Emlak vergisi sorgulaması nereden yapılır? Emlak vergisi sorgulama işlemleri 2021

Emlak vergisi borcu bulunup bulunmadığını sorgulamak veya da teyit etmek isteyenler belediyelere giderek ya da e-Devlet üzerinden GİB’ in sunduğu İntenet Vergi Dairesi’nden borçlarıyla ilgili sorgulama yapmaları gerekiyor.
Bir başka altenatif olarak da, Gelir İdaresi Başkanlığı İntenet Vergi Dairesi’nden de sorgulama işlemini yapmak mümkün. Sorgulama işlemini yapmak için; T.C kimlik no, nüfus cüzdanı seri no, annenizin kızlık soyadı gibi bilgilerin girilip güvenlik kodunun onaylanması gerekli. Bu işlemler sonrası açılan ekranda borç sorgulanması yapılabiliyor.
Son Güncelleme: 15.12.2020 19:52