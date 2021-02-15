Emeklilere müjde! 3 ayda bir ödeme kolaylığı ile 100 bin TL kredi fırsatı

Kampanyalardan yararlanabilmek için öncelikle kişinin emekli maaşı alıyor olması gerekmektedir. Ayrıca her yerde olduğu gibi bankalar da vatandaşların T.C vatandaşı olma koşulu sunuyor. Emekli cüzdanını istediği bankaya evrak olarak sunması halinde maaşı yüksek oranda %50 gibi bir rakamla hesaplanan kredi ödemeleri taksitleri sonucunda belirlenen rakam ile krediyi kullanmayı kabul etmiş ve şartları yerine getirmiş oluyor.

Hangi banka avantajlı emekli kredi veriyor?

Yeni yıla girmemiz ile verilmeye başlayan emekli maaşları, bankaların açıklamalarına göre emekli kredilerinden faydalanan kişiler için bu kredilere emekli vatandaşa düşük faiz oranı ve uygun ödeme planı sunmakta.

Kampanyalı kredi veren bankalar araştırıldığında ise; ING, Türkiye İş Bankası gibi bankaların daha uygun olduğu görülüyor.

Kampanyalı kredi veren bankalar arasında ING bankası 2021 ocak ayı ile 10 bin TL limitli bir krediyi %1,49 faiz oranında emeklilere kredi sunacağını açıkladı. Kredi ile ilgili detaylar sonucunda 10 bin TL limit için 36 ay vade imkânı sunmakta.

36 ay vadeli kredi veren bankalar hangisi?

Her bankanın kendine göre farklı avantajları bulunuyor. Kredi seçenekleri ile özel koşulları sağlayan vatandaşlar Garanti, Vakıfbank, Deniz bank, Aktifbank gibi bankalar 36 aya kadar kredi imkânı sunmakta. Ayrıca Garanti Bankası emekliler için özel kredi ile maksimum 100 bin TL varana kadar 36 ay vade imkânı 3 ayda bir ödeme kolaylığı sağlıyor.

Başvurular nasıl yapılır?

Bankaların sunmuş olduğu kredilerden yararlanmak için öncelikle emekli olduğunuzu ispat etmeniz gerekmektedir. En yakın bankaya giderek nüfus cüzdanı, emeklilik maaş cüzdanı gibi evraklarla başvuru talebinde bulunabilir. ‘emekli kredisi başvuru talep formu’ ile başvuran kişinin kimlik bilgileri doldurulup imzalanır.