Emekli olmak isteyen vatandaşa isteğe bağlı emeklilik müjdesi

Ülkemizde emekli olmanın hayalini kuran milyonlarca vatandaş, sigorta konusundaki zorunlu şartları yerine getiremediği için bu hayalini gerçekleştiremiyor. Sağlık, hizmet, gıda ve daha nice alanda sigortanın önemli bir etkisi olmaktadır.

Emeklilik arifesinde olan vatandaşlar genel olarak sigortasız olmak ve sigorta primlerinin eksik yatırılması gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Devlet ise yeni bir yöntem ile bu kişilerin de emekli olabilmesini sağlıyor. İsteğe bağlı sigorta adı verilen bu yöntemle birlikte artık insanlar daha kolay emekli olabilecekler.

İsteğe Bağlı Emekli Olmanın Şartları Neler?

İsteğe bağlı emekli olmak isteyen kişilerin karşılaması gereken bazı şartlar bulunuyor. İşte o şartlar:

- T.C. vatandaşı olmak

- 18 yaşını doldurmuş olmak

- Sigortalı bir işte çalışmamış olmak

- Daha önce sigorta primi ödememiş olmak

- Sigortalı olarak en fazla 30 gün çalışmış olmak

- Yaşlılık maaşı almamak

Bu şartları sağlayan vatandaşlar sigorta giriş bildirgeleri ile beraber başvurularını SGK’nın intenet sitesine veya binalarına giderek yapabilirler. Başvurusu kabul edilen kişiler ise aylık kazancının 5’te 1’i kadar bir prim ödeyerek isteğe bağlı olarak emekli olma yönteminden faydalanabilirler.