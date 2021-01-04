Emeklilere müjde! Bankalar, emeklilere yaptıkları promosyon ödemelerini güncellendi

Emekli maaşını almaya başlayan vatandaşlar, emekli maaşını almak istedikleri bankayı seçerler. İstedikleri bankayı doldurdukları formla seçen vatandaşlar, bu kısmı boş bırakmaları halinde Ziraat Bankası’ndan emekli maaşlarını alırlar. Sadece 1 kere verilen emekli promosyonu, seçilen banka tarafından ödenir. Promosyonu almak için gereken tek şart, maaşınızı aynı bankada 3 sene alacağınızın taahhütünü vermeniz olacaktır. Peki, emekli promosyonu ne kadar?

En yüksek promosyon, Finansbank’ta

Emekli promosyon ödemeleri güncelleme geldi. Yeni fiyatlara göre en yüksek promosyon ödemesi yapan banka, Finansbank oldu. Finansbank, emekli maaşı 1500 lira ve altı olan vatandaşlara 850 lira promosyon ödemesi yapıyor. Emekli maaşı 1500-2500 TL arası olan vatandaşlarda bu ödeme 1100 TL’ye çıkıyor. 2500 TL ve üstü emekli maaşı alan vatandaşlara, 1300 lira promosyon ödemesi yapılıyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank

Emekli maaşını bu üç kamu bankasından almak isteyen vatandaşlar, bütün bankalarda olduğu gibi, emekli maaşlarına göre promosyon alabilecekler. Bu üç bankada, emekli maaşı 1500 TL ve altında olan vatandaşlara 500 TL, 1500-2500 TL arasında olan vatandaşlara 625 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlara 750 TL emekli promosyon ödemesi yapılıyor.

Garanti Bankası

Garanti Bankası, emekli maaşı 1500 TL ve altında olan vatandaşlara 800 TL promosyon ödemesi yapıyor. 1500-2500 TL arasında olan vatandaşlara 1000 TL promosyon ödemesi yapan banka, 2500 TL ve üzeri alan vatandaşlara 1200 TL promosyon ödemesi yapıyor.

İş Bankası

Emekli maaşını İş Bankası’ndan almak isteyen vatandaşlar, diğer bankalarda olduğu gibi maaşlarına göre promosyon ödemesi alıyorlar. 1500 TL ve altında emekli maaşı alan bir vatandaş, İş Bankası’ndan 750 TL promosyon ödemesi alıyor. Maaşı 1500-2500 TL arasında olan vatandaşlar 875 lira promosyon alırken, maaşı 2500 TL ve üzerinde olan vatandaşlar 1000 TL promosyon ödemesi alıyor.

ING Bank ve Denizbank

Emekli maaşını ING Bank ve Denizbank’tan almak isteyen vatandaşlar, kamu bankalarının verdiği promosyon ödemelerine sahip oluyorlar. 1500 TL ve altında olan vatandaşlara 500 TL, 1500-2500 TL arasında olan vatandaşlara 625 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlara 750 TL emekli promosyon ödemesi yapılıyor.

Akbank

Emekli maaşını Akbank’tan alan vatandaşlar, emekli maaşı 1500 TL ve altında ise 500 TL, emekli maaşı 1500-2500 TL arasında ise 625 TL, emekli maaşı 2500 TL ve üzerinde ise 750 TL promosyon alıyor. Ayrıca Akbank, emekli maaşlarını kendi bankalarından alan müşterilerine farklı ayrıcalıklar da sunuyor. Ücretsiz EFT ve havale yapmak, şubelerde öncelik, ATM’lerden iki kez ücretsiz para çekmek gibi bazı ayrıcalıklar, emekli maaşlarını Akbank’tan almak isteyen emeklileri bekliyor.

TEB

TEB, emekli promosyonu olarak, maaşı 1500 TL ve altı vatandaşlara 800 TL, maaşı 1500-2500 TL arasında olan vatandaşlara 1000 TL, maaşı 2500 TL ve üzerinde olan vatandaşlara 1200 TL ödeme yapıyor.