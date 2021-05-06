Emekliye Müjdeli Haber Son Dakika. 2.500 TL ATM’den ve Bankadan Alabilirsiniz

Son dakika! Emekliye müjde! 2.500 TL atm ve bankalardan çekebilirsiniz

Emekli vatandaşlar ikramiye alabilmek için bankalarla 3 yıl geçerli olacak bir ikramiye sözleşmesi imzalarlar. Ödenecek olan emeklilik ikramiyeleri emekli vatandaşlarca yakından takip edilmektedir. Bankalar ile SGK arasında yapılan anlaşmalar doğrultusunda binlerce emekli vatandaş maaşlarını anlaştıkları bankadan alma sözlerine karşı bankalardan ikramiyelerini alabiliyorlar. Başlangıçta minimum 500 TL ile 1500 TL bonus arasında değişmektedir. Anlaşma sağlanan bankanızdan 3 yıllık emekli maaşınızı almanız durumunda ikramiye alabilirsiniz ve bankanızın size özel sunmuş olduğu ekstra fırsatlardan da yararlanabilirsiniz. Şubat ayında binlerce emekli vatandaşın bankaları ile imzalamış oldukları ikramiye anlaşma süresi de dolacak. İkramiye uygulamasında emekli vatandaşlar için 3 yıl geçti. Bankalar tarafından maaşını 3 yıl süre ile belli bir bankadan çekeceğine dair taahhütte bulunan emekli vatandaşlara 500 TL - 1500 TL arasında ikramiye ödemesi yapılacaktır.

Yapı Krediden 1500 TL bonus..

Yapı Kredi Bankası da Türkiye'de birçok emekli vatandaş için hayatı kolaylaştırıcı hizmetlerini sunmaya devam etmektedir. Yapı Kredi Bankasından gelen bir açıklamaya göre Yapı Kredi'nin devam eden kampanyası ile birlikte emekli maaşını ödemeyi tercih edenler aylık maaşı 2500 tl ve üzerinde ise 1500 TL, 1500 TL ile 2500 TL arası ise 1250 TL, ulaşırsa 1000 TL’dir. Ödenen en yüksek ikramiye tutarı ise 1500 TL’dir. Ayrıca Yapı Kredi müşterisi olan emekli vatandaşlara EFT ve Para Transferlerinden ücretsiz yararlanma imkanı sunmaktadır. Ayrıca emekli vatandaşlar Yapı Kredi’ye özel sunulan Medline acil sağlık hizmeti aboneliği ile ambulans ve tıbbi danışmanlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak 1 yıl boyunca yararlanma imkanına sahip olacaklardır.

Hangi banka ne kadar ikramiye ödemesi yapıyor?

İş Bankası: 750 TL, 875 TL ve 1000 TL

ING Bankası: 500 TL, 625 TL ve 750 TL

Halkbankası: 500 TL, 625 TL ve 750 TL

Garanti BBVA: 800 TL, 1000 TL ve 1200 TL

Fibabanka: 500 TL, 625 TL ve 750 TL

Akbank: 850 TL, 1050 TL, ve 1250 TL

Denizbank: 675 TL, 850 TL ve 1000 TL. Emekli olan yakınına da Denizbank’ı öneren her kişiye de 100 TL

Ziraat Bankası: 500 TL, 625 TL ve 750 TL

Yapı Kredi: 1000 TL, 1250 TL ve 1500 TL

Vakıfbank: 500 TL,625 TL, ve 750 TL

Şekerbank: 650 TL, 800 TL ve 1000 TL

QNB Finansbank: 850 TL, 1100 TL ve 1300 TL

Peki hangi banka en fazla primi veriyor?

Türkiye de faaliyet gösteren tüm bankalar emekli vatandaşlara maaşlarını kendilerinden almaları karşılığında ikramiye vermektedir. Bankalar arasında en büyük ikramiye payı veren ise Garanti Bankası.

Emeklilik ikramiyesinden faydalanmak için gerekli olan koşullar nelerdir?

Emeklilerin maaş ikramiyelerini alabilmek için gereken tek şart emekli maaşlarını bankadan almalarıdır. Bu maaşın 3 yıl süre ile aynı bankadan alacaklarına dair taahhütte bulunmaları gerekiyor. Bu şartlar gerçekleştiği andan itibaren de emekli vatandaşlar bankadan emekli ikramiyelerini alabileceklerdir.

Bankalar verecekleri prim tutarlarını güncelliyor

Emekliye verilmek için çıkarılan emeklilik ikramiyeleri konusunda neredeyse her gün yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Bankalar emekli vatandaşları kendi bünyelerine çekmek için her türlü yolu denemeye başladılar. Ayrıca bankalar 3 yıl boyunca emeklileri kendi bünyelerinde tutabilmek için emeklilik ikramiyeleri tutarlarında önemli derecelerde artışlar yaparak farklı yolları denemeye de devam etmektedirler.

Özellikle kamu bankaları ve özel bankalar, verecekleri ikramiye tutarlarını kendilerine göre güncelleyerek vatandaşlara duyurdu. Vatandaşlar da ikramiyeleri bankalardan alabilmek için belirlenen sürenin dolması ile bankalara maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirmeye başladılar. Aynı zamanda bazı bankalar da müşterilerine özel olarak farklı cazip fırsatlar sunmaktadır. Müşterisine özel kredi kartı sunarak bu kartlara da hediye olarak bonus hediye yükledikleri gözlerden kaçmıyor. SGK ve bankalar arasında yapılan anlaşma ile binlerce emekli, anlaşma sağladığı bankadan emekli maaşını alma sözü karşılığında emeklilik ikramiyesini de alabilecektir. Verilecek olan bonus miktarı minimum olarak değerlendirildiğinde ise 500 TL ile 1500 TL arasında değişmektedir. Böylelikle emekli maaşınızı 3 yıl boyunca anlaşma sağladığınız bankadan almanız koşulunda hem emeklilik ikramiyenizi alabilirsiniz hem de bankanızın size özel olarak sunduğu ekstra fırsatlardan yararlanma imkanına sahip olabilirsiniz.