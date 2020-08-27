Emekliler için en avantajlı bankalar hangileridir?

Uzun çalışma yılları sonrasında emekli olarak rahat bir hayat yaşamak isteyen vatandaşların en merak ettiği konulardan bir tanesi emekli olma sürecinde ve sonrasında hangi bankanın daha avantajlı olduğudur. Ülkemizde bulunan 12 milyon emekli vatandaşın banka araştırmaları her zaman devam etmektedir. Pek çok emekli vatandaş hangi banka emekliler için daha avantajlıdır sorusunu araştırmaktadır.

Özellikle promosyon ödemelerinde en fazla promosyonu veren bankaya geçmek isteyen emekli vatandaşlar bankaların promosyonlarını teker teker araştırmaktadır.

Emekli maaşına hangi bankalar promosyon vermektedir?

Bankalar tarafından emekli vatandaşlara sağlanan avantajların ilki promosyonlardır. Banka değiştirme durumlarında taahhütnameyi veren emekliler için bankalar tek seferlik promosyonları ile merak ediliyor. Daha öncesinde banka değişikliğinde otomatik ödeme ve uzun süreli bankada kalma sözüne verilen promosyonlar yeni düzenlemeler ile belirli bankalarda banka değişikliği anında verilmektedir. Promosyon ödemeleri bankalar tarafından emeklilere 3 yılda bir olarak gerçekleştirilmektedir.

Emeklilerin maaşlarına göre değişiklik gösteren promosyon ödemeleri vatandaşlara ilk banka değişikliğinde veya ilk defa emekli maaşı için seçilen bankada verilmektedir.

Emekli maaşına promosyon veren bankalar hangileridir?

Ziraat Bankası

Halkbank

Vakıfbank

Akbank

QNB Finansbak

Şekerbank

İş Bankası

İNG Bank

Kuveyt Türk

Yapı Kredi Bankası

Türkiye Finans

Türk Ekonomi Bankası

Denizbank

Bankaları emeklilere promosyon vermektedir.

İlk emekli maaşı hangi banka üzerinden yatmaktadır?

Emekliliği hak ettikten sonra gerekli evraklar SGK’ya bildirilir. Daha sonrasında bağlanacak maaşın hangi kurumda olacağı SGK sisteminin yoğunluğuna göre değişiklik gösterecek şekilde size bildirilir. Emekli maaşı almak istediğinize dair formda herhangi bir banka bildirmişseniz yapılacak ödeme bu banka üzerinden gerçekleşecektir. Herhangi bir banka talebinde bulunulmayan durumlarda ise emekli maaşı otomatik olarak Ziraat Bankası üzerinden verilmektedir.

Akbank emekli maaşı avantajları nelerdir?

Ilk kez emekli maaşı alınacaksa gerekli forma Akbank yazılması gerekmektedir. Bu sayede emekli maaşınız direkt Ziraat Bankasına değil de Akbank hesabınıza yatacaktır.

3 yıl süresince maaşınızı Akbank’tan alacağınızı taahhüt etmeniz durumunda 450 TL’ ye varan promosyon ödemeleri sunulacaktır.

Banka müşterileri sıra alırken satın alan numaralarını girmeleri durumunda bankalarda öncelikli olarak işlem yapabilmektedir.



Maaş hesabınız üstünden hesap işletim tutarı benzer halde kesintiler yapılmamaktadır.

Bankadan yapacağınız EFT ve havale işlemlerinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Diğeri banka ATM’lerinden para çekimlerinde 2 kez parasız çekim yapabilirsiniz.

Akbank emekli müşterilerine uygun faiz oranları sunmaktadır.

İhtiyaç kredilerini hususi indirimler ve faiz oranları sunulmaktadır.

Ek olarak bireysel tüketici kredilerinden yararlanmanız halinde banka sizden kefil talep etmez.

Maaşını Akbank şubelerinden 3 ayda bir alanlara 3 ayda bir ödemeli kredi sunulacaktır.

Yapıkredi emekli maaşı avantajları nelerdir?

Satın alan iletişim merkezleri, mobil şube ve web şubesi ile ATM’lerden yapılacak olan para transfer işlemlerinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

ATM’lerden çekilebilecek tutarlarda kesintiler daha düşüktür. Yalnız emekliler 3.000 TL’ye kadar para çekebilirler.

Medline acil esenlik hizmetlerine parasız bir halde üyelik yapabilir ve doktorlu kara ambulansı, tıbbi danışmanlık benzer şekilde hizmetlerden yıl süresince parasız olarak yararlanabilirsiniz.

Parasız olarak tertipli ödeme pozitif yanları bulunmaktadır.

Uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

450 TL’ ye varan promosyon ödemelerinden yararlanabilirsiniz.

Ek olarak promosyon alanlara ek olarak 200 TL puan verilmektedir.

Promosyon ödemeleri 3 senelik peşin olarak yapılmaktadır.

Puan ödülü verilebilmesi için emekli maaş müşterisinin minimum 1 tane kullanıma açık kredi kartının olması gerekmektedir.

Denizbank emekli maaşları avantajları nelerdir?

2.000 TL ve üstünde maaş alanlara 450 TL

1.000 TL ve 2.000 TL içinde maaş alanlara 375 TL

1.000 TL’ den daha azca maaş alanlara ise 300 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Ayrıca yakınlarınızı da Denizbank’a yönlendirmeniz durumunda 100 TL nakit kazanırsınız. Diğer bankalardan tanıdıklarına yardım ederek Akbank’a taşıyanlara kefilsiz 60 aya varan vade oranları ile ihtiyaç kredisi verilmektedir.

Emekli bonus kredisi adı verilen sistem de emekli maaşını Denizbank’tan alanların kullanabileceği bir özellik olarak kullanıma açılmaktadır. Su faturasını bu karttan ödeyen emekliler ise faturalarında %10 indirim elde etme şansı kazanmaktadır.

Ziraat Bankası emekli maaşları avantajları nelerdir?

Promosyon veren bankalara bakıldığında 12 milyon emeklilik en fazla tercih ettiği bankalar sıralamasında 1. sırada bulunan banka Ziraat Bankasıdır. Ziraat Bankası emeklilere özel kampanyalar yaparak özel faiz oranları ve daha yüksek vadeler ile kredi sunmaktadır.

Emeklilerin Ziraat Bankasından aldığı maaşlar sonrasında en büyük avantajların başında ise konut kredilerinde yapılan yardımlar dikkat çekmektedir. Öyle ki 120 ay vadeye varan seçenekler ile %0,99’dan başlayan faiz oranları ile sunulan krediler emekli vatandaşların en fazla tercih ettiği kredilerden bir tanesidir.