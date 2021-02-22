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Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar hangileridir? Emekliye kredi veren bankalar ve faiz oranları

Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar yeni yıl ile birlikte merak ediliyor. Pek çok vatandaş, emeklilere faizsiz kredi veren bankalar hangileridir? sorusunu araştırıyor.

22 Şubat 2021 Pazartesi 01:23
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar hangileridir? Emekliye kredi veren bankalar ve faiz oranları
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Emekliler, bankalar tarafından verilen faizsiz kredileri araştırmaya devam ediyor. Emekli maaşları düşünüldüğünde verilen kredilerin yüksek faiz oranlarında olmamasını isteyen emekliler bankaların faizsiz kredilerini araştırıyor.

Emeklilere faizsiz veya çok düşük kredi faiz oranları ile kredi veren kamu bankaları olurken aynı zamanda PTT gibi kurumlarda emeklilere kredi verebilmektedir. Verilen kredinin miktarları gelire göre hesaplandığı için değişiklik göstermektedir.

Bankalarda olduğu gibi kredi verilirken ilk olarak kredi talep eden emeklinin kredi sicil notuna bakılmaktadır. Kredi notunu bilmeyen emekliler basit hesaplamalar ile krediler ile ilgili bilgi sahibi olabilirler. Bunun için;

  • Bankalara kredi ödeme alışkanlıkları kredi notunun oluşmasında %35 oranında rol oynar,
  • Daha önceki mevcutta yer ala hesap ve kredi borç ilişkisi %35 oranında kredi notunu etkiler,
  • Yeni alınan krediler %11 oranında etkiler,
  • Bankalardan kredi alma yoğunluğu %10 kredi puanlarına etki eder,
  • Diğer durumlar (kredi kartı kullanımı, otomatik fatura ödeme talimaTLarı) %9 oranında bankalardaki kredi notunu belirlemek için kullanılan durumlar arasında yer almaktadır.

Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar hangileridir?

Bazı kamu bankaları emeklilere faizsiz kredi desteği sağlayabilmektedir. Bunun için emeklilerin bizzat başvuru yapmaları gerekirken emekliye faizsiz kredi veren bankalar,

  • Vakıf bank – vakıf katılım bankası ( kar payı)
  • Ziraat bankası – ziraat katılım (kar payı)
  • Albaraka Türk – Albaraka Türk katılım bankası (kar payı)
  • Türkiye finans bankası – Türkiye finans katılım bankası (kar payı)

Emeklilerin faizsiz kredi kullanma şarTLarı nelerdir?

Her bankada olduğu gibi emekliler için faizsiz kredilerinde bazı şarTLarı bulunmaktadır. Bu şarTLar bankalar tarafından belirlenirken;

  • Ayılık taksiTLerin çekilen maşınızın %70 oranını aşmaması gerekir
  • Diğer bankalarda kredilerinizin olmaması gerekir. Özellikle maaş durumuna göre bu duruma daha dikkaTLi bakılır.
  • Bankalar kredi vermek için yaş sınırlaması getirmişlerdir. Yani kredi çekmek için emekli olan kişinin 75 yaşının üzerinde olmaması gerekir.
  • Emekli olan kişilerin yasal takibinin olmaması gerekir. Yani emekliler kredi çekecekleri zaman banka sicillerinin temiz olması şartı aranır.
  • Üzerinde hiçbir şekilde icra veya kırmızı kalem olmaması gerekir.
  • Kişilerin emekli maaşları üzerinde kesinlikle kara liste olmaması gerekmektedir. Yani emeklilerin maaşları her en kadar devlet güvencesinde olsa da bakalar için kara listede olmama şartı muTLaka aranır.
  • Eğer kredi çekmek isteyen kişi farklı başka bir işle de meşgul, ise diğer yaptığı işten kazancını bankaya göstermelidir.
  • Kredi çekmek isteyen emekliden, banka ipotek istiyor ise muTLaka ipotek göstereceği mal varlığında eşinin onayı olması gerekmektedir.

Emekliye kredi veren bankalar ve faiz oranları

  • İş bankası %1,50 faiz oranı ile emeklerle kredi imkanı tanımaktadır.
  • QNB finans bank %1,41 faiz oranı ile emeklilere kredi sunmaktadır.
  • Vakıf katılım bankası %1,60 faiz miktarı ile emeklilere kredi sunmaktadır.
  • TEB bankası %1, 35 oranında faiz imkanı sağlamaktadır.
  • ING bankası %1, 54 faizli kredi imkanı tanır.
  • Garanti bankası %1, 99 faiz oranı ile emeklilere kredi imkanı sunmaktadır.
  • Vakıf bank %1,84 faizli kredi sunar.
  • Akbank faiz oranı %2, 5 ile emeklilere kredi sunar.
  • Ziraat bankası %1,50 / %1, 75 faiz oranları ile kredi imkanı tanımaktadır.
  • Fibanka %1,44 faizli kredi sunmaktadır.
  • Deniz bank %1,71 faiz oranı ile emeklilere kredi imkanı tanımaktadır.
  • Altenatif bank %1, 36 faiz oranında emeklilere kredi imkanı sağlamaktadır.
  • En para %1,74 faiz oranları ile krediler sağlar.

