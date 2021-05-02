Emekliler bayram ikramiyelerini nasıl alacaklar? Emekliler bankaya gidebilecekler mi?

Milyonlarca emekli 'Ramazan Bayramı' için emeklilere verilecek ikramiyelerinin nasıl alınacağını araştırmaya başladılar. Sadece bazı işyeri ve sektörlerde muaf olarak belirlenenler ve ellerinde izin belgeleri olan kişilerin sokağa çıktığı tam kapanma sürecinde emeklilerin ikramiyelerini teslim almaları için bankaya gidilip gidilmeyeceği merak konusu oldu.

Konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, tam kapanmaya ilişkin alınan tedbirleri kapsayan genelgeye ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı. Genelgeye göre tam kapanma sürecinde 3 ila 15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ile birlikte engelli ve yaşlı aylıklarının ödemeleriyle ilgili sorulan soruya;

"Bankalar Birliği'nin açıklayacağı takvim ve sürelere uyularak vatandaşların TC Kimlik numaralarıyla birlikte açıklanacak takvim ve sürelerde kendi grubuna denk gelen süreyi kullanarak maaşların alınacağı Banka'nın ikametgahına en yakın olan şubesine gidip gelmek, güzergahı ve zamanı belirlenen kurallara uygun davranarak kullanabilecekler." şeklinde yanıt verdi.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi alan tüm vatandaşların bu kapsamda banka şubeleriyle ATM'lere gidiş ve gelişlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları belirtildi. Ödemelerin alınacağı gün ve saatlerde şubelerde sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere riayet etmeleri, mülki idare amirlerinin ise bu esnada yönetimlerde gerekli görülen tüm tedbirleri almaları, açık olacak olan şubelerin ve şubelerde çalışacak personellerin artırılarak işlemlerin daha hızlı ilerlemesini sağlamaları gerekmektedir. Yoğunlaşma yaşanmaması için de bu süreç içerisinde banka şubelerinin açılış ve kapanış saatlerinde esneme yapılmasına gidilebilecektir.

ENGELLİ VE YAŞLI AYLIKLARI HAK SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK!

Tam kapanma sürecinde 5 ila 10 mayıs tarihleri arasında ödenmesi planlanan engelli ve yaşlı aylıkları ile birlikte sosyal destek ödemelerinin de pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve PTT Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda PTT kart sahipleri ile banka hesaplarında alacak kişiler hariç olmak üzere;

- 867.242 TL tutarındaki engelli ile yaşlı aylığının,

- 765.852 TL tutarındaki sosyal destek ödemelerinin hak sahibi olan vatandaşlara vefa sosyal destek grupları, PTT dağıtıcı personeli , güvenlik veya kolluk görevlileri ile birlikte diğer kamu personelleri tarafından ikametlerinde teslim edilecek şeklinde yapılacaktır.