Emeklilere 509 TL ödeme yapılacak!

Pandemi süreci ardından ülkemizde milyonlarca kişi maddi açıdan problemler yaşamıştı. Devlet bu problemleri biraz olsun azaltmak için sosyal yardımlarına yenilerini ekledi. Son olarak emekli vatandaşların faydalanabilmesi için yeni bir yardım daha yapılacağı ifade edildi. Yalnızca düşük maaş alan emekliler için 509 TL tutarında yardım yapılacağı açıklandı. Buna göre 1500 TL değerinden fazla maaş alanlar bu yardımdan yaralanamayacak. Kurban Bayramı’ndan önce 509 TL miktarında verilecek olan yardımlar dağıtılması ve vatandaşların ekonomik bunalımdan kurtulması amaçlanıyor.
509 TL Yardım Ne Zaman Dağıtılacak?
26 Haziran tarihine kadar alınan başvurular sonucunda 509 TL yardım ödemelerinin Temmuz ayı başından itibaren başladığı ifade edilenler arasında yer alıyor.