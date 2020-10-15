En avantajlı aidatsız kredi kartları

Kredi Kartı

Kredi kartları insanların gündelik harcama ihtiyaçlarını karşılamak adına günlük hayatı kolaylaştıran en önemli unsurlardan biridir. İhtiyaca göre kredi kartı limiti belirlenir ve kullanılmaya başlanır. Kredi kartı kullananlar o kadar arttı ki, kullananları değil kullanmayanları saymak daha mantıklı olacaktır. Özellikle son yıllarda enflasyonun artmasından dolayı vatandaşlarımızın alım gücü düşmüştür. Kredi kartları da alışveriş yaparken taksit imkanı sunduğundan daha kolay ödeme imkanı vermektedir. Bundan dolayı birçok vatandaşımız kredi kartı kullanmaktadır. Bazı kredi kartlarından yıllık aidat alınmaktadır. Yani kullanım ücreti vardır. Bazılarında ise ücret yoktur. Vatandaşlarımız en avantajlı aidatsız kredi kartlarının hangileri olduğunu merak etmektedir.

Kredi kartıyla yapacağınız alışverişleri POS cihazı üzerinden yapılmaktadır. Genellikle nakit parası olmayan kişiler kredi kartıyla ödeme yapmaktadır. Ancak herkese kredi kartı verilmemektedir. Kredi kartı alabilmek için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Öncelikle bankalara gelir beyanınızı göstermeniz gerekiyor. Maaş bordronuzla geliriniz olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Ayrıca başvuru yapabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir.

Kredi kartının limitleri herkese göre farklılık göstermektedir. Kredi kartı limiti herkesin gelirinin iki katıdır. Eğer 3.000 TL kazanıyorsanız kredi kartınızın limiti 6 bin TL gibi olacaktır. Kartı aldıktan sonra sicil durumunuza göre limit artırımına gidilebilmektedir. Bu konuda ön plana çıkan ana unsur sizin kredi sicilinizi temiz tutmanızdır.

Kredi kartınızı aldığınızda aylık bir hesap kesim günü belirlemeniz gerekiyor. Tüm harcamalarınız bankanız tarafından bu hesap kesim gününde size iletilmektedir. Bu harcamalar sonraki ay içerisinde ödenmek üzere kartınıza borç olarak yansıtılır. Eğer borcunuzu zamanında ödemezseniz faize girmektedir.

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı vardır. Yani borcun belli bir oranı her ay düzenli olarak ödenmek zorundadır. Önek verecek olursak, kredi kartınızın limiti 1.000 TL ile 15.000 TL arasındaysa borcunuzun %30’unu düzenli olarak ödemek zorundasınız. Kredi kartınızın limiti artmaya başladıkça asgari ödeme tutarı da %35 ile %40 arasında çıkabilmektedir. Asgari ödeme tutarının ödenmemesi halinde borcunuz gecikme faizine girmektedir. Böylelikle borcunuz daha fazla olacaktır. Bu faizleri de bankanın kendisi belirlemektedir.

Kredi kartınızı iptal ettirmek istiyorsanız bankanıza müracaat edebilirsiniz. Kredi kartınızı iptal ettirmek istiyorsanız kredi kartınızın tüm borcunu ödemiş olmanız gerekmektedir. Kredi kartınızı iptal ettirmek için bankaya bizzat gidebilir ya da telefondan arayarak iptal işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İptal edilmiş kartınızı yeniden kullanamazsınız. Bundan dolayı kartınızı yok etmeniz gerekmektedir. Ayrıca kartınızı kaybetmeniz durumunda bankanızı arayarak kartınızı tüm işlemlere kapatabilirsiniz. Güvenlik açısından kartınızın şifresini kimseye vermemenizde fayda vardır. Bu açıdan güvenli alışveriş sitelerini tercih etmenizde fayda vardır. Kredi kartlarının temassız özellikleri de vardır. Bu sayede şifrenizi girmeden kartınızı POS cihazına yaklaştırarak ödeme yapabilirsiniz.

Kredi Kartı Başvurusunda Gerekli Belgeler

Kredi kartı alırken bankalarınızın sizden istediği birtakım belgeler vardır. Bu belgeler;

T.C. kimlik kartınız

Kredi kartı başvuru formunuz

Gelirinizi gösteren belge

Serbest meslek çalışanıysanız vergi levhanız

Emekliyseniz durumunuzu kanıtlayan belgeler.

Avantajlı Kredi Kartı Veren Bankalar Hangileri?

Geliri olmayan kişilerin kafalarındaki soru işaretlerinin farkındayız. İlk olarak öğrenciler hakkında konuşalım. Öğrenci kişilerin gelirleri olmadığından kredi kartı alamazlar diye bir kaide yoktur. Öğrenciler, geliri olan bir yakınlarının kefil olmaları durumunda kredi kartı almaya hak kazanırlar. Bu kurallar ev hanımlarını da kapsamaktadır. Ev hanımlarının taşınmazı olması durumunda kredi kartı alma hakkı vardır.

