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Emlak vergisi sorgulaması nereden yapılır? Emlak vergisi sorgulama işlemleri 2021

Vergi mükellifi olan milyonlarca kişi bulunuyor. Bu kişilerin emlak vergilerini her yıl iki taksit olarak ödemesi gerekmektedir. Emlak vergisi, belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için servete bağlı olarak tahsil ediliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’ nın yayımladığı vergi takvimine göre, emlak vergisi için gerekli ödemeler Mart ile Kasım ayları içinde yapılıyor.

15 Aralık 2020 Salı 19:52
Emlak vergisi sorgulaması nereden yapılır? Emlak vergisi sorgulama işlemleri 2021
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 Emlak vergisi borcu bulunup bulunmadığını sorgulamak veya da teyit etmek isteyenler belediyelere giderek ya da e-Devlet üzerinden GİB’ in sunduğu İntenet Vergi Dairesi’nden borçlarıyla ilgili sorgulama yapmaları gerekiyor.

 2020 yılına dair emlak değerleri muhtarlıklar ve belediyelerden öğrenilebiliyor. Aynı şekilde emlak vergisi borcunu sorgulamak veya da teyit etmek isteyenler de bu işlemleri belediyeler ya da online işlemlerden yapabiliyorlar. Eğer belediye e-Belediye sistemini kullanıyor ise, bu sistem aracılığıyla sorgulama yapılabiliyor. Aynı şekilde gerekli ödemeler de intenetten online olarak gerçekleştiriliyor.

 Bir başka altenatif olarak da, Gelir İdaresi Başkanlığı İntenet Vergi Dairesi’nden de sorgulama işlemini yapmak mümkün. Sorgulama işlemini yapmak için; T.C kimlik no, nüfus cüzdanı seri no, annenizin kızlık soyadı gibi bilgilerin girilip güvenlik kodunun onaylanması gerekli. Bu işlemler sonrası açılan ekranda borç sorgulanması yapılabiliyor.



Son Güncelleme: 15.12.2020 19:52
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Anahtar Kelimeler:
VergiEmlakGİB
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