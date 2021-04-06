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Emekliye 25.000 TL kimlikle kredi!

Emekliye kimlikle 25.000 TL kredi verileceği açıklandı. Bu açıklamanın ardından emekli olan kişiler, bu krediden nasıl faydalanacaklarını araştırmaya başladı. Emekliye verilen 25.000 TL kredi nasıl alınır? Bu krediyi almak için şartlar nelerdir? Detaylar haberimizin içeriğinde...

06 Nisan 2021 Salı 01:46
Emekliye 25.000 TL kimlikle kredi!
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Emekli olan kişilere kimlikle 25.000 TL kredi imkanı sunulmaya başlanıyor. Emekliler ise bu imkandan nasıl yararlanacaklarını merak ediyor. İhtiyaç kredisi olarak verilecek olan kredi, birçok emekliyi rahatlatacak bir imkan olarak gözüküyor. Bahar kampanyası olarak nitelendirilen bu kredi, şartları yerine getiren emeklilere veriliyor. Başvurusunu yapan emekliler, aynı gün içerisinde onayı alıp krediyi kullanmaya başlayabiliyorlar. İster banka şubesinden ister intenet bankacılığından bu krediyi kullanmaya başlayan emekliler, 36 ay vade ile bu krediye sahip oluyorlar.

Ziraat Bankası’na emekli kredisi için nasıl başvuru yapılır?

Bu krediden yararlanabilmek için emekli maaşınızı Ziraat Bankası’ndan almanız gerekiyor. Bu şartı sağlıyorsanız, kimliğinizle birlikte banka şubesine giderek 25.000 TL emekli kredisine başvuru yapabilirsiniz. Aynı zamanda intenet üzerinden ve mobil uygulamadan da bu krediye başvuru yapabilirsiniz.

Garanti Bankası’na emekli kredisi için nasıl başvuru yapılır?

Kimliğinizle birlikte Garanti Bankası’nın bir şubesine giderek, 25.000 TL emekli kredisine başvuru yapabilirsiniz. 36 ay vade ile alacağınız bu kredinin ilk taksit ödemesini de 3 ay erteleyerek, Garanti Bankası’nın bu fırsatını değerlendirebilirsiniz. Garanti Bankası’nda bir hesabınız varsa, mobil bankacılık üzerinden de bu kredinizi kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank’a emekli kredisi için nasıl başvuru yapılır?

QNB Finansbank’tan 25.000 TL emekli kredisi almak istiyorsanız, T.C. kimlik numaranızı 5030’a kısa mesaj atarak, başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunun ardından size kredi sonucunuz bildirilecek ve onaylanması halinde kredinizi aynı gün kullanmaya başlayabileceksiniz.



Son Güncelleme: 06.04.2021 01:46
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KrediBankaZiraat BankasıEmekliye Kredi
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