Emekliye 2550 TL promosyon ödemesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

Ziraat Bankası:

Vakıfbank:

Halkbank:

Akbank

Şekerbank:

Denizbank:

Garanti BBVA:

Yapı Kredi:

Fibabanka:

İş Bankası:

ING:

QNB Finansbank:

Yeni yıl öncesi bankalar emekliler için promosyon yarışına girdi. 2017 yılında ilk kez uygulanan promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi sona erenler ya da yeni emekli olanlar bankalara başvurularını yaparak promosyon ödemelerini alıyor. Promosyon ödemeleri emeklinin maaşına göre en az 500 TL olarak ödenirken, bazı bankalar kampanyalarıyla tutarı yükseltiyor.500, 625, 750 TL500, 625, 750 TL500, 625, 750 TL: 850, 1.050, 1.250 TL promosyon ödemesi yapıyor.650, 800, 1.000 TL ödeme yaparken aynı zamanda 1.000 TL tutarındaki kredi kartı alışverişlerine 200 TL bonus veriyor.675, 850, 1.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Bunun yanında emekli yakınını bankaya yönlendirenlere de her emekli için 100 lira ödeme veriliyor.800, 1.000, 1.200 TL1.000, 1.250, 1.500 TL500, 625, 750 TL750, 875, 1.000 TL500, 625, 750 TL ödeme yaparken, Turuncu Ekstra ile her 750 TL’lik harcamaya 50 lira 36 ayda toplamda 1.800 TL ödeniyor.850, 1.100, 1.300 TL