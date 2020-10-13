Eminevim faizsiz, kefilsiz ve banka kredisiz araba alma imkanı veriyor!

Eminevim sayesinde banka kredisi çekmeden, faiz ve kefil olmasına gerek kalmadan araç satın alınması mümkün hale geliyor. Senetli ve sözleşmeli bir şekilde araç sahibi olmak isteyenler bu yazımızdaki ayrıntıları okumalılar.

Eminevim Araç Alma Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Araç alımı sırasında ön ödeme yapmış olmak.

Sabit bir gelire sahip olmak.

Taksit miktarlarını zamanında ödemek.

Yukarıdaki kısımda yer alan koşulların sağlanması halinde kişiler Eminevim aracılığı ile araç alabilmektedirler.

Eminevim Nasıl Araç Alınır?

Eminevim aracılığı ile araç almak isteyenlerin aşağıdaki aşamaları dikkatli bir şekilde okumaları gerekmektedir.

Eminevim Araç Almanın Avantajları

Eminevim ve Eminoto şubelerine gidilmesi ve sisteme girilmek için başvuruda bulunulması gerekmektedir. Sonrasında görevli ilgili bilgilendirmelerin tümünü gerçekleştirecektir. Kişilerin ne tutarda bir araç istediklerine göre gerekli girişler yapılır. Satın alınacak araç için ödemelerin kaç taksitle ve ne kadar yapılacağına karar verilmesi sonrasında 20 ile 40 ay arasında taksitlendirme yapılır. Taksit ile aynı oranda kişi sayısı ile gruba girilir. Kişi gruptaki kişi sayısına göre aracını ne zaman alabileceği belirlenir. 20 ay vade ile alınan araçlar için 20 kişilik, 40 ay vade ile alınan araçlar içi 40 kişilik gruplar belirlenmektedir. Grupta yer alan katılımcıların ödemiş oldukları toplam miktar, alınmak istenen araçların toplam bedelleri ile aynı olmaktadır. Ödenen aylık tutarlar havuzda toplanmakta ve bu tutar ile de her ay grup içinden bir kişiye araç satın alınmaktadır. Araçların hangi sıra ile alınacağı noter huzurunda yapılan çekiliş ile belirlenmektedir. Sisteme girerken kişilerin belirlenmiş miktarlarda peşinat ödemeleri gerekmektedir. Bu peşinat ödenecek olan toplam tutardan düşülmektedir.

Eminevim aracılığı ile araç satın alınırken sağlanan avantajlar arasında, kişilerin bankalardan kredi alırken ödedikleri masrafları ödememeleri yer almaktadır. Oldukça cüzi bir organizasyon ücreti karşılığında istenen araç satın alınabilmektedir. Ayrıca faiz uygulaması olmaması sebebiyle kişiler ne kadar ödeme yapacaklarını her zaman bilmektedirler.

Eminevim Araç Alım Sistemleri Nelerdir?

Eminevim kapsamında araç alırken iki farklı araç alım sırası belirlenmektedir. İlk yöntemde kura çekilmektedir. Herkesin eşit taksit ödemesi halinde kura ile araçların hangi sırayla alınacağı belirlenir. Diğer yöntemde ise yapılan ödemeler göz önünde bulundurularak araç alım sırası tespit edilmektedir. En çok peşinat ödemekte olan kişiler araçlarını daha önce almaktadırlar.

Eminevim Araçlar Alındıktan Sonra Ödeme Yapılmazsa Ne Olur?

Eminevim ile araç alınması sırasında taksitlerin ödenmemesi halinde araçların teslim alımı ödenmeyen taksit sayısı kadar ertelenmektedir. Sistem kapsamında yer alan kişiler aylık ödemelerini her ayın 11’i ile 20’si arasında yapmaktadırlar. Bu tarihlerin dışında 2 aydan fazla gecikme yapan kişiler gecikme cezasını da ödemek zoruna kalmaktadır.