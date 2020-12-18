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Emeklilere bekledikleri müjde geldi! Tam tamına 382 TL zam! Bu zamdan kimler yararlanacak?

Emekli maaşına 382 TL zammı geldi? Emekli maaşına yüzde kaç zam gelecek? En yüksek emekli maaşı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına yapılacak olan zamdan kimler faydalanacak? Türkiye'deki emekli vatandaşlar maaşlarına gelecek olan zammın ne kadar olacağını ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını araştırıyorlar.

18 Aralık 2020 Cuma 12:25
Emeklilere bekledikleri müjde geldi! Tam tamına 382 TL zam! Bu zamdan kimler yararlanacak?
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Emeklilere Beklenen Müjde Geldi! Emeklilere 382 TL Zam Mı Yapılacak? Bu Zamdan Kimler Yararlanacak?

Emeklilere 382 TL zam gelmesi çok yakın. Bütün emeklilere her ay düzenli olarak aldıklara maaşa ek ödemelerinde artış yaşanması bekleniyor. İstenilen yüzdelik dilim %4 yerine %8 ila %10 olması bekleniyor. Bahsedilen oranlara göre aylık gelirlere tahminen 382 TL zam gelmesi bekleniyor.

Herkes emeklilere verilecek olan ek ödemenin ne kadar olacağını ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını araştırıyorlar.

Emekli maaşı alan vatandaşlar her ay düzenli olarak ek ödeme ile maaşlarında küçük miktarda olsa fazladan ek ödeme alıyorlar. Vergi iadesi ödemesinin yerine getirilen ek ödeme emekli maaşlarının %4’ü oranında yapılmaktadır. Ancak emekliler toplu şekilde bu oranda artış olmasını istiyorlar.

En Fazla Ödeme Ne Kadar Olacak?

Türkiye Emekliler Deneği, yeni oranın eski %4 oranında daha fazla olması için talepte bulundu. Emekliler de bundan dolayı bu oranın arttırılmasını istiyorlar. Eğer talepler kabul edilirse, pek çok emeklinin maaşında artış yaşanması olumlu olacaktır. Bu istenilen oran hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin emekli maaşlarında %8’lik artış uygulanır ise 255 TL artış gerçekleşecek. %10 olur ise 382 TL’lik bir artış gerçekleşecek. Emekli maaşlarında en yüksek ek ödeme tutarı 637 TL olacaktır.



Son Güncelleme: 18.12.2020 12:25
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