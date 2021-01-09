Emekliye aile yardımı nedir? Emekliye aile yardımı ne kadar olacak?

Emekliye aile yardımı nedir?

Emekliye aile yardımı, emekliler için 2021 yılında Kamu Personeli Danışma Kurulu tarafından topluma duyurulmuştur. eş ve çocuk parası, aile yardımı adı altında memur maaşlarına yansıtılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile yardımı verilen memurlara, çalışma hayatlarını sonlandırdıktan sonrasında da aile yardımı verilmeye devam edecektir.

Emekliye aile yardımında yenilenen düzenlemelere gidilmiş ve bütün emeklilere duyuru yapılmıştır. Yalnız kritik bir husus bulunmakta. Emekli kamu personellerinin çocuk sahibi olması durumunda, emekliye aile yardımı devlet tarafından yapılmaktadır. Emeklilere aile yardımı yapılabilmesi için bir takım şartlar aranmaktadır. Yapılacak yardımlardan yararlanabilmek için aşağıdaki şartlara uygun olmak elzemdir.

Emekli eşinin çalışmıyor olması gerekmektedir.

Ayrıca eşlerinin ikisi de kamu personeli ya da kamu görevinden emekli olmuş bireyler ise emekliye aile yardımından sadece bir kişi yararlanabilmektedir.

Yukarıda ki şartlara uymanıza rağmen emekliye aile yardımından yararlanıp yararlanamayacağınız konusunda endişeleriniz varsa, E-Devlet üzerinden sorgulama yaparak kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bunun dışında bakanlıkların ve sosyal hizmet merkezlerine giderek emekliler için aile yardımını alıp alamayacağınızı öğrenebilirsiniz.

Emekliye aile yardımı başvurusu nereden yapılır?

Emeklilere aile yardım tutarı ne kadar?

Herhangi bir kuruma başvuru yapmanıza gerek yoktur. En önemli husus emekli olmanızdır. Aktif çalışırken yaralandığınız bir aile yardımı varsa, çalışma hayatınızı sonlardığınızda da aynı şekilde almaya devam edersiniz. Çalıştığınızda aile yardımı maaşınıza yansıtılması durumunda emekliyken de maaşınıza yansıtılacaktır. Ters halde PTT ile emekliye aile yardımından faydalanabileceksiniz.

2021 yılınnda geçerli olacak ücretler:

Eşi çalışmayan ve çocuğu olmayan emekliler için aylık: 351,09 TL

0-6 ya arasında çocuğu olan emekliler için aylık: 77,23 TL

6 yaş üzerinde çocuğu olan emekliler için aylık: 38,62 TL

Emekliye aile yardımı var mı?

Çalışma hayatından verilen aile yardımın emekli olan kişilere de verilmesi uzun zamandır gündemde bulanmaktadır.