İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Emeklilere 509 TL ödeme yapılacak!

Emekli vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme daha yaşandı. Elde edilen bilgilere göre emeklilere 509 TL ödeme yapılacak! Ayrıca bu maddi destekten sadece başvuru yapanlar alabileceği de söylenenler arasında yer alıyor…

27 Ağustos 2020 Perşembe 14:38
Emeklilere 509 TL ödeme yapılacak!
Takip Et:

Pandemi süreci ardından ülkemizde milyonlarca kişi maddi açıdan problemler yaşamıştı. Devlet bu problemleri biraz olsun azaltmak için sosyal yardımlarına yenilerini ekledi. Son olarak emekli vatandaşların faydalanabilmesi için yeni bir yardım daha yapılacağı ifade edildi. Yalnızca düşük maaş alan emekliler için 509 TL tutarında yardım yapılacağı açıklandı. Buna göre 1500 TL değerinden fazla maaş alanlar bu yardımdan yaralanamayacak. Kurban Bayramı’ndan önce 509 TL miktarında verilecek olan yardımlar dağıtılması ve vatandaşların ekonomik bunalımdan kurtulması amaçlanıyor.


Kurban Bayramı’nda emekliler için dağıtılacak olan 1000 TL ikramiye ile herhangi bir ilişkisi bulunmayan 509 TL’lik yardımlar ayrıca verilecektir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilecek olan 509 TL’lik yardımlar başvuruya yönelik olarak dağıtılacak. Emekli vatandaşların emeklilik kartları ile ilçelerinde yer almakta olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gitmeleri ve bireysel olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

509 TL Yardım Ne Zaman Dağıtılacak?

26 Haziran tarihine kadar alınan başvurular sonucunda 509 TL yardım ödemelerinin Temmuz ayı başından itibaren başladığı ifade edilenler arasında yer alıyor.



Son Güncelleme: 27.08.2020 14:38
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!

Popüler Haberler

e-Devlet birikmiş emekli maaşı sorgulaması nasıl yapılır? Birikmiş emekli maaşı sorgulama işlemleri
PTT İhtiyaç Kredisi Ödeme Tablosu
En Yüksek ve En Düşük Taban Puanda Kalan Öğretmenlik Branşları
Kuruluş Osman Cüneyt Arkın hangi karaktere hayat verecek?
TÜBİTAK burs başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK burslarının özellikleri
Devlet garantili hibe ile konut almak için aranan şartlar
Çalışan anneye 100 euro destek başvurusu nasıl yapılır? Çalışan annelere verilen mali destek uygulama şartları
Uzak Ara Eğlence Programı dış ses kimdir? Abdullah Oğuz hakkında bilgiler
HalkBank’tan sosyal hayatı destekleme kredisi 3 bin - 30 bin TL kredi 6 ay ödemesiz
50.000 TL ve 100.000 TL arasında borç kapatma kredisi
Show Tv Didem Arslan'ın programı ne zaman başlayacak? Konsepti ne olacak? Müge Anlı'ya rakip geliyor!
Doğal gaz tasarrufu için uygulanabilecek 10 öneri ve püf noktası
FIFA'nın Yılın En İyi Futbolcu ve Teknik Direktör Adayları
Helal kredi veren bankalar hangileridir? Helal kredi almak için bankalardan nasıl başvuru yapabilirsiniz?
Boxoffice Türkiye 15-17 Kasım 2019 hafta sonu filmlerin gişe sonuçları
2020 en düşük yüzdelik dilime sahip Fen Liseleri (MEB)
Asgari ücretli çalışan maaşlarına 350 TL zam gelecek
Devlet destekli konut hesabı ile ilk kez ev alacaklara 82 Bin TL hibe!
Borç Kapatma Kredisi Veren 5 Banka
2.500 TL’ye kadar toplama bilgisayar tavsiyesi nelerdir?
113 TL taksitle 5 bin TL ihtiyaç kredisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.