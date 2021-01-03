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Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar

İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi vatandaş için maddi zorluklar yaşatıyor. İş alanında sıkıntı yaşayan vatandaş bankalara başvurma düşüncesine kapılıyor. Bu doğrultuda sıfır faiz ile emeklilere kredi veren bankaları araştırdık.

03 Ocak 2021 Pazar 22:25
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
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Pandeminin maddi zorluklarını yaşayan bir diğer kesim ise emekliler. Bu durumdan şikayetçi olan emekli vatandaş çareyi kredi çekmekte buldu. Bankalar da bunu dikkate alarak emekliye faizsiz kredi vermeye başladı.

Belirli bankalar emekliye maaşının 10 katına kadar faiz istemeden kredi hakkı veriyor. İşte faizsiz kredi veren bankaların listesi:

  • Albaraka Türk Katılım Bankası
  • Denizbank
  • Fibabank
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası
  • Türkiye Finans Katılım Bankası
  • Vakıf Katılım Bankası
  • Ziraat Katılım Bankası

Denizbank faizsiz kredi

Denizbank’ın bu fırsatından yararlanabilmek için Denizbank mevduat hesabı açtırmanız gerekir. Hesap için dosya ve sigorta ücreti alınmıyor. Bunun yanı sıra 2 tane otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor. Denizbank müşterilerine 1000 TL’ye kadar faizsiz krediyi 12 ay vade imkanı ile veriyor. Aylık ödemeniz ise 82 TL oluyor.

 

Fibabanka ihtiyaç kredisi

Fibababanka 3000 TL’ye kadar faizsiz, 12 ay veya 18 ay vadeli, taksitli ödemeli kredi imkanı sunuyor.

 

Albaraka Türk faizsiz kredi

Albaraka, müşterilerine 20 bin TL’ye kadar 0 faizli kredi veriyor. 12 ay vade imkanı ile kredi veren bu banka tahsil ücreti ve sigorta primi kesintilerini yapıyor.

 

Emekliye faizsiz kredi için başvuru koşulları

Bankalar kendi istekleri doğrultusunda belge talep ediyorlar. Her banka kendi koşullarını sunuyor. Ama genel olarak istenilen belgeler ve şartlar aşağıda sıralanmıştır.

  • Kredi sicil puanının düşük olmaması gerekiyor.
  • Emekli olan kişinin üzerinde yasal takip bulunmaması gerekiyor.
  • İpotek sunmak isteyen vatandaşın evli ise eş onayı gerekiyor.
  • Verilecek kredinin aylık taksit ödemesi kişinin emekli maaşının %70’inden fazla olmaması gerekiyor.

Bu kredi fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar hangi bankayı tercih ediyorlar ise o bankanın resmi intenet sitesinden daha detaylı bilgi edinebilirler.



Son Güncelleme: 03.01.2021 22:25
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