Emeklilere 422 TL ek gelir kapıda!

Covid-19 salgınında vatandaşların ekonomik durumları kötüye giderken yapılan açıklamalar ile birlikte en çok zorlanan kesim emekliler olarak açıklandı. Devlet tarafından desteklenen ödeme kapsamlarının genişletilmesi sonrasında Eylül ayında emeklilere zam yapılsa da SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zamlar yapıldı.

Memurlara verilen aile yardımları emeklilere de verilecek

Memurlara verilen aile ve eş yardımlarının emeklilere de verilmesi için görüşmelerin devam ettiği belirtilirken açıklamalar Türkiye Emekliler Deneği’nden gelmeye devam ediyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması sonrasında emeklilerin maaşlarında bir zam daha görmesi kesinleşecekken yapılacak zam miktarının 422 TL olacağı açıklandı.

Memurlara verilen aile yardımı 2020 yılında ne kadar

TÜED gündeme taşıdı emeklilere 422 TL ek gelir

Halihazırda devlet memurlarına verilen aile yardımları çalışmayan eşe 332 TL, 0-6 yaş arası çocuklar için 73,04 TL ve 6 yaş ve üzeri çocuklar için 36,52 TL ödeme yapılıyor. Emekliler için yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırsa verilen yardımlar emeklilere de verilecek.

Konu ilk olarak Türkiye Emekliler Deneği tarafından gündeme getirilen ve emeklilere ek gelir elde etmeleri gerektiği ile ilgili yapılan görüşmeler halen devam ederken emeklilere aile yardımlarının verilmesi isteniyor.

Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısında defalarca gündeme getirilen konu ile ilgili yönetmelik ve mevzuat değişikliğine gidilmesi konusunda memurlara verilen yardımların emekliler için de verilmesi gerektiği aktarıldı. Emekliler konuyu araştırmaya devam ederken halen görüşmeler sonuçlanmadı.