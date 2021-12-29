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Emekli olan vatandaşlara sevindiren haber geldi! Emekli olanlara para ödemeleri yapılıyor

Emekliye para müjdesi geldi. Emeklilik planı almak isteyen vatandaşların ilk önce hesaplarının bağlı olduğu şubeye gitmesi gerekiyor. Şubeden kolayca gerçekleştirilen bu işlem ile vatandaşlar istediği zaman bankadan maaşlarını alabiliyor. Peki emekli olanlara ne kadar ve ne zaman para ödeniyor? İşte detaylar…

29 Aralık 2021 Çarşamba 15:03
Emekli olan vatandaşlara sevindiren haber geldi! Emekli olanlara para ödemeleri yapılıyor
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Emekli olmayı düşünen vatandaşlar için sevindirici bir haber geldi. Bu sıralar emekliliğe ayrılan vatandaşlar için para yatırılıyor.

Emekliye müjde! Emekliye ayrılanlara para yatırılacak

Emekli olacaklar ilk başta hesabının bağlı olduğu banka şubesine giderek taahhüt altına girmelidir. Vatandaşlar dilediğinde herhangi bir bankadan maaşlarını almak için başvuru yapabilme imkanına sahiptir. Aynı zamanda bankalardan reklam ödemeleri alabilir ve sonrasında kalan kısmını taahhüt süresi içinde iade edebilirsiniz. Kişi farklı bir bankaya geçerse öncekinden daha fazla reklam ödemesi alabilir. Peki emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapılıyor? Promosyon ödemeleri arttırılabilir mi?

Bankalar emeklilere sunduğu reklam ödemeleri konusunda sürekli yarış halinde. 2020 yılı itibarıyla vatandaşlar, emeklilere hangi bankanın ne kadar ödediği.ni araştırmaya başladı. Bankalar arasındaki yarış devam ederken ödemelerin de maaşlara paralel olarak artacağı öğrenildi.

Bankalar, 1500 TL’ye kadar maaş alanlara 500 TL ulaşım ödemesi sağlıyor. 1500 TL ve 2500 TL maaşlı vatandaşlara 625 TL, 2500 TL maaşı olanlara ise 750 TL. Özel bankalar, istekleri doğrultusunda daha yüksek reklam tutarları alabilirler. 

Bankalar ne kadar promosyon ödüyor?

TEB

TEB, maaş üzerinden reklam ödemelerini gerçekleştiriyor. 1500 TL’ye kadar maaş alan vatandaşlar için 500 TL; 1500 TL ve 2500 TL maaşlı vatandaşlara 625 TL ödenecek. 2500 TL ve üzeri maaşlılar için ulaşım ödemesi banka tarafından ödenmektedir. 

Akbank

Akbank;  maaşı 1500 TL’ye kadar olanlara 500 TL, 1500 TL ve 2500 TL maaşlı vatandaşlara 625 TL reklam ödemesi yapıyor. 

ING Bank

1500 TL’ye kadar maaşı olan vatandaşlar için 500 TL ödeme yaparken, 1500TL  ve 2500 TL maaşı olan vatandaşlara 625 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır. 2500 TL ve üzeri alan kişilere ise 750 TL ödenecek. Bu sayı ek kampanyalar ile ödemeler 2550 TL’ye kadar artırılabilir.

Denizbank

1500 TL’ye kadar maaşlı olanlara banka 675 TL nakliye ücreti ödemektedir. 1500 TL ve 2500TL ve üzeri maaşlılara 1000 TL nakliye ücreti ödeniyor.

Garanti BBVA 

Maaşı 1500 TL’ye kadar olanlara 800 TL; 1500 TL ve 2500 TL maaşı olan vatandaşlara ise 1000 TL, 2500 TL üzeri alanlara ise 1000 TL promosyon ödenmektedir.

İş Bankası

1500 TL’ye kadar maaş alanlara banka tarafından 750 TL; 1500 ve 2500 TL maaş alan vatandaşlara 875TL, 2500 TL ve üzeri olan vatandaşlar için ise 1000 TL nakliye ücreti ödenmektedir.

Yapı Kredi Bankası

1500 TL’ye kadar maaşı olan vatandaşlara 1000 TL; 1250 TL maaşı olanlara ise 1500 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

QNB Finansbank

Banka 1500 TL’ye kadar maaşı olan vatandaşlar için 850 TL nakil ödemesi yapmaktadır. 1500 TL ve 2500 TL maaşlı vatandaşlar için 1100 TL, 2500 TL maaşlılar için 1300 TL nakil ödenmektedir.

Fibabanka 

Maaşı 1500 TL’ye kadar olan vatandaşlar için banka 500 TL promosyon ödemesi yapmaktadır.1500 ve 2500 TL maaşı olan kişilere 625 TL; 2500 TL ve üzeri alanlara ise 750 TL ödenmektedir.


Son Güncelleme: 29.12.2021 15:03
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