İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öğretmenlere aşı uygulaması başladı! İlk aşı Bakan Ziya Selçuk'a yapıldı
Son Dakika
Öğretmenlere aşı uygulaması başladı! İlk...
Nostradamus'un 10 Mayısıs'ı işaret ettiği kehanette ürküten detaylar!
Son Dakika
Nostradamus'un 10 Mayısıs'ı işaret ettiği...
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...

Eminevim kimler faydalanabilir? 2021 Eminevim ile konut taksitleri ne kadar?

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Eminevim kimler faydalanabilir? Eminevim ile konut taksitleri ne kadar? haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 24.02.2021 tarihli haberimizi okuyun.

24 Şubat 2021 Çarşamba 18:40
Eminevim kimler faydalanabilir? 2021 Eminevim ile konut taksitleri ne kadar?
Takip Et:

Eminevim özellikle de kredi notu yeterli düzeyde olmayan kişiler tarafından büyük bir ilgiyle tercih edilmektedir. Bankalar üzerinden kredi alamayan kişiler finansman ihtiyaçlarını Eminevim üzerinden sağlayabiliyorlar.

Faize uğramadan İslami şartlara uygun şekilde kullanabileceğiniz Eminevim kredilerinde temel mantık kredi alıp ödemekten ziyade, kira ödüyormuş gibi ödeme yaparak ev sahibi olmaktır.

Eminevim ihtiyaç kredisi alınır mı?

Eminevim aracılığıyla konut sahibi olma planı yapan vatandaşlar ilk etapta Eminevim resmi web sayfasına giriş yapmalıdır. Akabinde kontak gerekli bilgileri sisteme işledikten sonra Eminevim tarafından aranır ve bilgilendirilirsiniz. Google üzerinden Eminevim araması yaptığınızda bulunduğunuz lokasyona en yakın ofisi görüntüleyebilirsiniz.

Eminevim sistemi ile ev sahibi olunabilir mi?

Eminevim bankacılık sistemlerinde olduğu gibi tutarı taksitle faizli bir şekilde ödemek anlamına gelmez. Eminevim faizsiz bir sistemdir. Genel itibariyle ortalama 100 kişilik bir grup oluşturulur ve her ay belirleyeceğiniz tutarda ödemeler yapılır ve her ay gruptan bir kişi çekiliş sonucunda ev sahibi olabilmektedir. Ev sahibi olan kişiler de yine 100 kişi ev sahibi oluncaya kadar ödemelerini yapmaya devam edecektir. Böylelikle konut sahiplerini icra ede Eminevim, satın alma sürecinde ev alma derdini ortadan kaldırıyor.

Eminevim taksitleri ne kadar?

Eminevim taksit tutarları belirlemiş olduğunuz ölçekte ilerlemektedir. Buna göre ne kadar taksit ödeyeceğinizi bildirirsiniz. Bu süreçte borçlarınızı ödeyemeyecek hale geldiğinizde dahi taksit dondurma ve erteleme gibi fırsatlar sunulur.

Eminevim şartları nelerdir?

Eminevim’e başvuruda bulunabilmek için herhangi bir şart aranmamaktadır. Türkiye’deki bütün yurttaşlar Eminevim’e başvuru yapabiliyorlar. Bu süreçte Eminevim kredisi almak isteyen kişilerin başvuruda bulunması fırsatlardan yararlanması için yeterli olacaktır.  



Son Güncelleme: 24.02.2021 18:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Eminevim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MicroStrategy şirketi 1 milyar dolarlık Bitcoin satın aldı
MicroStrategy şirketi 1 milyar dolarlık Bitcoin satın aldı
2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?
2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bu gece gözler dolarda olacak
Bu gece gözler dolarda olacak
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?

Popüler Haberler

Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı, tabiri nedir?
Eminevim kimler faydalanabilir? 2021 Eminevim ile konut taksitleri ne kadar?
Doğum yapanlara hangi devlet yardımları yapılır? 2021
Süt parası hangi şartlarda alınır, hangi bankadan alınır? 2021
Koruyucu ailelik nedir? Koruyucu aile olma şartları neler, hangi durumlarda sonlandırılır?
Emanet izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Emanet dizisi reytingleri
Seksenler dizisi Suna kimdir? Eda Akalın'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Defne ile Son Gece dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Kefilsiz kredi çekilir mi, nasıl çekilir? 2021
Kredi sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır?
Ehliyet ve direksiyon sınavları iptal edildi mi?
Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Beyaz Show yeni konsept nasıl olacak?
Kuruluş Osman Prenses Adelfa kimdir, gerçek tarihte varmıydı? Gerçek adı nedir? Hazal Adıyaman hakkında bilgiler!
Girişimci gençlere KOSGEB ile 70 Bin TL kredi desteği
Benim Adım Melek bu hafta neden yok, neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Şok Market Alcatel 1T 10'' tablet özellikleri ve kullanıcı yorumları
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl alınır mı? Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop inceleme ve yorumları
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
BİM Kiwi katı meyve sıkacağı alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Şeref Bey dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Emekli öğretmen, ücretli öğretmenlik yapabilir mi? Maaşından kesinti olur mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.