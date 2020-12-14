Emekliye 2550 TL promosyon ödemesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?
Ziraat Bankası:500, 625, 750 TL
Vakıfbank:500, 625, 750 TL
Halkbank:500, 625, 750 TL
Akbank: 850, 1.050, 1.250 TL promosyon ödemesi yapıyor.
Şekerbank:650, 800, 1.000 TL ödeme yaparken aynı zamanda 1.000 TL tutarındaki kredi kartı alışverişlerine 200 TL bonus veriyor.
Denizbank:675, 850, 1.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Bunun yanında emekli yakınını bankaya yönlendirenlere de her emekli için 100 lira ödeme veriliyor.
Garanti BBVA:800, 1.000, 1.200 TL
Yapı Kredi:1.000, 1.250, 1.500 TL
Fibabanka:500, 625, 750 TL
İş Bankası:750, 875, 1.000 TL
ING:500, 625, 750 TL ödeme yaparken, Turuncu Ekstra ile her 750 TL’lik harcamaya 50 lira 36 ayda toplamda 1.800 TL ödeniyor.
QNB Finansbank:850, 1.100, 1.300 TL
Son Güncelleme: 14.12.2020 17:21