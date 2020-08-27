Emekliler için uygun faiz ve vade oranlı kredi imkanı

Kredi kullanmak isteyen emekliler için bankalar uygun faizli krediler sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Halkbank 60 ay vade ile 0.92 faiz oranı ile kredi imkanı sağlıyor. Mutlu Emeklilik Kredisi adı altında sağlanan kredi ihtiyaçlar için emeklilere veriliyor.

5.000 TL ve 100.000 TL seçenekleri bulunan kredinin vadesi ise 60 ay olarak belirlendi. Mini Emeklilik Kredisi olarak verilen kredinin ise faiz oranı 0.98 olarak belirlenmiş. Taksitlendirme olarak farklu seçenekler de bulunduran bankalar eşit, serbest, artan ve azalan gibi taksitler de uyguluyor.

60 ay vadeli ve 0.92 faiz oranı ile sunulan kredinin ise 26 TL dosya masrafı ücreti bulunuyor. Alışveriş kredisi olarak da seçeneği bulunan kredisinin ise 0.55 faizli alışveriş kredisi, 0.74 oranlı konut kredisi imkanları da mevcut.