Emlak vergisi yapılandırma internetten başvuru nasıl yapılıyor? 2021 Emlak vergisi yapılandırma internetten başvuru işlemleri

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen vergi yapılandırmasının en merak edileni emlak vergisi yapılandırma oldu. Vatandaşlar emlak vergisi yapılandırma başvurularının nasıl yapılacağını intenet üzerinden araştırmaya başladı. Vergi yapılandırma ve borç indirimleri merak edilirken aynı zamanda belirlenen süreden önce borç ödemesi yapılmak istendiğinde verginin ne kadarına indirim yapılacağı da araştırılıyor. Kurumlara yapılması gereken ödemelerin tarihlerinde ki farklılıklar da merak edilirken borcun tamamını kapatmak isteyen kişilere uygulanacak faiz ve zam silinme işlemleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Emlak vergisi yapılandırma intenet başvuruları

Geçtiğimiz dönemlerde uygulanmaya başlayan borç yapılandırma kararları sonrasında vergi dairelerinde uzun kuyruklar oluştu. Vergi Dairesi Genel Başkanlığı oluşan olumsuz tablolar sonrasında yaptığı açıklamalarda vatandaşların başvurularını intenetten yapmalarının sağlık ve tedbirler nedeni ile daha doğru olacağı açıklamaları sonrasında merak arttı.

Başvuruyu online olarak yapmak isteyen vatandaşların öncelikle ivd.gib.gov.tr adresine giriş yapmaları gerekir. Daha sonrasında T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır. Sayfanın altında yer alan ‘yapılandırma işlemleri’ seçeneğine tıklanarak 7256 sayılı yapılandırma kanunu gereğince tecil işlemleri ve 7256 başvuru formuna tıklanması gerekir. açılan ekranda görülen vergiler seçilerek yapılandırmaya alınır.

Gelen ekranda bilgiler girilerek işlem tamamlanır ve taksitli yapılandırma sağlanmış olur. Başvuru takibi ana sayfada yer alan ‘Başvurularım’ sekmesinden kontrol edilebilir.

Emlak vergisi affı

Online yapılan işlemler 7/24 sistem üzerinden yapılabilmektedir. Vergi ve cezalar başta olmak üzere, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, öğrenim ve katkı kredisi ile idari para cezası konuları için yapılandırma başvurusu yapılabilir.

Yapılandırma kapsamına alınan 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçlar ve 17 Kasım 2020 tarihi ile kesinleşen borçlar yapılandırılabilir. Başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar kabul edilir.

Yapılandırma yapılan borç 1 Şubat 2021’e kadar ödenmesi durumunda Yİ_ÜFE oranlarında %90, trafik ve idari cezalarda ise %25 indirim yapılır.

Yapılandırmalar sonrasında taksitler 6, 9, 12 ve 18 ay seçeneklerine bölünerek ödenir.

Vergi affı başvuruları nereye yapılır?

Vergi affı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi aynı zamanda www.gib.gov.tr adresi üzerinden de yapılabilmektedir.

SGK’ya olan borçlar için e-Sigorta sistemi üzerinden başvuru yapılabildiği gibi aynı zamanda SGK müdürlüklerine de bizzat başvuru gerçekleştirilebilir.

Emlak vergi borcu yapılandırma ödemeleri 2021

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları'na (YİKOB) bağlı kurumlara ödenmesi gereken borçlar 1 Şubat’a kadar, SGK’ya ödenmesi gereken borçlar ise 1 Mart tarihine kadar ödenebilir.