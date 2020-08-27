Emeklilik borçlanması tek seferlik borçlanma nedir? Tek seferlik borçlanma ile hemen emekli olabilirsiniz!

Son dakika olarak yaşanan erken emeklilik haberi merakla araştırılmaya devam ediyor. Milyonlarca SSK, SGK ve Bağ-Kur’luyu ilgilendiren erken emeklilik haberleri tüm detayları ile araştırılıyor. Erken emeklilik konusunda çok bilgisi olmayan vatandaşların sıklıkla araştırdığı konulardan bir tanesi olan erken emeklilik konusunda vatandaşlara yeni çareler sunulmaktadır.

Erken emekli olmak isteyen vatandaşların sıklıkla başvurduğu borçlanma ile erken emeklilik halen kullanılabiliyor. Ancak bilinmesi gerekiyor ki herkes borçlanma ile emekli olma hakkına sahip değil. Doğum borçlanması sadece erken emeklilik isteyen kadınlar için kullanılabilirken, askerlik borçlanması ise sadece erkekler için kullanılabilmektedir. Eğer erken emeklilik için başvuru yapacaksanız tek seferde vermeniz gereken 29143 TL borçlanma hakkını kullanmanız gerekmektedir. Devlet, çocuk sahibi olan kadınlar için her çocuk başına çalışanına 2 yıl erken emekli olabilme hakkı vermektedir. Bundan faydalanabilmek için aranan tek şart ise canlı doğum yapılması gerektiğidir.

Tek seferlik borçlanma nedir?

Son zamanlarda yapılan açıklamalar ve uygulamalar ile birlikte vatandaşlara tek seferde 2943 TL yatırmaları halinde erken emekli olabilirler denilmiştir. Bu kampanya sadece yıl sonuna kadar geçerli olacak bir düzenlemedir.

Tek seferlik borçlanma hakkı geçtiğimiz aylarda gündeme gelen ve pandemi sürecinde uygulanmaya başlanılan bir sistemdir. Canlı doğum yaptığı halde borçlanamayan, askerlik borçlanması yapamayan kişiler veya diğer tüm borçlanmalarını gerçekleştiremeyen kişiler için uygulamaya alınan bu sistemde tek seferde yapılacak 2943 TL’lik bir ödeme ile tüm borçlanma haklarınızı tekrar kullanabilirsiniz denilmektedir.

Tek seferlik borçlanma başvurusu nasıl yapılır?

Tek seferlik borçlanma yapılabilmesi için öncelikle sigortalı olarak çalışıyor olmak gerekmektedir. Ayrıca tek seferlik borçlanmadan faydalanabilmek için erken emeklilik için size verilen diğer borçlanma haklarınızdan faydalanamıyor olmanız gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen kişiler ise öncelikle il veya ilçe SGK müdürlüklerine giderek tek seferlik erken emeklilik evrakları doldurulması gerekmektedir. Tek seferlik borçlanma için ödenmesi gereken tutar ise 2943 TL’dir.