Bu bankalara ek olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve PTT faizsiz kredi verebilmektedir. Özel bankalardan kredi çekmek istemiyorsanız devlet bankalarına yönelerek kredileri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Öte yandan emekli maaşının alındığı bankalar bazı dönemlerde emeklilere promosyon ve özel avantajlı kredi destekleri sağlayabilmektedir. Emekli maaşı alınan bankanın kampanyalarını öğrenmek için belirli dönemlerde banka ile iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca emekli maaşını 3 yıl süre ile aynı bankadan alacak kişilere bazı bankalar ek promosyon düşük faizli kredi imkanları sağlayabilmektedir.

Emeklilere Faizsiz kredi veren bankalar

Emeklilere faizsiz kredi verme konusunda özel ve kamu bankaları rekabet içerisindedir. Genel olarak maaşı taşıma veya 3 yıl aynı bankadan alma taahhütü ile sunulan bu düşük faizli veya faizsiz krediler emekli vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Bankalar kredi vermeden önce emekli olan kişinin maaşına göre hesaplamalar yapmaktadır. Bu hesaplamalarda;

  • 1000 TL emekli maaşı alan emeklilere aylık 500 TL ödemeli kredi verilebiliyor.
  • 1,500 TL emekli maaşı alan kişiler ve 2.500 TL emekli maaşı alan emekliler için aylık ödeme miktarı 650 TL olan kredi imkanları sunulabiliyor.
  • 2,500 TL aylık emekli maaşı alan ve yine 2,500 TL’den daha yüksek miktarda emekli maaşı alan emekliler için aylık ödemesi 750 TL miktarında kredi imkanları sağlanabilir.

Emekliler en fazla ne kadar kredi çekebilir?

Emeklilere verilecek krediler kişinin maaşına göre belirlenmektedir. Emekli maaşı yüksek olan kişiler daha yüksek miktarlarda kredi alabilirken emekli maaşı daha düşük olan vatandaşlar maaşlarına göre bankanın belirlediği tutarlarda kredi alabilmektedir.

En uygun emekli kredisi veren bankalar

  • Türkiye iş bankası: 13. 726 TL toplam kredi – faiz oranı %1,50 – aylık ödenecek taksit 380 TL
  • Garanti BBVA: 14.652 TL toplam kredi miktarı – faiz oranı %1, 84 TL – ayılık ödenmesi gereken miktar 406 TL
  • ING Bank: 13.833 TL toplam kredi miktarı – faiz oranı % 1, 54 TL – ayılık ödenecek miktar 383 TL

Emeklilerin alabildikleri kredi türleri ve miktarları

  • Konut kredisi için; aylık emekli maaşın 2. 000 TL – vadesi 120 ay- çekebilecekleri en yüksek tutar 55.000 TL
  • İhtiyaç kredisi; 2.000 TL aylık emekli maaşı – 36 ay vade imkanı – 26.000 toplam çekilebilecek kredi miktarı
  • Taşıt kredisi; 2.000 TL aylık emekli maaşı – 60 ay vade imkanı- 36.000 TL toplam verilen kredi miktarı

Emeklilere kolay kredi sağlayan bankalar

  • İş bankası emekli kredisi: vade miktarı 36 ay- kredi tutarı 100.000 TL
  • Vakıf bank emeklilere özel kredi: vade miktarı 36 ay- 90.000 TL kredi tutarı – 3 ayda bir ödeme imkanı
  • Garanti bankası emeklilere özel kredi: 36 ay vade- 100.000 TL kredi tutarı
  • Deniz bank emeklilere kredi: 36 ay vade imkanı – kredi tutarı 55. 000 TL
  • Aktif bank PTT emekliye kredi: 36 ay vade – 50.00 TL kredi tutarı
  • Ziraat bankası emekli kredisi: 36 ay vade – 20.00 0 TL kredi tutarı – üç ayda bir ödeme
  • Şeker bankası emeklilere özel kredi: 36 ay vade- 50.000 TL kredi tutarı
  • ING Bank emeklilere kredi: 36 ay vade – 50.000 TL kredi tutarı
  • Halk bankası MuTLu emekli kredisi: 36 ay vade- 50.000 TL kredi tutarı- üç ayda bir ödeme

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 01:23
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