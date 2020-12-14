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Emekliye 2550 TL promosyon ödemesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar emeklilere 2550 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emeklilere hangi bankanın ne kadar promosyon vereceği belli oldu.

14 Aralık 2020 Pazartesi 17:21
Emekliye 2550 TL promosyon ödemesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
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Yeni yıl öncesi bankalar emekliler için promosyon yarışına girdi. 2017 yılında ilk kez uygulanan promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi sona erenler ya da yeni emekli olanlar bankalara başvurularını yaparak promosyon ödemelerini alıyor. Promosyon ödemeleri emeklinin maaşına göre en az 500 TL olarak ödenirken, bazı bankalar kampanyalarıyla tutarı yükseltiyor.

Bankalar ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

Ziraat Bankası:

500, 625, 750 TL

Vakıfbank:

500, 625, 750 TL

Halkbank:

500, 625, 750 TL

Akbank

: 850, 1.050, 1.250 TL promosyon ödemesi yapıyor.

Şekerbank:

650, 800, 1.000 TL ödeme yaparken aynı zamanda 1.000 TL tutarındaki kredi kartı alışverişlerine 200 TL bonus veriyor.

Denizbank:

675, 850, 1.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Bunun yanında emekli yakınını bankaya yönlendirenlere de her emekli için 100 lira ödeme veriliyor.

Garanti BBVA:

 800, 1.000, 1.200 TL

Yapı Kredi:

1.000, 1.250, 1.500 TL

Fibabanka:

500, 625, 750 TL

İş Bankası:

750, 875, 1.000 TL

ING:

500, 625, 750 TL ödeme yaparken, Turuncu Ekstra ile her 750 TL’lik harcamaya 50 lira 36 ayda toplamda 1.800 TL ödeniyor.

QNB Finansbank:

850, 1.100, 1.300 TL


Son Güncelleme: 14.12.2020 17:21
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıHalkBankVakıfBank
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