Birçok banka birbirinden farklı avantajlar ile müşterilerinin karşısına çıkmaktadır. Farklı avantajlarla kredi kartı imkanı vermektedir. Bazı bankalar müşterilerine verecekleri kredi kartlarından aidat alırken, bazıları aidat almamaktadır. Avantajlı kredi kartı veren bankalar şunlardır;

İş Bankası-Maximum Card

Garanti Bankası-Bonus Card

Yapı Kredi-World Card

TEB – Bonus Card

Cepteteb

Odeabank-Bak O Card

Akbank-Axess

Ziraat Bankası-Combo Cart

HSCB – Avantaj Arabası

Halk Bankası-Paraf Card

Vakıfbank-World

Finansbank-Card Finans

Denizbank-Bonus

En Avantajlı Aidatsız Kredi Kartları

Birçok banka aidatsız bir şekilde kredi kartı vermektedir. Bu kartları alarak yıllık olarak herhangi bir ücret vermenize gerek kalmayacaktır. Bazı bankaların aidatları yüksektir. Bazılarınınki de düşüktür. Şu bankalar aidat talep etmemektedir;

Maksimum Kart

Axess Ücretsiz

TEB- Sade Kart

Bonus Flexi

Bonus Genç

Maximum Aidatsız Kart

Kartı Düzelt

Lıght Kart

Play Öğrenci

Dünya Eğitimi

Koç ailem

İş Bankası Kredi Kartı

Aidatsız kredi kartlarını kıyasladığımızda en avantajlı olan kart İş Bankası’nın kredi kartı olan Maximum Card olarak karşımıza çıkıyor. Bu kartı kullananların fazladan bir maliyeti olmayacaktır. Bankanın anlaşmalı olduğu 200 binden fazla işletme vardır. Bu mağazalardan yapacağınız alışverişlerde Maximum Card sayesinde alışveriş yapabilir ve taksitlendirme yapabilirsiniz. Alışverişlerde kartınıza aynı zamanda MaxiPuan yüklenmektedir. Biriken puanlarınızla anlaşmalı olan mağazalardan alışveriş yapabilme imkanına sahip olursunuz.

Ayrıca kredi kartında nakit avans özelliği de vardır. İhtiyacınız olduğu durumlarda dilediğiniz kadar miktarda nakit para çekebilirsiniz. Çektiğiniz tutarı bile taksitlendirme imkanı vardır. Bu kredi kartını yurt içi ve yurt dışı harcamalarında kullanabilirsiniz. Puanlarınız yurt dışındaki alışverişlerde geçerli olmaktadır. Bu kartı Troy, Visa ve Master logosu bulunan tüm ATM’lerde kullanabilirsiniz.

Kredi kartına başvurmak için birkaç farklı yol mevcuttur. SMS üzerinden başvurmak istiyorsanız MAXIMUM yazın, bir boşluk bırakın, 11 haneli T.C. kimlik numaranızı yazın ve mesajı 4402’ye gönderin. Kredi kartının faiz oranları genellikle %1,25 oranındadır. Ayrıca en yakın İş Bankası şubesine giderek kredi kartı başvurusunda da bulunabilirsiniz. 0850 724 0724 numaralı hat üzerinden de kredi kartı başvurusunda bulunabilirsiniz. Maximum Card, her 1.000 TL alışverişte 20 TL bonus puan kazandırmaktadır.

Garanti Bankası Flexi Card

Garanti Bankası’nın kredi kartı olan Flexi Card, aidatsız kredi kartlarından biridir. Faizi %1,25 oranındadır. Bu kart ile 250 binden fazla mağazada alışveriş yapabilme imkanına sahip olursunuz. Ayrıca alışverişlerinizde bonus puan kazanabilirsiniz. Kartı alabilmeniz için FLEXİ yazıp 3340’a göndermeniz gerekmektedir. Bonus Flaş uygulaması üzerinden de kredi kartı başvurunuzda bulunabilirsiniz. Biriktirdiğiniz bonuslar ile yine anlaşmalı mağazalardan alışveriş yapabilme imkanına sahip olursunuz. Harcama miktarınıza göre 50 TL gibi bir bonus puan kazanabilme imkanı vardır. Karttan nakit avans da çekebilirsiniz. Kart hem yurt içine ve hem de yurt dışına açılabilmektedir. Yıllık bazda da 5.000 TL alışveriş yapmanız durumunda bu miktarın %0,2’si kadar bonus puan alabilirsiniz. T.C. Kimlik belgesi, gelir belgesi ve ikametgah adresiniz ile birlikte en yakın Garanti Bankası şubesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer kredi notunuz düşükse kartı almanız daha zor olacaktır.

QNB Finansbank Fix Card

Aidatsız kartlardan birisi de QNB Finansbank’ın Fix Card’ıdır. Bu kartın alışveriş faizi %1,25’tir. Bu kart aynı zamanda banka kartı olarak da kullanılmaktadır. Kart, temassız alışverişe de açıktır. Bu karta özel taksit yapabilme, gelen ekstreyi erteleme ve daha fazla puan kazanmak için Artı Paket uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekmektedir. Bu paketin yıllık ücreti 10 TL’dir. Paketteki kampanyaları kullanmadığınız takdirde ücret size geri ödenir. Gecikme faizi ise %1,55’tir.

E-Devlet Kredi Kartı Aidatı

Kredi kartının kullanım bedellerini yani aidatları e-devlet üzerinden alınabilmektedir. Öncelikle bankanıza dilekçe yazın. Sonrasında e-devletteki Türkiye Bankalar Birliği üzerinden Bireysel Müşteri Hakem Heyeti menüsüne tıklıyorsunuz. Burada karşınıza çıkan soruları doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bu talebinizden sonra 30 gün içerisinde size mail gelir. Mail olumlu olursa bankaya müracaat ederek ödemenizi alırsınız. Ayrıca e-devlet üzerinden de kredi borcunuzu erteleyebilirsiniz.