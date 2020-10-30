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Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!

Özellikle pandemi sürecinde en zorluk yaşayan kesim emekliler olmuştur. Bankalar ise emeklilere faizsiz ve yüksek vadeli kredi kampanyalarını duyurmaya devam ediyor.

30 Ekim 2020 Cuma 20:15
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
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Özellikle pandemi sürecinde bankaların faiz oranlarının düşmesi ve vade seçeneklerinin artması nedeni ile yardımlar yapılırken öte yandan bankalar kredilerini kampanyalarını da duyurmaya devam ediyor. Özellikle pandemi sürecinde emekliler ekonomik olarak zorlanınca bankalar emeklilere özel kredilerini duyurmaya devam ediyor. Son zamanlarda en merak edilen konu ise emekliye faizsiz kredi veren bankalar araştırılıyor.

Emekliye faizsiz kredi müjdesi

Emeklilere yapılan kredi desteklerinde belirli şartlar bulunmaktadır. Pandemi sürecinde emeklilere 3 maaş avansı verilebilirken aynı zamanda 10 maaş avans ve 10 maaş kredi seçenekleri de bulunmaktadır.

Vakıfbank

Emeklilere faizsiz kredi veren kamu bankalarından ilki olan Vakıfbank’ın faizsiz kredi limiti 10 bin TL’dir. Emekli vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ile sunulan kredi için belirlenen şartlardan en önemlisi 80 yaş ve üzeri olan emekli vatandaşların kredi alamamasıdır.

Şekerbank


Şekerbank’ta emeklilere faizsiz ve yüksek vadeli kredi seçenekleri bulunmaktadır. Kredi limiti ise 36 bin TL olarak belirlenmiştir.

Fibabank

Fibabank tarafından verilen kredi limiti 3 bin TL olarak belirtilirken 18 aya kadar vade seçeneği bulunmaktadır.

Garanti BBVA

Garanti bankası emeklilere en yüksek limitlerde kredi veren bankalardan bir tanesidir. Garanti Bankasından emeklilere verilen kredi limitleri 100.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

QNB Finansbank

Emeklilere en fazla kredi limiti veren bankalardan bir tanesi olan Finansbank 70.000 TL’ye varan kredi imkanı sunmaktadır. 18 ay vade seçeneği ve 3 ay ötelemeli ödeme seçenekleri bulunmaktadır.

İş Bankası

Emekliye verilen kredilerden en avantajlı olanını İş Bankası vermektedir. İş bankası emeklilere faizsiz kredi imkanı sunarken 50.000 TL’ye kadar kredi verebilirken 36 ay vade seçeneği ve 3 ay ötelemeli kredi vermektedir.



Son Güncelleme: 30.10.2020 20:15
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Anahtar Kelimeler:
EmeklilerFaizsiz Kredi
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