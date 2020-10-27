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Eminevime kimler başvurabilir? 2020 Eminevim şartları nelerdir?

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Eminevime kimler başvurabilir? Eminevim şartları nelerdir? konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 27 Ekim 2020 Salı tarihli haberimize göz atarak Eminevime kimler başvurabilir? Eminevim şartları nelerdir? ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Ekim 2020 Salı 16:22
Eminevime kimler başvurabilir? 2020 Eminevim şartları nelerdir?
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Eminevim özellikle de kredi notu yeterli düzeyde olmayan kişiler tarafından büyük bir ilgiyle tercih edilmektedir. Bankalar üzerinden kredi alamayan kişiler finansman ihtiyaçlarını Eminevim üzerinden sağlayabiliyorlar.

Faize uğramadan İslami şartlara uygun şekilde kullanabileceğiniz Eminevim kredilerinde temel mantık kredi alıp ödemekten ziyade, kira ödüyormuş gibi ödeme yaparak ev sahibi olmaktır.

Eminevim ihtiyaç kredisi alınır mı?


Eminevim aracılığıyla konut sahibi olma planı yapan vatandaşlar ilk etapta Eminevim resmi web sayfasına giriş yapmalıdır. Akabinde kontak gerekli bilgileri sisteme işledikten sonra Eminevim tarafından aranır ve bilgilendirilirsiniz. Google üzerinden Eminevim araması yaptığınızda bulunduğunuz lokasyona en yakın ofisi görüntüleyebilirsiniz.

Eminevim sistemi ile ev sahibi olunabilir mi?

Eminevim bankacılık sistemlerinde olduğu gibi tutarı taksitle faizli bir şekilde ödemek anlamına gelmez. Eminevim faizsiz bir sistemdir. Genel itibariyle ortalama 100 kişilik bir grup oluşturulur ve her ay belirleyeceğiniz tutarda ödemeler yapılır ve her ay gruptan bir kişi çekiliş sonucunda ev sahibi olabilmektedir. Ev sahibi olan kişiler de yine 100 kişi ev sahibi oluncaya kadar ödemelerini yapmaya devam edecektir. Böylelikle konut sahiplerini icra ede Eminevim, satın alma sürecinde ev alma derdini ortadan kaldırıyor.

Eminevim taksitleri ne kadar?

Eminevim taksit tutarları belirlemiş olduğunuz ölçekte ilerlemektedir. Buna göre ne kadar taksit ödeyeceğinizi bildirirsiniz. Bu süreçte borçlarınızı ödeyemeyecek hale geldiğinizde dahi taksit dondurma ve erteleme gibi fırsatlar sunulur.

Eminevim şartları nelerdir?

Eminevim’e başvuruda bulunabilmek için herhangi bir şart aranmamaktadır. Türkiye’deki bütün yurttaşlar Eminevim’e başvuru yapabiliyorlar. Bu süreçte Eminevim kredisi almak isteyen kişilerin başvuruda bulunması fırsatlardan yararlanması için yeterli olacaktır.  



Son Güncelleme: 27.10.2020 16:22
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Anahtar Kelimeler:
Eminevim
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