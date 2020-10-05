Emeklilere beklediği müjde geldi! 625 TL ek ödeme verilecek

Vatandaşlarımız, SGK'dan veya BAĞ-KUR’dan ödenen sigorta primi ve emekli maaşlarının, başlangıç ​​tarihi, çalışma saatleri, primler için ödenen gün sayısı gibi şartların yerine getirilmesi halinde emekliye ayrılma hakkına sahiptir. Bu emekliler için hiç bitmeyen emeklilik beklentilerini artırabilir.

Tatillerde emeklilerin fazladan ödenek alacağına dair birkaç yıl süren iyi haberlerden sonra, emekliler bütçede ek kaynak beklemeye başladılar. Beklenen iyi haber doğrudan devlet tarafından duyuruldu.

Yıllar içinde emeklilere terfi adına çeşitli ödenekler verilmiştir. Bankalar veya PTT aracılığıyla alınan tüm emekli vatandaşlara promosyon ödemeleri yapılır. Yeni emekli olan veya daha önce emekli olup maaş almaya devam etmesi gereken tüm emeklilere 625 TL ek promosyon desteği sağlayacağı açıklandı. Bu sayı banka kanalıyla elde edilse bile diğer faaliyetlerle artırılabilir.

Banka Seçimi Emekliye Kalmış

Artık emekliler sadece PTT'den veya devlete ait bankalardan değil, emekli maaşı ödeme anlaşması olan herhangi bir bankadan da maaş alabiliyor ve bu promosyondan yararlanabiliyor. Uygulama 2017 yılında hayata geçirildi ve sözleşmeyi imzalayan herkes, hesaplarını kapatmayacağına ve 3 yıl içinde emekli maaşını yanına almayacağına söz veren tüm emeklilere fayda sağlayabilecek.

Bu dönemde varılan anlaşma 2020'de sona erecek. Yavaş yavaş, ikinci promosyon emeklilere duyuruldu. İlk promosyon tekliflerinin süresi dolan emekliler, yeni promosyon teklifleri almak için bankaya tekrar başvurmalıdır.

Promosyon Alım Şartları Nelerdir?

Emekliler daha önce imzalamış olan bankalarla sözleşmelerini yenilemek zorunda değildir. Bunun için yapılması gerekenler çok basit. Öncelikle hangi bankadan satın almak istediğinize karar vereceksiniz ve ardından bir hesap açmak için bankaya gideceksiniz. Yeni bir banka hesabının iban numarasını e-devlet portalına banka ve şube bilgilerini şifre ile girerek tanımlayacaksınız.

Yeni banka kayıtları derhal güncellenecek, promosyon ödemeleri alacaksınız ve sözleşmeniz süresince bankadan ayrılmayacağınıza söz vereceksiniz. E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra promosyon harcamaları için hemen bankaya başvurabilirsiniz.

Promosyon ödeme tutarı, her bankanın uyguladığı faaliyetlere göre değişiklik göstermektedir. Alınan maaşa göre herhangi bir aşamalı promosyon seçebilirsiniz. Promosyon ücreti en az 625 Türk Lirası olmakla birlikte bu sayı bankada daha yüksek bir tutara kadar artırılabilir.

Maaşınızın miktarına bağlıdır. 3 yıllık taahhüt süresi içinde herhangi bir zamanda mevcut bankadan ayrılmak isterseniz, o zamandan önce kullandığınız promosyon aktivitelerine karşılık gelen tutar alınan toplam tutardan düşülecek ve kalan tutar bankaya iade edilecektir.