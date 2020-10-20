Eminevim araba organizasyon ücretleri, araca göre değişiklik göstermektedir. Müşterilerden talep edilecek organizasyon ücreti daha önceden bildirilmektedir. Banka kredisi olmadan ve faizsiz araç sahibi olabilmenin yolunu açan Eminevim, bankalara kıyasla oldukça uygun bir organizasyon ücreti talep etmektedir.

Eminevim araba organizasyon ücreti ne kadar?

Eminevim firması, müşterilerinin faizsiz ev ve araba sahibi olmasını sağlamaktadır. Firma, faiz uygulamadığı için elektrik, kira ve su gideri gibi masraflarını karşılayacak bir gelire ihtiyaç duymaktadır. Organizasyon ücreti adı verilen bu masraflar, müşterilerin araç satın alma tutarlarından tahsil edilmektedir.

Eminevim araba organizasyon ücretine taksit yapılıyor mu?

Organizasyon ücreti araçlara göre farklılık göstermektedir. Araba tutarının %5 ile %6’sı oranında bir ücret talep edilmektedir. Öneğin 120 bin lira değerinde bir araç satın alan kişi, firmaya 7 bin 200 lira organizasyon ücreti ödemelidir.

Eminevim firmasının son düzenlemesi ile birlikte artık organizasyon ücretini taksitler halinde ödemek mümkün olmaktadır. Organizasyon ücretinin yarısını peşin ödeyen müşteriler, kalan tutarı 6 taksit ile ödeyebilmektedir.