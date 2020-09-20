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Emeklilere tek seferlik 15 Bin TL verilecek! Başvurular TC kimlik numarasıyla yapılacak

Emekli vatandaşlara pandemi sürecinde destek olmak amacıyla tek sefer olacak şekilde 15 bin TL ihtiyaç kredisi verilecek. Emekli vatandaşlar 15 bin TL kredi başvurularını TC kimlik numarasıyla yapabilecek.

20 Eylül 2020 Pazar 14:14
Emeklilere tek seferlik 15 Bin TL verilecek! Başvurular TC kimlik numarasıyla yapılacak
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Koronavirüs salgını nedeniyle emeklilere verilen desteklere devam ediliyor. Ayrıca emekli vatandaşların yanı sıra ihtiyaç sahibi ve durumu olmayan kişilere de destek ödemeleri yapılıyor. Pandemi süresince ihtiyaç sahibi kişilere 15 bin TL kredi imkanı sağlanıyor. Vatandaşlar kredi başvurularında vatandaşlık numaralarını kullanabilmektedir. Kredi için gelir belgesi şartı aranmazken, onay alan kişilere paraları ödenecek.

15 Bin TL Kredi İmkanı


15 bin TL kredi almak isteyen kişiler başvurularını SMS üzerinden yapabilecek. SMS üzerinden vatandaşlık numaralarını 5030’a gönderen veya 0850 220 85 73’ü arayan kişiler başvurularını yapabilecek. 15 bin TL krediler için 60 ay vade imkanı sağlanacak.

QNB Finansbank 15 bin TL İhtiyaç Kredisi

QNB Finansbank ihtiyaç sahibi kişilere pek çok kredi fırsatı sağlamaktadır. Banka kolay ödemeli kredi, tanışma kredisi, doğum günü kredisi, borç transfer kredisi, kamu ve finansmaaş kredisi ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredilerini müşterilerine sağlamaktadır.

QNB Finansbank tarafından verilen 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi bu dönemde en fazla başvuru yapılan kredi kampanyası oldu. Vatandaşlar bu krediyi aldıklarında ilk 3 ay herhangi bir taksit ödemesi yapmamaktadır.



Son Güncelleme: 20.09.2020 14:14
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Ihtiyaç Kredisi15 Bin TLEkonomi
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