Emlak vergisi sorgulaması nereden yapılır? Emlak vergisi sorgulama işlemleri 2021

Emlak vergisi borcu bulunup bulunmadığını sorgulamak veya da teyit etmek isteyenler belediyelere giderek ya da e-Devlet üzerinden GİB’ in sunduğu İntenet Vergi Dairesi’nden borçlarıyla ilgili sorgulama yapmaları gerekiyor.

2020 yılına dair emlak değerleri muhtarlıklar ve belediyelerden öğrenilebiliyor. Aynı şekilde emlak vergisi borcunu sorgulamak veya da teyit etmek isteyenler de bu işlemleri belediyeler ya da online işlemlerden yapabiliyorlar. Eğer belediye e-Belediye sistemini kullanıyor ise, bu sistem aracılığıyla sorgulama yapılabiliyor. Aynı şekilde gerekli ödemeler de intenetten online olarak gerçekleştiriliyor.

Bir başka altenatif olarak da, Gelir İdaresi Başkanlığı İntenet Vergi Dairesi’nden de sorgulama işlemini yapmak mümkün. Sorgulama işlemini yapmak için; T.C kimlik no, nüfus cüzdanı seri no, annenizin kızlık soyadı gibi bilgilerin girilip güvenlik kodunun onaylanması gerekli. Bu işlemler sonrası açılan ekranda borç sorgulanması yapılabiliyor.