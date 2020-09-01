İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...

Emeklilik maaş nasıl hesaplanır? 2020 tahmini emekli maaşı nasıl öğrenebilir?

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Emeklilik maaş nasıl hesaplanır? tahmini emekli maaşı nasıl öğrenebilir? ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 1 Eylül 2020 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

01 Eylül 2020 Salı 13:11
Emeklilik maaş nasıl hesaplanır? 2020 tahmini emekli maaşı nasıl öğrenebilir?
Takip Et:

2020 yılının sonuna doğru yaklaşmaya devam ederken yaşını doldurarak 2021 yılında emekli olmak isteyen pek çok vatandaş emekli olmaları durumunda ne kadar emekli maaşı alacaklarını araştırmaya başladı. Yapılan araştırmalar neticesinde pek çok vatandaş farklı sitelerden emekli aylığı sorgulatma yaparken yapılan açıklamalar konuya netlik kazandırır nitelikte.

Yapılan açıklamalara göre ne kadar emekli maaşı alacağını öğrenmek ve sorgulama yapmak isteyen vatandaşların Toplumsal Güvenlik Kurumu’nun resmi intenet sitesinden sorgulama işlemi yapmaları gerektiği bu sayede vatandaşların en doğru sonuca ulaşacakları belirtildi.

Emekli aylıkları nasıl hesaplanır?

Emeklilerin yapacakları sorgulamalar tamamı ile doğru maaş bilgisini vermese de yapılan %6,5’luk zam sonrasında yapılan sorgulamak alınması en muhtemel maaşı size sunacaktır. E-Devlet üzerinden sorgulama yapılması en doğru sonucu verecek olsa da alacağı emekli maaşını kendisi sorgulamak isteyen vatandaşların prim günler, ödemeleri ve prim miktarlarının tamamını bilerek sorgulama işlemi yapmaları gerekmektedir.

Emekli olmasına kısa süre kalanlar alacakları tahmini maaşı nasıl öğrenebilir?

Halen çalışmakta olan ancak emekli olmayı düşünen vatandaşlar emeklilik durumunda alacakları maaşları öğrenebilmek için e-Devlet veya Toplumsal Güvenlik Kurumlarına giderek işlemlerini yapabilirler. Yapılacak işlemler ile birlikte kişinin 2008 yılı öncesinde mi yoksa sonrasında mı emeklilik işlemlerine başladığına bakılmaktadır.

Maaş alacak kişilerin maaşlarında ki değişiklikler yıllara göre belirlenmektedir. Buna göre 2000 yılı öncesinde çalışmaya başlayanlar en fazla emekli maaşını alacaklarken 2000 – 2008 yılları arasında emekli olanlar 2000 yılından önce emekli olanlara göre daha az maaş alırken en az maaşı ise 2008 yılı sonrasında emekli olanlar alacaklardır.

E-Devlet üzerinde yapılacak sorgulama yazılı olarak alınabilir mi?

e-Devlet sistemi üzerinden yapılan sorgulamaların tamamı yazılı olarak alınabilmektedir. Yazılı olarak sorgulama işlemini almak istiyorsanız sorgulama işlemi bittikten sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan yazdır butonuna tıklayarak sorgulamanızı yazılı olarak alabilirsiniz. Yazdır butonunun hemen yanında ise belgeyi e-posta hesabınıza göndererek alabilirsiniz.

4/A emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

4/A aylığını hesaplayabilmek için öncelikle bilinmesi gereken konu 3600 günlük prim borcunun ödenmiş olması gerekmektedir. Toplumsal Güvenlik Kurumu resmi intenet sitesine girdikten sonra emeklilik aylık hesaplama üzerinden T.C. kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfusa kayıtlı olunan il ve doğum tarihi talep edilmektedir. İstenilenler doğru olarak girildikten sonra 4A emekli aylığı hesaplanabilmektedir.

Hizmet Dökümü Sorgulaması nasıl yapılır?


Hizmet dökümü sorgulaması da Toplumsal Güvenlik Kurumu resmi intenet sitesi üzerinden yapılabilirken daha kolay işlem olarak e-Devlet tercih edilebilir. E-devlet şifresi olmayan vatandaşlar en yakın PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında e-Devlet şifresi alınabilmektedir. Alınan şifreni kaybedilmesi durumunda ise yine en yakın PTT şubesi üzerinden 4 TL karşılığında yeni şifre alabilirsiniz.

e-Devlete giriş yapıldıktan sonra Toplumsal Güvenlik Kurumu sayfasına girerek burada bulunan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sekmesi üzerinden sorgula seçeneğine tıklayarak hizmet dökümünüze ulaşabilirsiniz.

4B emekli aylığı nasıl hesaplanır?

e-Devlet şifreniz varsa,

  • T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlete giriş yapın.
  • ‘Kurumlar’ sekmesinde yer edinen ‘Toplumsal Güvenlik Kurumu’ sayfasına girin.
  • Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafınca e-devlet hizmetlerden ‘4B Emekli Aylığı Hesaplama’ aracını tıklayın.
  • Bu bölümde kurum seçeneğinden ziraat ya da esnaf bölümünü seçin.
  • Bu işlemi tamamladıktan sonrasında ‘Sorgula’ butonunu tıklayın.

Bu işleme devam edebilmek istenen en öncelikli durum ise 5400 günlük primin ödenmiş olma şartıdır.

