Emeklilere müjde 100.000 TL nakit imkanı sunuluyor.

Emeklilere özel olarak tasarlanan bu kredi sayesinde ilk taksitli ödemeye 3 ay sonraya ertelenerek 36 ay vadeye kadar kredini kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası 100 bin tl kredi emekliye anında onay

Halkın bankası olarak yıllardın varlığını sürdüren ziraat bankası kullanıcılarının emekli maaşlarını kendilerine taşınmaları dahilinde kredilerine sahip olabilecekler. En yakın bulunan ziraat bankasından bu işlemleri kolaylıkla gerçekleştirmeniz mümkün. Birçok ihtiyacınızı bu 100.000 TL ile karşılayabilirsiniz. Ayrıca belirtilen bu kredi avantajını ödemeye üç ay sonda başlayabilme imkanı yaratıyor.

Vakıfbank Emekliye Hızlı Kredi

Şekerbank Emekli Kredisi

Vakıfbank bankasın ile yapmış olduğu emekli kredisi ile farkını yaratıyor. Emekli olan bireylere kendi mevcut maaşlarından tam 22 katını kredi olarak verebilme koşulunu oluşturuyor. Hem de şubeye gitmenize gerek kalmadan intenet üzerinden online olarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Kredi limitineyse 200.000 TL’ye kadar yüksek tutmaktadır.

Emekli kredisi kullanmak isteyen kişilerin hem ihtiyaç kredisi hem de diğer bankadaki borçlarını kapatan krediyi, Şekerbank üzerinden verilmektedir. Krediyi kabul eden vatandaşların bundan sonraki emekli maaşların bankaya tahsil etmeleri üzerine devamı niteliğinde oluşacak tam 100000 TL’ye krediyi kullanıcılarına verebilecek. Kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde Şekerbank şubelerinden tamamlayarak hem başka bankalara olan borçlarınızı kapatmış veyahut ihtiyacınızı karşılamış olabilmeniz mümkün olacaktır. Ayrıca daha fazlasını incelemek için bankanın resim web sayfasından yardım alabilmeniz mümkün.