ürünleri anneler ve anne adayları tarafından çokça ilgi gösterilen ürünlerdir. Bu ürünlerin satışının yapıldığı bir mağaza da sorunsuz bir şekilde işleyecektir. Bebeklerin her zaman giyinme ihtiyaçları olacak, bir anne bebeği büyüdükçe daha büyük kıyafetler için gelmeye devam edecektir.


Ortalama Kazanç:10-30 bin

E-Ticaret Yapmak

2020 senesinde en çok kazandıran işler arasında e-ticaret yapmak da yer alıyor. Geleneksel ticaretin yavaş yavaş tarihe karışmasıyla birlikte e-ticaret ön plana çıkmaya devam ediyor. Hemen herkes çıkıp sokakları gezerek alışveriş yapmak yerine telefonuyla yerinden kalkmadan alışveriş yapmayı tercih ediyor.

Ortalama Kazanç: net rakam yok

Su Bayiliği

Damacana ile su satılan bayilikler aracılığı ile de çok para kazanılabilmektedir. Türkiye’de hemen her aile içe suyu ihtiyacını damacana su ile karşılamaktadır.

Ortalama kazanç: 5-10 bin

AVM Standı Açmak

AVM’lere her gün binlerce insan girip çıkmaktadır. Buralarda yüksek kiralar ödemeden stantlar açmak ürünlerin daha çok insana ulaştırılması için iyi bir tercih olacaktır.

Kişisel Araç ile Kargoculuk

Kişiler kendi araçları ile kargo işi yapabilmektedirler. Her bir paket için 3 ile 6 lira arasında değişen ücretler alınabilmektedir. Buna göre her ay 4-7 bin TL arasında para kazanılabilmektedir.

Özel Ders Vermek

Özel ders vererek her bir öğrenci için ay üzerinden binlerce lira kazanılabilmektedir. Öneğin İngilizce özel dersleri veren bir kişi ders başına 150 TL para alabilmektedir.

Ortalama kazanç:1000-1500 TL



Son Güncelleme: 19.11.2020 17:16
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Anahtar Kelimeler:
IşletmeKazanç
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