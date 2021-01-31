Emeklilere faizsiz kredi imkanı sunan bankalar hangileri?

Pandemi sırasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle Mayısıs ayında ödenmesi planlanan emeklilik ikramiyesi bir ay önceden ödenecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konuda destek vererek asgari emekli maaşını 1.000 liradan 1.500 liraya çıkardı.

Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar hangileridir?

Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası Vakıf katılım Bankası emeklilere faizsiz kredi imkanı sağlayan bankalardır. Bu bankalar, belirli koşullar altında emeklilere kar payı alarak finansal destek sunar.

Bu konuda emeklilik kredisi almak isteyen vatandaşlara sunulan koşullar şu şekilde sıralanabilir;

Banka tarafından belirlenen kredi yaşı açılmamış olması gerekir. Bu durumda emeklilik kredisi almak isteyen vatandaşların 75 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

Maaş durumu göz önünde bulundurulduğunda hiçbir bankadan kredi alınmamalıdır.

Aylık taksitler kapsamında, gerekli kredi tutarının emekli vatandaş maaşının %70'ini geçmemesi gerekmektedir.

Faizsiz kredi desteği veren bankalar Finansbank %0,89-%0,05, İş Bankası %0,99, Vakıfbank %1,05 ve ING Bank %0,99 faiz oranları ile öne çıktı. Ancak banka bu faiz oranlarını sürekli güncelleyecek ve değiştirecektir. Bu nedenle faiz oranları hakkında bilgi almak için şahsen bankaya gitmek gerekiyor. Emekli vatandaşlar, kredi veren bankalardan faizsiz kredi başvurusunda bulunarak özel fırsatlardan yararlanabiliyor.

Emeklilere faizsiz kredi veren bankaların kampanyaları

Emekliler maaşlarını genellikle kamu bankalarından alırlar. Bu durumda Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halkbank birçok emekli müşteriye faizsiz emekli kredisi faaliyeti sağlamaktadır. Son zamanlarda, bankalar arasındaki promosyon faaliyetleri son derece rekabetçi hale geldi ve bankalar, müşterilere para çekmeleri için birçok kredi ve faaliyet fırsatı sunuyor.

2020 Promosyon Ödemeleri

Son zamanlarda, promosyon ödemeleri bağlamında, bankalar arasındaki rekabet yoğunlaşmıştır. Bu nedenle, emekli vatandaşlar daha yüksek düzeyde bir emeklilik promosyonu elde etmek için en yüksek promosyon seçeneğini araştırarak seçiyor. Bu durumda banka faizsiz kredi desteği sağlayarak yüksek bir promosyon oranını korumayı ve müşteri portföyünü artırmayı hedefliyor.

Promosyon, 2017 yılının ilk, ikinci ve üçüncü aylarında hemen başlayacak. Her 3 yılda bir promosyon verilmesi için emekli vatandaşlara 2020 yılına kadar seçenekler sunmaya karar verdi. 2020 yılı itibarıyla emekli aylığı bin lirayı geçmeyen vatandaşlar 500 liralık promosyon, 2.500 lirayı geçmeyen emekli maaşı, 675 liralık promosyon ve 750 lira ve üzeri vatandaş 750 liralık promosyon alabilmektedir.

Fibabanka faizsiz emekli kredisi

Pandemi sırasında, Fibabanka sıfır faizli emeklilik kredisi hareketini destekleyen ilk bankalardan biriydi. Fibabanka, 18 ay süre ile sıfır faizli emekli kredisi faaliyeti uyguladı, bu amaçla 3.000 lira limit sağladı ve acil nakit ihtiyacı olan emeklilere faizsiz kredi desteğini sağlamıştır.

Fibabanka, emekli olan müşterilere 12 ay ve 18 ay ödeme seçenekleri sunmaktadır. Ayrıca sıfır faizli emekli kredisinden 3.000 lira limiti almak isteyen vatandaşların belirli bir miktar işlem ücreti ve sigorta primi ödemesi gerekiyor. Hepimizin bildiği gibi bankaların sağladığı faizsiz emeklilik kredisi kapsamında 18 ay vade seçeneklerini tercih eden emekli vatandaşlarımıza 465 lira kesinti yapılacaktır. 12 aylık son kullanma süresini seçen vatandaşların 345 lira kesinti yapılacağını kabul etmeleri gerekiyor.

