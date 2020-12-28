Emekliye yılbaşı ikramiye ödemesi var mı?

Merak edilen konulardan olan emekliler yılbaşı ikramiyesi alacak mı konusu araştırılıyor. 2021 yılında emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi ve bu ücret ne kadar olacak?

2021 Yılbaşında Emekli ikramiye alacak mı?

Yeni yıl ile birlikte emeklilere iki defa bin TL bayram ikramiyesi olarak yatırılacaktır. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ödemelerinin yapılacağı düşünülüyor. Ramazan Bayramı için 10-12 Mayısıs tarihleri arasında, Kurban Bayramı için de 12-16 Temmuz tarihlerinde ikramiyelerin ödenmesi düşünülüyor. Emekliler için ocak ayında belirlenecek zam için kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar ise 2021 yılı için zamlı maaşları merak ediyor. Yeni yılda Emekli vatandaşlar 2 kere zam 2 kere de bayram ikramiyesi alacak bin TL şeklinde. Aynı zamanda aylığa yeni bağlanan vatandaşlar ise promosyonlardan faydalanabilecek.

Emekli maaşlarında zam olacak mı?

Emekli maaşlarına zam olup olmayacağı merak konusu. Emekli maaşları için 4 Ocak tarihinde zam oranları netlik kazanacaktır. 1 ve 5 Ocak tarihlerinde ise memur emeklilerine maaş ve ay içindeki zam farkları belli olacak. 18 ve 26 Ocak tarihlerinde SSK emeklilerine, 25 ve 28 Ocak tarihlerinde ise Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.

Emeklilerin alacağı ilk ikramiye 10-12 Mayısıs tarihleri arasında Ramazan ikramiyesi olacaktır.

Temmuz ayında ise emeklilerin yüzü gülecek. 2 Temmuz tarihinde zam oranları netleşecek, 12-16 Temmuz arasında da Kurban Bayramı ikramiyesi alınacaktır. Aynı zamanda Temmuz ayı içerisinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaşları olacaktır.

Emeklilerde Promosyon ücreti?

2021 yılı emekli vatandaşların bazıları için promosyon yılı şeklinde geçecektir. Emekli aylığı bağlayanlar ve 3 yıllık taahhüt süresi dolmuş olanlar promosyondan faydalanabileceklerdir. Maaşa göre alınan en az promosyon 500, 625, 750 TL şeklinde olacaktır.

