Eminevim faizsiz, kefilsiz ve banka kredisiz araba alma imkanı veriyor!

Eminevim sayesinde banka kredisi çekmeden, faiz ve kefil olmasına gerek kalmadan araç satın alınması mümkün hale geliyor. Senetli ve sözleşmeli bir şekilde araç sahibi olmak isteyenler bu yazımızdaki ayrıntıları okumalılar.
Eminevim Araç Alma Koşulları
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- 18 yaşını doldurmuş olmak.
- Araç alımı sırasında ön ödeme yapmış olmak.
- Sabit bir gelire sahip olmak.
- Taksit miktarlarını zamanında ödemek.
Yukarıdaki kısımda yer alan koşulların sağlanması halinde kişiler Eminevim aracılığı ile araç alabilmektedirler.
Eminevim Nasıl Araç Alınır?
Eminevim aracılığı ile araç almak isteyenlerin aşağıdaki aşamaları dikkatli bir şekilde okumaları gerekmektedir.
Eminevim Araç Almanın Avantajları
Eminevim aracılığı ile araç satın alınırken sağlanan avantajlar arasında, kişilerin bankalardan kredi alırken ödedikleri masrafları ödememeleri yer almaktadır. Oldukça cüzi bir organizasyon ücreti karşılığında istenen araç satın alınabilmektedir. Ayrıca faiz uygulaması olmaması sebebiyle kişiler ne kadar ödeme yapacaklarını her zaman bilmektedirler.
Eminevim Araç Alım Sistemleri Nelerdir?
Eminevim kapsamında araç alırken iki farklı araç alım sırası belirlenmektedir. İlk yöntemde kura çekilmektedir. Herkesin eşit taksit ödemesi halinde kura ile araçların hangi sırayla alınacağı belirlenir. Diğer yöntemde ise yapılan ödemeler göz önünde bulundurularak araç alım sırası tespit edilmektedir. En çok peşinat ödemekte olan kişiler araçlarını daha önce almaktadırlar.
Eminevim Araçlar Alındıktan Sonra Ödeme Yapılmazsa Ne Olur?
Eminevim ile araç alınması sırasında taksitlerin ödenmemesi halinde araçların teslim alımı ödenmeyen taksit sayısı kadar ertelenmektedir. Sistem kapsamında yer alan kişiler aylık ödemelerini her ayın 11’i ile 20’si arasında yapmaktadırlar. Bu tarihlerin dışında 2 aydan fazla gecikme yapan kişiler gecikme cezasını da ödemek zoruna kalmaktadır.