Denizbank faizsiz emekli kredisi

Denizbank, salgın sırasında emekli vatandaşlara destek sağlama kapsamında sıfır faiz oranı ve masrafsız kredi sağlayan bankalardan biri. Denizbank müşterilerine 1.000 lira kredi sağlıyor. Ayrıca DenizBank'ın emekli bireysel kredisi 10.000 lira ile sınırlandırılmış olup, herhangi bir belge ve sigorta ücreti olmadan sıfır faizle alınabilmektedir ve düzenli sabit ödeme imkanı sağlamaktadır.

Sıfır faizli ve bedelsiz 1.000 liralık emeklilik destek kredisi almak isteyen vatandaşlar, yalnızca iki otomatik ödeme talimatı verebilir. Denizbank'ın başlattığı faizsiz kredi kampanyası, müşterileri bankaya çekmeyi ve pandemi sırasında maddi sıkıntı yaşayan emeklilere yardımcı olmayı hedefliyor. Bu aktivite emeklilik başına sadece bir defa kullanılabilir ve aylık 83 lira (12 ay süre ile) ödenerek tamamlanır.

PTT faizsiz emekli kredisi

PTT, emeklilere kredi sağlayan bankalardan biridir. PTT, ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlara çeşitli kampanya sunmakta ve maaş şartıyla kredi imkânı sağlamaktadır. Kısaca PTT faizsiz emeklilik kredilerinden yararlanabilmek için emekli vatandaşların bir PTT şubesinden veya PTT bankamatiklerinden maaş alması gerekiyor. Bu bağlamda PTT'nin ana fikri kefilsiz veya ipoteksiz kredi imkânı sağlamaktır. Aynı zamanda PTT ile anlaşan bankalardan birinden para çekerseniz PTT emekli kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

PTT emekli kredisi şartları

PTT, düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşulları ile emeklilere özel fırsatlar sunar. PTT şubelerine kefil ve teminatsız emeklilik kredisi uygulanabilmektedir. PTT emekli kredilerinin vadesi 3 aydan 60 aya kadar olup, 1.200 liradan 15.000 liraya kadar kredi desteği sağlıyor. En yüksek 15.000 lira olan kredi faiz oranı 1.89 olarak belirlenirken, en yüksek 80.000 lira olan kredinin aylık faiz oranı %1.59 olarak açıklandı.

Halkbank faizsiz emekli kredisi

Halkbank, maddi desteğe ihtiyacı olan emekliler için mutlu bir emeklilik kredisi kampanyası düzenledi. Emeklilik faaliyetleri kapsamında 50.000 liraya varan mali destek sağlanmaktadır. Halkbank, emekli vatandaşlara 60 aya kadar kolay ödeme imkânı sunuyor, intenet bankacılığı yapmak isteyenler ise şubeden başvuruları kabul edilmektedir.

Halkbank faizsiz emeklilik kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar SMS ile kredi onayı alabilirler. Bu amaçla T.C. kimlik numarasını, gerekli kredi miktarını ve emekli maaşının gelirini yazarak talepte bulunmalıdır.

Türkiye İş Bankası faizsiz emekli kredisi

Emeklilere 5.000 lira kredi sağlamak için Türkiye İş Bankası emeklilere 50.000 liraya kadar finansman desteği sağlamayı hedefliyor. Telefonla intenet bankacılığı, ATM, şubeler veya müşteri hizmetleri aracılığıyla 60 aya varan vadeli emeklilik kredisi almak mümkündür. 50.000 lira krediye başvuran vatandaşlar için faiz oranı %0.99 olmakla birlikte 5.000 lira kredi başvurusu yapan vatandaşlar için faiz oranı olmamakla birlikte 25 lira ücret alınmaktadır. 50.000 lira kredi başvurusu yapan vatandaşların da 250 lira dosya masrafı vermeleri gerekmektedir.

Aktifbank faizsiz emekli kredisi

Aktif Bank, PTT ile anlaştıktan sonra kredi limitini diğer bankalara göre 60.000 lira olarak belirledi. Kefil gerektirmeyen emekli kredisi faiz oranı %1,98'dir.

Akbank faizsiz emekli kredisi

Akbank'ın başlattığı emeklilere özel ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında Akbank'tan maaş alan tüm müşteriler 10.000 lira kredi başvurusu yapabiliyor. Ayrıca kredi tutarının faiz oranı %1,53 olarak belirlenmiştir, belge ücreti alınmamaktadır. Etkinlik sadece emekli müşteriler için geçerli olmakla birlikte, kimlik ve adres bildirim belgelerinin bir kopyası başvuru için yeterlidir.