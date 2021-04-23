Emre Aydın'dan Thodex'e salvo

Türkiye’nin en önemli şarkıcıları arasında gösterilen ve çok başarılı albümlere imza atan, Çiflik Bank ve’i hedef alarak kripto paralarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı şarkıcı birçok ünlü ismin kripto paralara yatırım yaptığını ve mağdur olduğunu söyledi.

Emre Aydın, çiftlik bank olayının ineklerle bir alakası olmadığı gibi Thodex olayının da Bitcoin ile hiçbir alakası olmadığını ifade etti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda bazı kullanıcılar bu açıklamaları eleştirdi. Thodex firmasının kurucusu Fatih Faruk Özer, binlerce kullanıcıyı dolandırarak yurt dışına kaçtı. Bundan dolayı mağduriyet yaşayan kişiler onun hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladı. Özer’in yaklaşık 2 milyon dolarlık bir vurgunla yurt dışına kaçtığı ifade ediliyor.