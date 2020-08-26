İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Emeklilikten sonra tekrar çalışanların hakları nelerdir?

Emekli olduktan sonra da çalışmak isteyen vatandaşlar için ilgili açıklamalar geldi. Emekli olduktan sonra yasal yollarla çalışmak isteyenlerin şartları ve hakları belirlenmiş oldu.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:13
Emeklilikten sonra tekrar çalışanların hakları nelerdir?
Takip Et:

İnsanların bazıları emekli oldukları halde çalışmak zorunda kalabilmektedir. Bu vatandaşlar emeklilik sonrası çalışırken bazı haklara sahip olurlar. Bu haklar şu şekildedir:

  • İzin hakkı: 1-5 yıl arasında çalışanlar 14 gün, 6-14 yıl çalışanlar 20 gün, 15 yıl üstü çalışanlar 26 gün izin kullanma hakkın sahiplerdir. Bu kişiler 50 yaş üstü ise yıllık izin hakkı en az 20 gündür.
  • İhbar tazminatı: 6 aydan fazla hizmet veren kişiler, 2 haftalık bildirim süresine ve ücretine sahip olurlar. 6 ay 1,5 sene arasında çalışmış kişiler 6 haftalık süre ve ücrete sahip olurlar. 3 sene ve üstü çalışanlar ise 8 hafta bildirim süresi ve ücretine hak kazanırlar.
  • Kıdem tazminatı: emekli olan kişiler adına herhangi bir sigorta veya prim ödenmediğinden bu kişiler şimdiki çalıştıkları yerden geçerli bir sebeple işten ayrılır veya işten çıkarılırlarsa kıdem tazminatı alma hakkın sahiptirler.

Emeklilikten sonra tekrar çalışma nedir?

Maddi anlamda emeklilik maaşı kişilere yetmediği süre zarfında kişiler sigortası bir şekilde çalışma hayatına devam etmek isterler. Bu durumda çalışma hayatına devam edecek kişiler SGK tarafından belirlenen Sosyal Güvenlik Destek Primi’nden gerekli şartları yerine getirmesi sonucu yararlanabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Destek Primi nedir?

İlgili kanuna göre prim gününü doldurmuş emeklilerin maaşlarından her ay kesilen prime Sosyal Güvenlik Destek Primi adı verilmektedir.

Bu primde yapılan kesintiler ise şöyle:

  • %2’lik Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi İşveren Payı,
  • %22,5 Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Payı,
  • %7,5 Sosyal Güvenlik Destek Primi İşçi Payı

Bu primin emekli aylığına bir etkisi olmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Destek Primi kim tarafından ödenir?

2008 yılı Ekim ayından sonra sigortası bulunan kişilerin işverenleri tarafından ödenen SGDP, işçi ve işverene bağlı olarak yapılan sözleşme gereği ödenecek ücret konusunda yapılır. Bu ödeme kişinin emekli maaşına etkide bulunmaz.

Sosyal Güvenlik Destek Primi kimlerden kesilmez?

  • Kendi tarlasını işletip emekli olan kişilerden,
  • Yurtdışında çalışan ve oradan emekli olan kişilerden,
  • Cumhurbaşkanlığına seçilenlerden,
  • Bakanlar Kurulu üyesi olanlardan,
  • Yasama organı üyesi olanlardan,
  • Mahalli idarelerde görev alanlardan,
  • Örgün öğretim kurumlarında emekli olmayan kişilerden,
  • Vakıf üniversite çalışanlarından,
  • Cumhurbaşkanı ve Başbakanın atamasını yaptığı kişilerden,
  • TBMM’nin kararı ile görev alan kişilerden SGDP kesintisi yapılmaz. Bu kesintinin yapılmaması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 60. Maddesine bağlıdır.

SGDP nasıl sorgulanır?

SGDP sorgulaması yapmak isteyenler e-devlet sistemine giriş yaparak e-hizmetler başlığı altında sorgulamalarını yapabilmektedirler. Bu sorgulama için seçilen başlık 4A emekli kesintileri başlığı olmalıdır.

Emekli memurlar nerelerde çalışabilir?

  • Sermaye Piyasası Kurulu,
  • Rekabet Kurumu,
  • RTÜK,
  • Kamu İhale Kurumu,
  • Belediyeler,
  • İl özel idareleri,
  • Belediyeler ve il özel idareleri adı altında kurulan birlik ve işletmeler,
  • Özel kanunla kurulmuş kamu kurumları


Bu kamu kurumlarında çalışmaya giren emeklilerin dikkat etmesi gereken durum buralarda çalışmaya başlamalarının ardında emekli maaşlarının kesilecek olmasıdır. Emekli kişiler bu kamu kurumları dışında özel bir kurumda çalışmaya başlamaları halinde emekli aylığı kesilmesine maruz kalmazken SGDP’den de yararlanabilmektedir.

Emekli olduktan sonra çalışmak anayasaya aykırı mıdır?

60 ve 65. Anayasa maddesine göre emekli olan kişilerin emeklilik sonrası çalışmalarında herhangi bir engel yoktur. Anayasaya aykırı olmayan bu durumda emekliler ekonomik olarak rahat etmek açısından kaçak olmamak şartıyla herhangi bir kurumda çalışma hakkına sahiptirler.

