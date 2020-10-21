Emeklilere özel 15.000 Türk Lirası değerinde destek kredisi verilecek!

Son zamanlarda yaşanan covid-19 salgını nedeni ile sürekli evde kalmak zorunda olan, hastalık kapacağım diye işinden istifa eden, emeklilik maaşının yanında bir ek gelir elde etmekte olan emekliler maddi açıdan sıkıntılara girmiştir. Bu maddi problemlerde emeklilere destek amacı ile 15.000 Türk Lirası değerinde bir destek yapılacağının haberi geldi. Normal şartlar varken bankaların düzenlediği ihtiyaç kredilerinde uygulanan faiz oranları daha fazlayken emekliler için yapılacak olan 15.000 Türk Lirası para desteğinde oranlar çok daha az.

Emekliler için Verilen 15.000 Türk Lirası Değerindeki İhtiyaç Kredisi Başvuruları:

Covid-19 pandemisi nedeni ile hem yapılan harcamaları çoğalan hem de maddi açıdan gerileyen emekliler için yaşadıkları maddi zorlukların önüne geçmek amacıyla bankalar emekli bireyler için hazırlanan özel kredi paketlerinden yararlanma imkanını sundu. Paketin içeriğinde ise Finansbank başı çekmek üzere ev hanımlarına, çalışan bireylere ve çalışmayan bireylere bu krediden yararlanarak maddi açıdan düzelmelerini sağlamak için bir fırsat verdi. QNB Finans SMS ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapılması gereken “Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası” yazarak 5030’ a kısa mesaj olarak atılması yeterli olacaktır. QNB Finansbank’ ın sağladığı ihtiyaç kredisine başvuruda bulunmak için ise farklı yöntemler vardır. QNB Finansbank’ ın en yakın şubesine gidebileceğiniz gibi ayrıca Finansbank’ ın resmi web sayfasını kullanarak da kişi başvurusunu tamamlayabilir.

15.000 Türk Lirası Değerinde Kredi İmkanı Tanıyan Kampanyanın Avantajları:

Piyasada var olan ihtiyaç kredilerine bakıldığında kişinin ödemeleri yapması için verilen vade süresi 36 ayken, yürürlüğe geçen kampanyalı pakette vade ayı 60’ dır. Ayrıca normal şartlar altında iken daha fazla tutarlarda faizli krediler veren Finansbank 15.000 Türk Lirası kredi paketinde çok az bir faiz oranı vererek emeklilere maddi açıdan destek çıkmaktadır.

15.000 Türk Lirası Başvuru Koşulları ve Belgeleri:

*Sigortalı bir işletmede iş yapmak,

*Aylık belirli bir gelire sahip olmak ve bunun belge ile kanıtlanması,

*Bireyin kredi notunun ortalamanın altına düşmemesi ve kritik alana girmemesi,

*Bireyin aldığı emeklilik maaşını şayet başka bir bankadan alıyorsa, maaşını krediyi alacağı bankaya taşıyacağına dair sözleşme imzalması.