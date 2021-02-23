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En avatantajlı araç kredisi veren bankalar 2021

25 Şubata kadar en avantajlı araç kredisi imkanı veren bankalar belli oldu. İşte detaylar..

23 Şubat 2021 Salı 23:25
En avatantajlı araç kredisi veren bankalar 2021
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25 Şubata kadar en avantajlı araç kredisi imkanı veren bankalar belli oldu.Yüzde 1,51 faiz oranı ile Akbank birinci sırada araç kredisi verirken ardından yüzde 1,55 faiz ile İş Bankası onu takip ediyor. Bu yıl en iyi faiz ve ödeme imkanının sunan kampanyalı araç kredileri ise 100 bin TL'lik miktar üzerinden kullandırılıyor. Ayrıca daha üst limit kredi talep etmek de mümkün fakat en avantajlı ödeme planı ve vade süresi bakımından bu kredi tipi uygun.

Akbank

Akbank sunduğu imkanlarda 100 bin TL limitli araç kredisini en fazla 48 ay vade seçeneği ile yüzde 1,51 faiz oranı şeklinde belirtti. 100 bin TL'lik araç kredisi çekiminde 48 ay vade ile geri ödenen miktar 151.083 TL olarak aylık taksit imkanıyla 3.17 Tl taksit talep ediliyor.

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası sunduğu araç kredisi ile 100 bin TL limitli araç kredisini en fazla 48 ay vade seçeneği ile yüzde 1,55 faiz oranı şeklinde belirtti. 100 bin TL'lik araç kredisi çekiminde 48 ay vade ile geri ödenen miktar 152.584 TL olarak aylık taksit imkanıyla 3.168 Tl şeklinde taksit talep ediliyor.

Garanti BBVA, Yapı Kredi

Diğer bankaların yanında Garanti BBVA ve Yapı Kredi bankaları da 100 bin TL'lik araç kredisi çekiminde 48 ay vade ile geri ödenen miktar 152.584 TL olarak aylık taksit 3.168 TL şeklinde ödeme taksiti sunuyor.

Vakıfbank

Listenin beşinci sırasında yer alan banka Vakıfbank Ocak sonunda kampanyalı krediler ve esnek vade seçenekleri ile ön plana çıkacaklarını belirtmişti. Bu kampsamda 100 bin TL'lik araç kredisi çekiminde 48 ay vade ile yüzde 1,57 faiz oranını belirledi. Toplam geri ödenen miktar 153.338 TL, aylık taksit ise 3.184 Tl şeklinde taksitli geri ödeme yapılabiliyor.

Denizbank

Bankalar içinde en fazla faiz oranına sahip olan Denizbank, yüzde 1,59 faiz oranı ile araç kredisi sunuyor. 100 bin TL'lik araç kredisi çekiminde 48 ay vade ile toplam geri ödenen miktar 154.094 TL'a denk geliyor.3.199 Tl şeklinde ise taksitli geri ödeme yapılabiliyor.

Araç kredilerinden yararlanmak ve kampanyaalara katılım için kredisini kullanmak istediğiniz bankanın şubesine giderek kredi departmanları üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Şube işlemlerinde krediler için her banka nüfüs cizdanı, araç ruhsatı, gelir belgesi ya da maaş bordrosu belgelerini talep ediyor. Gerekli evranları tamamlayan kişiler şubelerden avantajlı taşıt araç krredisi başvuru formunu doldurarak başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar.



Son Güncelleme: 23.02.2021 23:25
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Anahtar Kelimeler:
KrediAraç
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