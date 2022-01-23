Emeklilere bankalardan müjdeli haber! Kimlik kartı ile başvuru yapan emeklilere 25.000 TL kredi verilecek!

Pandemi sürecinde en büyük ekonomik zorlukları çeken emekliler için yapılan son dakika açıklamalarında bankalar sadece kimlik kartları ile kredi kampanyasından faydalanılabileceğini açıkladı. Açıklamalar sonrasında pek çok emekli araştırmalarına hız verirken hangi bankaların kampanyalarını duyurduğu araştırılıyor.

25.000 TL kredi desteği sağlanacağı açıklamaları sonrasında sadece kimlikle yapılacak başvurular için Ziraat Bankasının öncü olduğu açıklandı.

Ziraat Bankasından emekliye 25.000 TL kredi desteği

Garanti Bankası 25.000 TL emekli destek paketi

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte emeklilere sadece kimlik kartları ile yapılan başvurular sonucunda 25.000 TL kredi desteği sağlanacağı açıklandı. Aranan ilk şart Ziraat Bankasından emekli maaşı alıyor olmak açıklamaları yapılırken kredi şartlarını sağlayan kişilerin bankaya gitmelerine gerek kalmadan destekler anında hesaplarına aktarılacak denildi.

Garanti Bankası tarafından 25.000 TL emekli desteği açıklamaları yapılırken kredinin detayları da paylaşıldı. 36 ay vadeye ek olarak 3 ay ertelemeli olarak verilen kredinin faiz oranları emekli kişinin kredi notuna göre değişiklik gösterecek denildi. Başvuruların intenet bankacılığı ile yapılabileceği de açıklananlar arasında yerini aldı.

QNB Finansbank 25.000 TL emekli kredi başvurusu

QNB Finansbank’ta emeklilere destek kredisi açıklamalarında bulunurken kredilerden faydalanmak isteyen vatandaşların T.C. kimlik numaralarını 5030’a SMS atmaları durumunda başvuruda bulunabilecekleri belirtildi. Finansbank aynı zamanda kredi için 36 ay vade olacağını açıklarken kredi notu yüksek olan emeklilere borç kapatma ve daha yüksek limitli krediler vereceğini de açıkladı.