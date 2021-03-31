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Emekli promosyon hangi banka kaç para veriyor? 2021 Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılır?

Gündeme bomba gibi düşen Emekli promosyon hangi banka kaç para veriyor? Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılır? haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 31.03.2021 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

31 Mart 2021 Çarşamba 19:42
Emekli promosyon hangi banka kaç para veriyor? 2021 Emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılır?
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Emeklilere promosyon ödemeleri yapan bankalar, bu ödemeleri emeklilerin bazı şartları yerine getirmesi halinde yapmaktadır. Maaşını bir bankadan alma sözü veren emeklilere, o banka tarafından promosyon ödemesi yapılmaktadır. Ancak bu ödeme için bazı şartlar yerine getirilir.

2017 yılında başlatılan promosyon ödemeleri ile birlikte emeklilere ek ödemeler bankalar tarafından yapılmaktadır. Promosyonlar bankadan bankaya göre değişiklik göstermektedir. Bazıları nakdi promosyonlar verirken, bazıları ise çeyrek altın vermektedir. Bankalara tarafından verilen bu promosyonlar 3 yıllık periyotlar halinde emeklilere sunulmaktadır. 2017’de başlayan bu kampanyadan o sene yararlanan kişiler 2023 yılında yeniden promosyon alabilecek.

Günümüzde ülkemizde 13 milyon emekli bulunuyor. Bu emekliler için promosyonlar üreten bankalar bu promosyonlarına her yıl düzenli olarak zam yapıyor. Bu şekilde emeklileri kendi bünyesinde toplamak isteyen bankalar birbiriyle yarışıyor.

Promosyon ödemesinden kimler yararlanabilir?

Ülkemizde emekli olmuş her kişi bu promosyon haklarına sahiptir. Emekli kişiler bankalara başvurmaları halinde promosyon hakkında daha detaylı bilgiler alabilmektedir. Bu durumdan SGK emeklisi, Bağkur emeklisi ve Emekli Sandığı emeklisi kişiler yararlanabilmektedir.

Emekliye promosyon ödemesi son dakika açıklaması!

Bankalar emekliler ile 3 yıl anlaşarak maaşlarını bankalarından çekme sözü almaktadır. Bu sözü veren emeklilere 3 yılda bir olmak kaydıyla emekli promosyonu veren bankalar, bu promosyonları farklı şekillerde ödeyebilmektedir.

Ziraat Bankası emekli müşterilerinin maaşlarına göre onlara promosyon ödemesi yapmaktadır. Ayrıca banka emekli müşterilerine bu ödeme dışında başka fırsatlar da sunmaktadır. Ücretsiz EFT ve Havale işlemi seçeneği sunan banka dışında bankalar çeyrek altın, ücretsiz ambulans ve tıbbi danışmanlık gibi fırsatları da emeklilere sunmaktadır.

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar tarafından emekli promosyonu, kişinin devletten aldığı emekli aylığına göre belirlenir. Eğer kişinin emekli maaşı yüksek ise bu oranda yüksek promosyon imkanından yararlanır. Ancak kişinin emekli maaşı düşük ise o kişi düşük promosyondan yararlanır.

En düşük emekli maaşı bulunan kişilere 500 TL promosyon veren bankalar, maaşı yüksek olan kişilere 1.000 TL’yi bulan promosyon ödemeleri yapmaktadır. Bu tutar bankadan bankaya değişiklik göstermektedir.

2020 Finansbank emekli promosyon ödemesi 1.250 TL

Finansbank emekli maaşını kendi bünyesinden alacak olan emeklilere 1.250 TL promosyon ödemesi yapmaktadır. Bu ödemeden yararlanmak isteyen emekliler, maaşlarını 3 sene boyunca Finansbank’tan çekeceklerine dair taahhüt vermelidir. Bu taahhütü veren kişiler bu ödemeden yararlanabilmektedir.

Finansbank bünyesinde bulunan emekliler, yakınlarını banka bünyesine getirmeleri halinde 125 TL daha promosyon ödemesi alabilmektedir. Bu ödemeden yararlanmak için son tarih 31 Aralık 2020’dir.

Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası’ndan çekeceği sözünü veren emeklilere maaşlarına göre şu şekilde ödemeler verilmektedir:

  • 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 750 TL
  • 1.500 TL ile 2.500 TL arası maaş alanlara 625 TL
  • 1.500 TL ve altında maaş alanlara 500 TL

Promosyondan yararlanmak isteyen emekliler PRO yazıp T.C. kimlik numarasını 4757 numarasına kısa mesaj olarak göndermesi halinde promosyondan yararlanmak adına başvuru yapmış sayılır. Ayrıca kişiler bizzat şubelere giderek veya dijital ortamdan da promosyon işlemlerine başvuru gerçekleştirebilmektedir.

İş Bankası emekli maaşı promosyonu

İş Bankası emekli maaşını 3 yıl boyunca kendi bünyesinden alacaklarına söz veren emeklilere promosyon ödemesi yapmaktadır. Bu şartı yerine getiren bütün emeklilerden başka bir şart istenmeden promosyon ödemeleri banka tarafından gerçekleştirilir. Banka tarafından yapılan ödemeler ise şu şekildedir:

  • 1.500 TL ve altı maaş alanlara 500 TL
  • 1.500-2.500 TL arası maaş alanlara 625 TL
  • 2.500 ve üzeri maaş alanlara 750 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilir.

Akbank emekli maaş promosyonu

Akbank maaşını kendi bünyesinden alacak emeklilere promosyon ödemeleri ve birçok fırsat sunmaktadır. T.C. kimlik numarası ile bankaya başvuru yapan kişilerin 3 yıl maaşını Akbank’tan alacaklarına dair söz vermeleri halinde şu avantajlar sağlanmaktadır:

  • Ücretsiz EFT işlemleri
  • Şubelerde öncelik
  • Hesap işletim tutarı yok
  • Ücretsiz Havale işlemleri
  • ATM’lerden 2 kez ücretsiz para çekme
  • 3 ayda bir emekli maaşı alan kişilere 3 ayda bir ödeme kolaylığıyla kredi imkanı

Şekerbank 2.400 TL’ye varan emekli promosyonu veriyor

Şekerbank emekli maaşını 3 yıl boyunca kendi bünyesinden alacak olan emeklilere promosyon ödemeleri yapmaktadır. Bu ödemeler için 3 yıl emekli maaşını bu bankadan alma taahhütü vermeleri gerekir. Promosyon ödemesi dışında emekliler iki faturasına otomatik ödeme talimatı vermesi halinde ek 150 TL ödemeye de sahip olabilmektedir. Banka tarafından verilen ödemeler şu şekildedir:

  • 2.500 ve üzeri maaş alanlara 750 TL
  • 1.500-2.500 TL arası maaş alanlar 625 TL
  • 1.500 TL ve altı maaş alanlara 500 TL ödeme yapılmaktadır.

 

 



Son Güncelleme: 31.03.2021 19:42
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Anahtar Kelimeler:
EmekliPromosyon ödemesi
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