4C emekli aylığı nasıl hesaplanır?

4C’lilerin işlemleri 4A ve 4B’den farklı olarak yürütülmektedir. Buna göre,

  • https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do  adresine gidin.
  • Hesaplama aracında bulunan ‘Aşama’ kısmından derecenizi seçin.
  • ‘Aşama’ kısmından kademinizi seçin.
  • Hizmet yılınızı girin.
  • Hizmet ayınızı girin.
  • Ek göstergenizi girin.
  • Kıdem yılınızı girin.
  • Maaş tarihinizi ilgili kısımdan işaretleyin.
  • Hisse ve payda oranınızı yazın.
  • Makam + temsil + vazife tazminat göstergenizi yazın.
  • İkramiye yılınızı yazın.
  • Taz.Ek göstergenizi ilgili kısma girin.

İşlemlerini yaptıktan sonra sorgula deyin. Karşınıza gelen ekranda tahmini olarak 4C emekliliğinde alacağınız emekli maaşı size gösterilecektir.

SGK üzerinden emeklilik sorgulanması nasıl yapılır?

SGK resmi intenet sitesine girildikten sonra,

  • Doğum tarihi,
  • Cinsiyet,
  • Hizmet vermeye başlanılan tarih,
  • Herhangi bir maluliyet olup olmadığı,
  • Erken yaşlanma olup olmadığı,
  • SSK prim ödeme gün sayısı,
  • Askerlik gün sayısı,
  • Öteki kurumlarda hizmet süresi var ise bu hizmetlerin gün sayısı,
  • Fiili gün sayısı,
  • Yurt haricinde hizmet verilen gün sayısı,
  • 3600 prim gününün doldurulmuş olduğu tarih.

Bilgiler girildikten sonra ‘Gönder’ butonuna tıklayarak emeklilik tarihinizi öğrenebilirsiniz.

e-Devlet üzerinden emeklilik sorgulaması nasıl yapılır?

  • E-devlet üstünde bulunan ‘e-Hizmetler’ kısmından ‘Toplumsal Güvenlik ve Sigorta’ kısmına girin.
  • Bu bölümde bulunan hizmetlerin arasından ‘Emeklilik Uygulamaları’ başlığının altında ‘Düzgüsel Şartlarda Ne Süre Emekli Olabilirim?’ adıyla sunulan hizmeti tıklayın.
  • Sonrasında yapmamız ihtiyaç duyulan 4A, 4B ya da 4C sigorta kolundan hangisinde bağlıysanız o sigorta kolunu seçin ve o sigorta koluna bağlı olarak çalışmaya başladığınız tarihi girin.

TGK resmi sitesi üzerinden sorgulama işlemi nasıl yapılır?

  • SSK prim ödenen gün sayısı
  • Öteki sandıklar için ödenen prim günü sayısı
  • Fiili çalışılan toplam gün sayısı
  • 3600 gün sınırının doldurulma zamanı
  • Kimlik detayları
  • Cinsiyete bilgileri
  • Sigorta başlangıç tarihi detayları

Telefonla emeklilik bilgisi alma nasıl yapılır?

Telefon sayesinde emekli maaşı bilgisi almak için ALO 170’i arayarak gerekli bilgileri operatöre vermeleri sonrasında operatör tarafından arayan kişiye tüm emeklilik bilgileri aktarılır. Talep edilmesi halinde konuşma sonrasında kişiye SMS ile bu bilgiler tekrar gönderilebilir.



Son Güncelleme: 01.09.2020 13:11
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası

Popüler Haberler

Süper emeklilik sistemi nedir? 2020 Süper emeklilik sistemi hakkında bilmeniz gerekenler
Kamu ve özel bankalardan 3 ay kredi borcu erteleme fırsatları ve şartları! Eylül 2020
Emekliye intibak zammı ne zaman yapılacak? Eylül 2020 İntibak düzenlemesinin getirileri neler?
En düşük emekli maaşı 1800 TL'ye yükselebilir! Emekliye seyyanen zam konusu gündeme geldi
Facebook’ta nasıl işe girilir? 2020 Facebook işe girme şartları, çalışan hakları ve maaşları ne kadar?
Evde yapımı kolay doğal cilt bakımı maskeleri 2020
Gören herkesin dikkatini çeken iddialı saç modelleri listesi 2020
Toki evalırken kredi nasıl çekilir? 2020 Toki için kredi veren bankalar hangileridir?
Çukur 4. sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Volvo XC90 teknik özellikleri nelerdir? 2020
LGS lise tercihleri için son gün ne zaman? LGS 2019 tercihleri ne zaman bitecek?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Gamze Acar ve Pakize kimdir? Yeni hafta yarışmacıları hakkında bilgiler
Ölüm aylığını kimler alabilir? 2020 ölüm aylığı başvurusu için gerekli şartlar
Yemekteyiz 20 Eylül Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın finalinde kazanan kim oldu?
Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk rolünü kim oynayacak?
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
Ehliyet nasıl alınır, ehliyet başvuru ve alım ücreti nedir?
Vodafone ücretsiz 3 GB ücretsiz internet için Vodafone Seni Seviyorum testi
Hangi hastalık malulen emeklilik için yeterlidir? Malulen emeklilik şartları 2020
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 1 Eylül 2020 Salı En uygun konut kredisi faizleri
Seslendirme yaparak ne kadar para kazanılır? 2020 Seslendirme çeşitleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.