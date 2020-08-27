Emeklilere 509 TL ödeme yapılacak!

Pandemi süreci ardından ülkemizde milyonlarca kişi maddi açıdan problemler yaşamıştı. Devlet bu problemleri biraz olsun azaltmak için sosyal yardımlarına yenilerini ekledi. Son olarak emekli vatandaşların faydalanabilmesi için yeni bir yardım daha yapılacağı ifade edildi. Yalnızca düşük maaş alan emekliler için 509 TL tutarında yardım yapılacağı açıklandı. Buna göre 1500 TL değerinden fazla maaş alanlar bu yardımdan yaralanamayacak. Kurban Bayramı’ndan önce 509 TL miktarında verilecek olan yardımlar dağıtılması ve vatandaşların ekonomik bunalımdan kurtulması amaçlanıyor.

509 TL Yardım Ne Zaman Dağıtılacak?

Kurban Bayramı’nda emekliler için dağıtılacak olan 1000 TL ikramiye ile herhangi bir ilişkisi bulunmayan 509 TL’lik yardımlar ayrıca verilecektir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilecek olan 509 TL’lik yardımlar başvuruya yönelik olarak dağıtılacak. Emekli vatandaşların emeklilik kartları ile ilçelerinde yer almakta olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gitmeleri ve bireysel olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

26 Haziran tarihine kadar alınan başvurular sonucunda 509 TL yardım ödemelerinin Temmuz ayı başından itibaren başladığı ifade edilenler arasında yer alıyor.