Hangi durumlarda kıdem tazminatından yararlanılır?

Kıdem tazminatı almak isteyen vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bazı şartlara göre verilen kıdem tazminatından aranılan şartlar şunlardır:

  • İşveren tarafından ağır işlerde kişilerin yıpratıcı bir şekilde çalıştırılması,
  • Zamanında yatırılmayan sigorta primleri,
  • SGK giriş-çıkış işlemlerinden işçiye haber verilmemesi,
  • Resmi tatil günlerinde işçiye mesai ücreti verilmemesi,
  • Evlilik sebebiyle işinden istifa eden kadınlar

Bu tarz şartları yerine getiren kişiler kıdem tazminatından yararlanabilmektedir.

Emekli çalışanlar neden sigortalı çalışmalıdır?

Emekli çalışanlar sigortalı olarak çalışma hayatlarına devam ederlerse, SGDP’den yararlanabilmektedir. Ayrıca bu kişiler kıdem ve ihbar tazminatı hakkına da sahip olurlar. Bu avantajları bulunan sigortalı çalışmadan dolayı emekli kişiler kaçak yollarla çalışmaktansa yasal bir şekilde çalışma hayatlarına devam etmelidir. Ayrıca kaçak işçi çalıştırmak bir suçtur ve cezası vardır. Sigortasız işçi çalıştıranlar şirketleri 170’i arayarak şikayet edebilirsiniz.

İş kazası ve meslek hastalığı sigortası nedir?

Geçici olarak iş göremeyen kişiler adına meslek hastalığı sigortası adı altında ödeme yapılır. Ayrıca iş kazası sonucu kişi vefat ederse, kişinin ailesine meslek hastalığı sigortası kapsamında maaş verilmektedir. Ölümden dolayı ödeme alan kişilerin kız çocuğuna evlenmesi halinde ödenek verilir. Kalıcı bir hasar ile iş göremez kalanlara ise yine aynı sigorta desteği ile kalıcı bir maaş bağlanır.

İş göremezlik raporu hangi durumlarda bağlanır?

Çalışan kişilerin %10 oranında iş göremez raporu alması halinde kişilere iş göremez geliri verilmektedir. Bu ödeme kişinin mesleki yönden kaybettiği yetisine göre belirlenmektedir. Prim genellikle kişinin kazancının %70’ne göre verilir. 2.588 TL maaş alan birini %40’lık iş göremez raporu alması halinde kişiler emekle maaşına ek 358 TL prim alır.

Tescil kayıt bilgiler nelerdir, ne işe yarar?

Tecil kayıt bilgileri, emekli olduktan sonra da çalışmak isteyen kişilerin elinde bulundurması gereken bilgilerdi. Bu bilgileri elinde bulunduran kişiler SGDP sorgulamasına kolayca giriş yapabilir. Bu bilgiler ise şu şekildedir:

  • Ad ve soy ad
  • T.C. kimlik numarası
  • 4A sicil numarası
  • İşe başlanan tarih
  • Çalışılan toplam gün sayısı
  • Sigorta durumu
  • 4A iptal sicilleri


Son Güncelleme: 26.08.2020 20:13
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!

Popüler Haberler

Emeklilikten sonra tekrar çalışanların hakları nelerdir?
İstanbul Sözleşmesi’nin maddeleri nedir? İstanbul Sözleşmesi neden tartışılıyor?
Yunus market iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Findeks sisteminde kredi notu nasıl değişir? Findeks kredi notu ne zaman güncellenir?
Tüketici Hakem Heyeti e-Devlet başvuruları nasıl yapılır? Tüketici Hakem Heyeti başvuru kanalları
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 26 Ağustos 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TOGG iş başvurusu nasıl yapılır? Yerli otomobil fabrikası için başvuru adresi
Bim'de satılan Volta VT1 scooter inceleme ve kullanıcı yorumları
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Silah ruhsatı alma ve yenileme için gerekli belgeler nelerdir?
Çocuk yardımı parası başvurusu nasıl yapılır? Çocuk yardım parası başvuru şartları
TOKİ 2020 İstanbul sosyal konut kura çekimi tarihi
MTA fay hattı sorgulama - Evimin altında fay hattı var mı? Fay hattı bilgisi sorgulama
Kuaförüm Sensine yeni katılan Sertaç ve Suzan Kolay kimdir? Yarışmadaki asistanları kim?
Kira sözleşmesi nasıl yapılır? Kira sözleşmesi yapılırken nelere dikkat edilmeli?
Toplum Yararına Programa katılım şartları nelerdir? 9 Ay asgari ücretli TYP şartları
A101 Kurbanlık Et Fiyatları Ne Kadar? Nasıl Alınır?
Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjdeli haber var!
Bim'de satılan Oppo A5 cep telefonu nasıl, alınır mı? Oppo A5 kullanıcı yorumları
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Sevcan Yaşar hakkında bilgiler
İpotekli ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri? İpotek için aranan şartlar nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.