Emeklileri sevindiren haber geldi! Emeklilere 637 TL ek ödeme geliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle emekli vatandaşlara verilen destekler sürüyor. Her ay maaşlarına ek cüzi miktarlarda ödeme yapılan emeklilere yeni bir destek daha geliyor. Emekliler yeni bir ek ödeme için taleplerini iletti. Emeklilerin yeni talebi kabul görürse, AGİ eşitlemesi yapılacak ve maaşlarının üzerine 637 TL eklenecek.

Emekli Maaşları Artacak

Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklediği haber geldi. Temmuz zammından önce Türkiye Emekliler Deneği tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önce uygulanan ek ödemelerin ihtiyaçları karşılamadığı ve artışa ihtiyaç duyulduğu anlaşılıyor. Ek ödemelerle birlikte maaşlarda da artış yaşanacağı için emekliler merakla bu haberi bekliyor. Bu konu için iki çözüm gündeme geldi. Ek ödemelerle beraber AGİ eşitlemesi yapılırsa, en yüksek maaş alan emeklilere 637 TL ek ödeme yapılacak.

Hangi Emekliler Ek Ödemelerden Yararlanacak?

Emekli maaşlarına yılda iki kere olacak şekilde zam yapılmaktadır. Emeklilerin aldığı maaşlar farklı olduğu için ek ödemeleri de değişmektedir. Yeni ek ödeme hayata geçirilirse en yüksek6 bin 375 TL olduğundan dolayı en yüksek ek ödeme miktarı da 637 TL olacak.

Ek ödemeler her emekliye ödenmemektedir. Emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur üzerinden emekli olan kişilere ek ödeme yapılmaktadır.

Emekli İntibak Zammında Son Durum Ne?

Emeklilerin merakla beklediği bir diğer konu ise intibak zammı oldu. Emekli sandığı emeklilerinin intibak talebi son olarak Memur – Sen tarafından gündeme getirilmişti. İntibak zammıyla ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmadı. İntibak zammı hayata geçerse emekli maaşlarına 50 TL ile 355 TL arasında zam yapılacak.

İntibak zammının uygulanması galinde en düşük emekli maaşı 2324 TL olacak. Ayrıca sağlık hizmetleri için emekli maaşlarından kesinti yapılmayacak ve 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişilere 355 TL’ye kadar zam yapılacak.