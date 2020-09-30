Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?

Emeklilerin yıllık gelirini artırmak için birçok önlemler alınıyor. Yeni emekli olanların maaşı en az 1.500 TL, senelik ikramiye 2.000 TL ve en az promosyon 625 ya da 750 TL’dir. Tanıtım faaliyetlerini 2.550 TL’ye kadar çıkmakta. Geçimlerini sağlamak için her türlü imkandan faydalanan emeklilere promosyon için banka seçer iken dikkat etmeleri lazım.

2021 emeklilerin gelir yılı olacak. Milyonlarca emeklinin maaşları daha yüksek ve şimdi gelirlerini artırmanın tam zamanı. Emekli maaşlarının yanı sıra promosyon ve ikramiye ödemeleri de yapılacaktır. Para çekme miktarı da gündemde. Peki, emekliler kaç banka promosyonu ve tatil ikramiyesi alacak? Son yıllarda emeklilerin gelirlerini artırmak için pek çok önlem alındı. Önce temel maaşı 1.000, sonra 1.500 TL’ye yükseltildi Tatil ikramiyeleri ve promosyon önemli adımlardır.

Emekliler ayda en az 1.500 lira kazanabilirler (ek harcamalar dahil) Yılda iki kez tatil ikramiyesi ve 3 yılda bir banka promosyonu alabilirler. Bu fırsatlar sadece mevcut emeklilere değil, aynı zamanda yeni emeklilere de fayda sağlıyor. Emekli maaşı alanlar ayda en az 1.500 lira kazanıyor. Maaş ödendikten sonra taahhüt verip promosyon alabilir, emekli olduktan sonraki dönemden de tatil ikramiyesi alabilir.

İLK ÖDEME YENİ YILDA

Maaşı 1.500 ile 2.500 arasında olanların en az 625 lirası, 2.500 ve üzeri maaşı olanların en az 750 lirası var.

Seçilen bankaya bağlı olarak, promosyon tutarı 2.550 lire kadar olabilir. Yeni emekliler için yıllık ikramiye de 2000 liradır. Ancak bu yılın ikramiye dönemi sona ermiştir.

Yeni emekliler 2021'den itibaren ikramiye alacaklar.

BANKA SEÇERKEN DİKKAT!

Emeklilik başvurusu sırasında maaşı belirledikten sonra banka seçimi yapabilirsiniz. Maaş sabitlendikten sonra taahhüt vererek promosyon alabilirsiniz.

Diğer ürünler kullanılırsa veya belirli koşullar karşılanırsa, bazı bankalar daha yüksek promosyon ücretleri ödeyecektir. Bu nedenle, bir karar vermek için lütfen şartları dikkatlice kontrol edin.

EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?

5454 sayılı Kanuna göre emeklilerin ve menfaat sahiplerinin gelirlerine ve aylık tutarlarına göre belirli bir oranda aldıkları aylık ödemeye ek ödeme denir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödemeler artık ek ödeme olarak ödenmektedir. Aylık memur katsayısındaki artış oranı da her yıl ek ödemeleri artırmaktadır.

EMEKLİ EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?

2006 yılında vergi iadesi kaldırılmış ve yerine ek vergiler getirilmiştir. Ek ödeme olarak her ay emeklilik maaşının% 4'ü tüm emeklilerin hesaplarına ödenir. % 4 ekstra ödeme emeklilere göre değişir. Maaş, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez artırılır ve bu artışla birlikte alınacak ek ödemelerin miktarı da artar.