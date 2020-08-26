Emeklilikten sonra tekrar çalışanların hakları nelerdir?

İnsanların bazıları emekli oldukları halde çalışmak zorunda kalabilmektedir. Bu vatandaşlar emeklilik sonrası çalışırken bazı haklara sahip olurlar. Bu haklar şu şekildedir:

İzin hakkı: 1-5 yıl arasında çalışanlar 14 gün, 6-14 yıl çalışanlar 20 gün, 15 yıl üstü çalışanlar 26 gün izin kullanma hakkın sahiplerdir. Bu kişiler 50 yaş üstü ise yıllık izin hakkı en az 20 gündür.

İhbar tazminatı: 6 aydan fazla hizmet veren kişiler, 2 haftalık bildirim süresine ve ücretine sahip olurlar. 6 ay 1,5 sene arasında çalışmış kişiler 6 haftalık süre ve ücrete sahip olurlar. 3 sene ve üstü çalışanlar ise 8 hafta bildirim süresi ve ücretine hak kazanırlar.

Kıdem tazminatı: emekli olan kişiler adına herhangi bir sigorta veya prim ödenmediğinden bu kişiler şimdiki çalıştıkları yerden geçerli bir sebeple işten ayrılır veya işten çıkarılırlarsa kıdem tazminatı alma hakkın sahiptirler.

Emeklilikten sonra tekrar çalışma nedir?

Maddi anlamda emeklilik maaşı kişilere yetmediği süre zarfında kişiler sigortası bir şekilde çalışma hayatına devam etmek isterler. Bu durumda çalışma hayatına devam edecek kişiler SGK tarafından belirlenen Sosyal Güvenlik Destek Primi’nden gerekli şartları yerine getirmesi sonucu yararlanabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Destek Primi nedir?

İlgili kanuna göre prim gününü doldurmuş emeklilerin maaşlarından her ay kesilen prime Sosyal Güvenlik Destek Primi adı verilmektedir.

Bu primde yapılan kesintiler ise şöyle:

%2’lik Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi İşveren Payı,

%22,5 Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Payı,

%7,5 Sosyal Güvenlik Destek Primi İşçi Payı

Bu primin emekli aylığına bir etkisi olmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Destek Primi kim tarafından ödenir?

2008 yılı Ekim ayından sonra sigortası bulunan kişilerin işverenleri tarafından ödenen SGDP, işçi ve işverene bağlı olarak yapılan sözleşme gereği ödenecek ücret konusunda yapılır. Bu ödeme kişinin emekli maaşına etkide bulunmaz.

Sosyal Güvenlik Destek Primi kimlerden kesilmez?

Kendi tarlasını işletip emekli olan kişilerden,

Yurtdışında çalışan ve oradan emekli olan kişilerden,

Cumhurbaşkanlığına seçilenlerden,

Bakanlar Kurulu üyesi olanlardan,

Yasama organı üyesi olanlardan,

Mahalli idarelerde görev alanlardan,

Örgün öğretim kurumlarında emekli olmayan kişilerden,

Vakıf üniversite çalışanlarından,

Cumhurbaşkanı ve Başbakanın atamasını yaptığı kişilerden,

TBMM’nin kararı ile görev alan kişilerden SGDP kesintisi yapılmaz. Bu kesintinin yapılmaması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 60. Maddesine bağlıdır.

SGDP nasıl sorgulanır?

SGDP sorgulaması yapmak isteyenler e-devlet sistemine giriş yaparak e-hizmetler başlığı altında sorgulamalarını yapabilmektedirler. Bu sorgulama için seçilen başlık 4A emekli kesintileri başlığı olmalıdır.

Emekli memurlar nerelerde çalışabilir?

Sermaye Piyasası Kurulu,

Rekabet Kurumu,

RTÜK,

Kamu İhale Kurumu,

Belediyeler,

İl özel idareleri,

Belediyeler ve il özel idareleri adı altında kurulan birlik ve işletmeler,

Özel kanunla kurulmuş kamu kurumları

Emekli olduktan sonra çalışmak anayasaya aykırı mıdır?

Bu kamu kurumlarında çalışmaya giren emeklilerin dikkat etmesi gereken durum buralarda çalışmaya başlamalarının ardında emekli maaşlarının kesilecek olmasıdır. Emekli kişiler bu kamu kurumları dışında özel bir kurumda çalışmaya başlamaları halinde emekli aylığı kesilmesine maruz kalmazken SGDP’den de yararlanabilmektedir.

60 ve 65. Anayasa maddesine göre emekli olan kişilerin emeklilik sonrası çalışmalarında herhangi bir engel yoktur. Anayasaya aykırı olmayan bu durumda emekliler ekonomik olarak rahat etmek açısından kaçak olmamak şartıyla herhangi bir kurumda çalışma hakkına sahiptirler.

Hangi durumlarda kıdem tazminatından yararlanılır?

Kıdem tazminatı almak isteyen vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bazı şartlara göre verilen kıdem tazminatından aranılan şartlar şunlardır:

İşveren tarafından ağır işlerde kişilerin yıpratıcı bir şekilde çalıştırılması,

Zamanında yatırılmayan sigorta primleri,

SGK giriş-çıkış işlemlerinden işçiye haber verilmemesi,

Resmi tatil günlerinde işçiye mesai ücreti verilmemesi,

Evlilik sebebiyle işinden istifa eden kadınlar

Bu tarz şartları yerine getiren kişiler kıdem tazminatından yararlanabilmektedir.

Emekli çalışanlar neden sigortalı çalışmalıdır?

Emekli çalışanlar sigortalı olarak çalışma hayatlarına devam ederlerse, SGDP’den yararlanabilmektedir. Ayrıca bu kişiler kıdem ve ihbar tazminatı hakkına da sahip olurlar. Bu avantajları bulunan sigortalı çalışmadan dolayı emekli kişiler kaçak yollarla çalışmaktansa yasal bir şekilde çalışma hayatlarına devam etmelidir. Ayrıca kaçak işçi çalıştırmak bir suçtur ve cezası vardır. Sigortasız işçi çalıştıranlar şirketleri 170’i arayarak şikayet edebilirsiniz.

İş kazası ve meslek hastalığı sigortası nedir?

Geçici olarak iş göremeyen kişiler adına meslek hastalığı sigortası adı altında ödeme yapılır. Ayrıca iş kazası sonucu kişi vefat ederse, kişinin ailesine meslek hastalığı sigortası kapsamında maaş verilmektedir. Ölümden dolayı ödeme alan kişilerin kız çocuğuna evlenmesi halinde ödenek verilir. Kalıcı bir hasar ile iş göremez kalanlara ise yine aynı sigorta desteği ile kalıcı bir maaş bağlanır.

İş göremezlik raporu hangi durumlarda bağlanır?

Çalışan kişilerin %10 oranında iş göremez raporu alması halinde kişilere iş göremez geliri verilmektedir. Bu ödeme kişinin mesleki yönden kaybettiği yetisine göre belirlenmektedir. Prim genellikle kişinin kazancının %70’ne göre verilir. 2.588 TL maaş alan birini %40’lık iş göremez raporu alması halinde kişiler emekle maaşına ek 358 TL prim alır.

Tescil kayıt bilgiler nelerdir, ne işe yarar?

Tecil kayıt bilgileri, emekli olduktan sonra da çalışmak isteyen kişilerin elinde bulundurması gereken bilgilerdi. Bu bilgileri elinde bulunduran kişiler SGDP sorgulamasına kolayca giriş yapabilir. Bu bilgiler ise şu şekildedir: