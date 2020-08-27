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Emeklilik maaş hesaplaması nasıl yapılır? Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım hesaplama

27 Ağustos Perşembe 2020 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Emeklilik maaş hesaplaması nasıl yapılır? Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım hesaplama hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Emeklilik maaş hesaplaması nasıl yapılır? Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım hesaplama konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 27 Ağustos 2020 Perşembe tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 Ağustos 2020 Perşembe 22:08
Emeklilik maaş hesaplaması nasıl yapılır? Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım hesaplama
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2020 yılının sonuna doğru yaklaşmaya devam ederken yaşını doldurarak 2021 yılında emekli olmak isteyen pek çok vatandaş emekli olmaları durumunda ne kadar emekli maaşı alacaklarını araştırmaya başladı. Yapılan araştırmalar neticesinde pek çok vatandaş farklı sitelerden emekli aylığı sorgulatma yaparken yapılan açıklamalar konuya netlik kazandırır nitelikte.

Yapılan açıklamalara göre ne kadar emekli maaşı alacağını öğrenmek ve sorgulama yapmak isteyen vatandaşların Toplumsal Güvenlik Kurumu’nun resmi intenet sitesinden sorgulama işlemi yapmaları gerektiği bu sayede vatandaşların en doğru sonuca ulaşacakları belirtildi.

Emekli aylıkları nasıl hesaplanır?

Emeklilerin yapacakları sorgulamalar tamamı ile doğru maaş bilgisini vermese de yapılan %6,5’luk zam sonrasında yapılan sorgulamak alınması en muhtemel maaşı size sunacaktır. E-Devlet üzerinden sorgulama yapılması en doğru sonucu verecek olsa da alacağı emekli maaşını kendisi sorgulamak isteyen vatandaşların prim günler, ödemeleri ve prim miktarlarının tamamını bilerek sorgulama işlemi yapmaları gerekmektedir.

Emekli olmasına kısa süre kalanlar alacakları tahmini maaşı nasıl öğrenebilir?

Halen çalışmakta olan ancak emekli olmayı düşünen vatandaşlar emeklilik durumunda alacakları maaşları öğrenebilmek için e-Devlet veya Toplumsal Güvenlik Kurumlarına giderek işlemlerini yapabilirler. Yapılacak işlemler ile birlikte kişinin 2008 yılı öncesinde mi yoksa sonrasında mı emeklilik işlemlerine başladığına bakılmaktadır.

Maaş alacak kişilerin maaşlarında ki değişiklikler yıllara göre belirlenmektedir. Buna göre 2000 yılı öncesinde çalışmaya başlayanlar en fazla emekli maaşını alacaklarken 2000 – 2008 yılları arasında emekli olanlar 2000 yılından önce emekli olanlara göre daha az maaş alırken en az maaşı ise 2008 yılı sonrasında emekli olanlar alacaklardır.

E-Devlet üzerinde yapılacak sorgulama yazılı olarak alınabilir mi?

e-Devlet sistemi üzerinden yapılan sorgulamaların tamamı yazılı olarak alınabilmektedir. Yazılı olarak sorgulama işlemini almak istiyorsanız sorgulama işlemi bittikten sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan yazdır butonuna tıklayarak sorgulamanızı yazılı olarak alabilirsiniz. Yazdır butonunun hemen yanında ise belgeyi e-posta hesabınıza göndererek alabilirsiniz.

4/A emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

4/A aylığını hesaplayabilmek için öncelikle bilinmesi gereken konu 3600 günlük prim borcunun ödenmiş olması gerekmektedir. Toplumsal Güvenlik Kurumu resmi intenet sitesine girdikten sonra emeklilik aylık hesaplama üzerinden T.C. kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfusa kayıtlı olunan il ve doğum tarihi talep edilmektedir. İstenilenler doğru olarak girildikten sonra 4A emekli aylığı hesaplanabilmektedir.

Hizmet Dökümü Sorgulaması nasıl yapılır?


Hizmet dökümü sorgulaması da Toplumsal Güvenlik Kurumu resmi intenet sitesi üzerinden yapılabilirken daha kolay işlem olarak e-Devlet tercih edilebilir. E-devlet şifresi olmayan vatandaşlar en yakın PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında e-Devlet şifresi alınabilmektedir. Alınan şifreni kaybedilmesi durumunda ise yine en yakın PTT şubesi üzerinden 4 TL karşılığında yeni şifre alabilirsiniz.

e-Devlete giriş yapıldıktan sonra Toplumsal Güvenlik Kurumu sayfasına girerek burada bulunan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sekmesi üzerinden sorgula seçeneğine tıklayarak hizmet dökümünüze ulaşabilirsiniz.

