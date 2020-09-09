Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda

Bir süredir emeklilere ek ödeme yapılması bekleniyor. Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen ek ödemeler hakkında açıklama yapan Denek, vergi indirimleri ile birlikte çalışanlara yapılan ödemelerden emeklilerin de yararlanması gerektiğini duyurdu. Bu nedenle ek ödemelerin % 10 oranın emeklilere yapılmasını isteyen Denek, bu sayede emeklilerin rahat bir nefes alacağını belirtti.

Emeklilere ek zam 602 TL ödeme gündemde

Günümüzde tüm emeklilere aylık %4 ve %5 oranında ek ödemeler yapılmaktadır. Ancak çalışanlara asgari geçim indirimi ile verilen ödemelere göre çok düşük seviyede kalan bu ödemeler için Türkiye Emekliler Deneği harekete geçti. Bu ödemelerin oranının %10 seviyesine çıkartılması gerektiğini savunan Denek, bu sayede 602 TL’yi bulan ek ödemelerin emeklilere yapılmasını istiyor.

Nasıl değişecek?

Bu ek ödeme güncellemesi olması halinde 1.500 TLalan kişi 60 TL yerine 150 TL ek ödemeden faydalanabilecek. Yüksek maaş alan kişilerde bu tutar 300 TL’yi bulacak. Bu sayede emeklilerin maaşlarına bir iyileştirme yapılmış olacak ve emekliler rahat kavuşturulacak.

Türkiye Emekliler Deneği, emeklilere verilen %4 ile %5 arasındaki ek ödemelerin oranının %10 seviyesine çıkmasını istedi. Bu istek karşılık bulması halinde emeklilere ek ödemeler daha yüksek yapılacak. Bu teklifin meclis tarafından onaylanması gerekmektedir.

Ek ödeme oranı artacak

SSK ve Bağkur’a bağlı olarak çalışanlara günümüzde 59,94 TL ek ödeme yapılmaktadır. Yeni düzenleme olması halinde bu tutar 119,88 TL’ye çıkacaktır. Ayrıca en yüksek ödeme tutarlarına göre 241,15 TL ek ödeme alan emekliler, düzenleme ile birlikte 602,87 TL ek ödemeden yararlanabilecek.