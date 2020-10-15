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En çok kazandıran yeni iş fikirleri - Para kazandırabilecek altenatif iş kolları

Binlerce vatandaşımız yeni bir iş kurarak para kazanmak istemektedir. 2020 yılında ekstra para kazandırabilecek birbirinden çeşitli yeni iş fikirleri vardır. En çok kazandıran yeni iş fikirleri ile para kazanmak mümkün hale geldi.

15 Ekim 2020 Perşembe 10:12
En çok kazandıran yeni iş fikirleri - Para kazandırabilecek altenatif iş kolları
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Birçok insan para kazandırabilecek altenatif kollarını araştırmaktadır. Ayrıca yeni iş kurmak isteyenler de nasıl bir iş kuracakları konusunda çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Güzel para kazanabileceğiniz birçok iş kolu vardır. Ancak her şeye rağmen iş kurmadan önce iyi bir araştırma yapmanızda fayda vardır. Bulunduğunuz bölgenin ihtiyaçlarını iyi bir şekilde analiz ederek iş kurmanızı tavsiye ederiz. 2020 yılında ekstra para kazandırabilecek birbirinden çeşitli yeni iş fikirleri vardır. En çok kazandıran yeni iş fikirleri ile para kazanmak mümkün hale geldi.

Selfie Drone İşi

Drone aletleri artık birçok yerde kullanılmaktadır. Kargoculuktan tutun da video ve fotoğrafçılık gibi sektörlerin vazgeçilmezi haline gelen drone ile ekstra para kazanabilirsiniz. Drone piyasalardaki toplam cirosu 127 milyar dolara kadar ulaştı. 2020 yılında da bu ekonomik hacim arttı. Selfie Drone ile rahatlıkla para kazanabilirsiniz.

Kahve Dükkanı

Biliyorsunuz ki Sabahattin Ali’nin unutulmaz romanı Kürk Mantolu Madonna, sosyal medyada kahve ile birlikte paylaşılmasından sonra meşhur olmuştur. Kafa dinlemek, dostlarıyla muhabbet edebileceği bir mekan arayan insanlar kahve dükkanlarına gitmektedir.

Aydınlanma Ürünleri


Enerji ihtiyacı her geçen gün daha fazla olmaktadır. Bu açıdan insanlar daha ekonomik ve tasarruflu ürünlere yönelmektedir. Özellikle son yıllarda led ışıklandırma sistemleri tercih edilmektedir. Bu açıdan aydınlanma alanında bir iş kurduğunuzda kazançlı çıkabilirsiniz.

Organik Yumurtacılık

Son yıllarda organik ve sağlıklı gıda tercihleri eski zamanlara göre daha çok artmıştır. Organik tarım ve hayvancılık fazla maliyet gerektirmeden kurabileceğiniz iş alanlarıdır. Küçük bir arazi alarak organik tavuk yumurtacılığı işine girebilirsiniz. Organik yumurtanın tanesi 1 TL’den satılmaktadır. Günden güne büyüyerek markalaşabilirsiniz.

Elektronik Sektörü

Teknoloji her geçen gün gelişmektedir. Artık herkesin evinde birden fazla elektronik ürün vardır. Cep telefonları da oldukça fazla satılmaktadır. Bu açıdan teknolojide gelecek vardır. Çünkü hayatımızın en önemli ihtiyaçları arasına girmişlerdir.

Çiğ Köfte

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen çiğ köftenin bayiliğini alırsanız para kazanma ihtimaliniz yüksek olacaktır. Ülkemizde şu an 25 bin tane çiğ köfte bayisi vardır. Başlangıçta küçük bir dükkanda bu işe başlayan kişiler günden güne dükkanlarını büyütmüştür. En az 20 bin TL bir sermaye ile çiğ köfte dükkanı açabilirsiniz.

Online Stoksuz Satış

Bu sektör yurt dışında oldukça rağbet görmektedir. Ülkemizde de son yıllarda yayılmaya başladı. Stok olmadan intenet üzerinden direk olarak tedarikçi sayesinde satış yapabilmektesiniz. Tedarikçi firmanın ürünleri geç göndermesinden dolayı sorun yaşayacak olsanız da karlı bir iştir. Bu işlere genelde Network ya da Ponzi denmektedir.



Son Güncelleme: 15.10.2020 10:12
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