4B emekli aylığı nasıl hesaplanır?

e-Devlet şifreniz varsa,

  • T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlete giriş yapın.
  • ‘Kurumlar’ sekmesinde yer edinen ‘Toplumsal Güvenlik Kurumu’ sayfasına girin.
  • Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafınca e-devlet hizmetlerden ‘4B Emekli Aylığı Hesaplama’ aracını tıklayın.
  • Bu bölümde kurum seçeneğinden ziraat ya da esnaf bölümünü seçin.
  • Bu işlemi tamamladıktan sonrasında ‘Sorgula’ butonunu tıklayın.

Bu işleme devam edebilmek istenen en öncelikli durum ise 5400 günlük primin ödenmiş olma şartıdır.

4C emekli aylığı nasıl hesaplanır?

4C’lilerin işlemleri 4A ve 4B’den farklı olarak yürütülmektedir. Buna göre,

  • https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do  adresine gidin.
  • Hesaplama aracında bulunan ‘Aşama’ kısmından derecenizi seçin.
  • ‘Aşama’ kısmından kademinizi seçin.
  • Hizmet yılınızı girin.
  • Hizmet ayınızı girin.
  • Ek göstergenizi girin.
  • Kıdem yılınızı girin.
  • Maaş tarihinizi ilgili kısımdan işaretleyin.
  • Hisse ve payda oranınızı yazın.
  • Makam + temsil + vazife tazminat göstergenizi yazın.
  • İkramiye yılınızı yazın.
  • Taz.Ek göstergenizi ilgili kısma girin.

İşlemlerini yaptıktan sonra sorgula deyin. Karşınıza gelen ekranda tahmini olarak 4C emekliliğinde alacağınız emekli maaşı size gösterilecektir.

SGK üzerinden emeklilik sorgulanması nasıl yapılır?

SGK resmi intenet sitesine girildikten sonra,

  • Doğum tarihi,
  • Cinsiyet,
  • Hizmet vermeye başlanılan tarih,
  • Herhangi bir maluliyet olup olmadığı,
  • Erken yaşlanma olup olmadığı,
  • SSK prim ödeme gün sayısı,
  • Askerlik gün sayısı,
  • Öteki kurumlarda hizmet süresi var ise bu hizmetlerin gün sayısı,
  • Fiili gün sayısı,
  • Yurt haricinde hizmet verilen gün sayısı,
  • 3600 prim gününün doldurulmuş olduğu tarih.

Bilgiler girildikten sonra ‘Gönder’ butonuna tıklayarak emeklilik tarihinizi öğrenebilirsiniz.

e-Devlet üzerinden emeklilik sorgulaması nasıl yapılır?

  • E-devlet üstünde bulunan ‘e-Hizmetler’ kısmından ‘Toplumsal Güvenlik ve Sigorta’ kısmına girin.
  • Bu bölümde bulunan hizmetlerin arasından ‘Emeklilik Uygulamaları’ başlığının altında ‘Düzgüsel Şartlarda Ne Süre Emekli Olabilirim?’ adıyla sunulan hizmeti tıklayın.
  • Sonrasında yapmamız ihtiyaç duyulan 4A, 4B ya da 4C sigorta kolundan hangisinde bağlıysanız o sigorta kolunu seçin ve o sigorta koluna bağlı olarak çalışmaya başladığınız tarihi girin.

TGK resmi sitesi üzerinden sorgulama işlemi nasıl yapılır?

  • SSK prim ödenen gün sayısı
  • Öteki sandıklar için ödenen prim günü sayısı
  • Fiili çalışılan toplam gün sayısı
  • 3600 gün sınırının doldurulma zamanı
  • Kimlik detayları
  • Cinsiyete bilgileri
  • Sigorta başlangıç tarihi detayları

Telefonla emeklilik bilgisi alma nasıl yapılır?

Telefon sayesinde emekli maaşı bilgisi almak için ALO 170’i arayarak gerekli bilgileri operatöre vermeleri sonrasında operatör tarafından arayan kişiye tüm emeklilik bilgileri aktarılır. Talep edilmesi halinde konuşma sonrasında kişiye SMS ile bu bilgiler tekrar gönderilebilir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 22:08
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