Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar hangileridir? PTT emekliye faizsiz kredi veriyor mu?

Faizsiz kredi veren bankalar her zaman araştırılmaktadır. Özellikle son zamanlarda pandemi nedeni ile ekonomik olarak zorlanan vatandaşların sıklıkla araştırdığı konulardan bir tanesi haline gelmeye devam etmektedir. Hangi bankaların emekli vatandaşlara faizsiz kredi verdiği ise merak edilmeye devam etmektedir.

Bankalar için duyurulan kampanyalara bakıldığında ortalama kredi üst limitinin 45.000 TL olduğu dikkat çekmektedir. Maaşların toplam 10 katı tutarında verilen krediler pandemi sürecinin en merak edilen konularından bir tanesi olmuştur.

PTT emekliye faizsiz kredi verebilmekte midir?

Emeklilere belirli bankalar ile anlaşma sağlayarak kredi verilmektedir. PTT anlaşmaları olan bankalar aracılığı ile emeklilere daha düşük faizli krediler verebilen kurumlardan bir tanesidir. 80 yaşına kadar emeklilere kredi veren PTT uzun yaş haddi nedeni ile emekliler tarafından tercih edilmektedir.

Aktifbank

Vakıfbank

Türk Ekonomi Bankası

İNG Bank

Şekerbank

Fibabanka

Denizbank

Maaş PTT’den kredi Vakıfbank’tan

Emekli maaşlarını PTT’ye taşıyan vatandaşlara Vakıfbank’tan düşük faizli kredi verilmektedir. Kredi başvurusunun yapılabilmesi için yapılması gereken tek şey PTT şubelerinde ki formu doldurmaktır.

Kredi özelliklerine bakılacak olursa,

Kredi üst limiti 20 bin TL olarak belirlenmiştir.

36 aya varan vadeler ile kredinizi kullanabilirsiniz.

Uygun faiz oranları ile PTT şubelerinden kredinizi alabilirsiniz.

80 yaşına kadar olan müşteriler kredi alabilir.

Yaş konusu önemli olduğu için 78 yaşında ki bir kişi kredi almak istediğinde vadesi sadece 2 yıl yapılabilmektedir. Normalde 75 yaş sınırı olan Vakıfbank PTT için bu yaş haddini yukarıya çekmiştir.

Aktifbank emekliye PTT aracılığı ile kredi

Maaşını PTT’den alanların, Aktifbank aracılığı ile verdiği kredilerde kefil talep edilmemektedir. Aynı zamanda 60.000 TL üst limiti olan kredilerin faiz oranları ise %2,69’dur. Kredi tahsis ücreti olarak ise Aktifbank kişiden 50 TL ücret talep etmektedir.

Kredi tutarı Aylık taksit tutarı 10 bin TL 379,16 TL 20 bin TL 758,32 TL 30 bin TL 1.137,48 TL 40 bin TL 1.516,64 TL 50 bin TL 1.895,80 TL 60 bin TL 2.274,96 TL

Ziraat Bankası emeklilere konut kredisi

Emekliye kredi veren kamu bankalarından bir diğer olan Ziraat Bankası vade oranlarının 60 aya çıkarılması ile birlikte çokça tercih edilmektedir.

Ziraat bankasının emekliye verdiği konut kredilerinde,

20 ay vadeli olarak kredinizi kullanabilirsiniz.

Kredi üst limit alacağınız konutun ekspertiz değerinin %80′ i kadar olabilmektedir.

Güncel faiz oranı %0,99 olmaktadır.

Alacağınız konuta ipotek yapılmaktadır.

Ek olarak kredi çeken şahsa yaşam sigortası yapılmaktadır.

Konut ve zelzele sigortası yapılması da mecburi olmaktadır.

Banka lüzumlu görmüş olduğu durumlarda müşterilerinden kefil ya da ek güvence talebinde bulunabilmektedir.

Özellikleri bulunmaktadır.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi

Emeklilere verilen ihtiyaç kredilerinde ise,

0 aya varan vadeler ile kredinizi kullanabilirsiniz.

Kredinin faiz oranı %1,17 olarak belirlenmiştir.

Banka lüzumlu görmüş olduğu durumlarda müşterilerinden kefil ya da güvence talebinde bulunmaktadır.

Kredi çeken kişiye yaşam sigortası yapılmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler ise,

T.C. kimlik belgesi

Gelir belgesi

İkametgah belgesidir.

Halkbank mutlu emekli kredisi

60 aya varan 50.000 TL kredi veren Halkbank düşük faiz oranları ile emeklilerin en fazla tercih ettiği kredilerden bir tanesidir. EMEKLİ T.C. kimlik numarası, gelir bilgisi ve çekmek istediğiniz kredi tutarını yazarak 3452’ye SMS gönderilmesi sonrasında kredi başvurunuz kabul edilmektedir.

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Aylık Faiz Oranı Tahsis Tutarı Taksit Tutarı Senelik Toplam Maliyet Oranı 50 bin TL

262,50 1.192,65 16,4878 %1,10 Alınmıyor. 1.211,66 17,0421

Şekerbank ihtiyaç kredisi

Özel bankalar arasında emekliye en düşük faizle kredi veren Şekerbank’tan bu kredi için faydalanabilmek için tek yapılması gereken emekli maaşının PTT’ye aktarılması ve Şekerbank üzerinden başvuru yapılması gerektiğidir.

0,90’dan başlamış olan faiz oranıyla dosya masrafsız kredi fırsatı sunan banka;

Şekerbank Emeklilere hususi promosyon emekli maaşını Şekerbank’a taşıyan müşterilerimiz 2.100 TL’ye varan nakit armağan kazanıyor.

Krediden faydalandıktan sonra ayrıca ek avantajlarda emeklilere verilmektedir. 450 TL promosyona ek olarak 3 yıl boyunca maaşını Şekerbank’tan alacakların 2 faturasını otomatik ödemeye geçirmesi ile birlikte promosyonu 600 TL olacaktır.

Parasız eft ve havale imkanı sunulmaktadır.

Müşterilere şubelerde işlem önceli hakkı bilinmektedir.

Maaşını almaya gelemeyecek durumda olan müşterilerin maaşları ikametgah adreslerine götürebilmektedir.

Maaş hesaplarından hesap işletim tutarı talep edilmemektedir.

Ek olarak diğeri bankalara ilişkin ATM’lerden parasız bir halde maaş çekim işlemi yapabilirsiniz.

Bankada bulunan emekli destek hattını arayarak tüm sorunlarınıza çözümler arayabilirsiniz. (444 0 344)

İş Bankası emekliye ihtiyaç kredisi

48 aya varan vade oranları ile PTT aracılığı emekliye kredi veren bankalardan bir tanesi olan İş Bankası düşük faiz oranı ile özel bankalar arasında tercih edilmektedir. NAKİT, T.C. kimlik numarası, çekmek istediğiniz kredi tutarı ve gelir bilginizi aralarında boşluk bırakarak 4402‘ye SMS göndererek online başvuru yapabilirsiniz.