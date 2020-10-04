Emekli olan kişilere müjde! 1500 TL alabilme imkanına sahipler!

Yaşam sorunları ağırlaşan emekliler için 1.500 Türk Lirası ödeme yapılıyor. Zor durumdaki emeklileri desteklemek için yeni fırsatlar sayesinde, emekliler 1.500 liralık bir ödeme alacak. Ancak destekten yararlanmak isteyen emeklilerin başvurması gerekir.

Emeklilere Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere 1.500 TL Ödeme Yapılacak!

Corona virüsü salgını nedeniyle daha da zor koşullarda yaşamaya başlayan emeklilere tek seferlik 1.500 TL'lik maddi destek geldi. Yılda iki kez, biri Kurban Bayramı öncesi, diğeri Kurban Bayramı öncesi olmak üzere ödenen emeklilik yardımlarına ek olarak, bankalarda emekli aylıkları için promosyon ödemeleri yapmaktadır.

Emekli Maaş Promosyonu! Emekli Maaşını Taşıyanlar 1500 TL Promosyon Ödemesi Alacak

Banka çeşitli emeklilik kampanyaları sunsa da banka kendi bankasından en az üç yıl maaş almayı taahhüt ederse emeklileri Promosyon ödemelerinden faydalanabileceklerdir. Bankalar, yönetimleri tarafından belirlenen limitler dahilinde promosyon ödemeleri yaparken, emekliler için iyi haber açıklanan rakamlar dahilinde 1.500 lira promosyon ödemesi olması.

Emeklilere Maaş Promosyonu Ödeyen Bankalar Hangileri, En Yüksek Promosyon Hangi Bankada?

Ülkemizde hizmet veren her bankada promosyon ödemeleri yapılmaktadır;

Şekerbank emeklilik promosyonu için minimum ücret 500, maksimum 750 liradır. Bu ekstraya ek olarak, en az 2 otomatik ödeme talimatı verilmesi halinde, emekliler ayrıca ek 150 lira ve en az 1.000 liralık kredi kartı ile 200 lira ekstra promosyon parası kazanmak için kartı kullanabilir.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank Ve Fibabanka Tarafından Açıklanan Promosyon Tutarları Ne Kadar?

Kamu bankalarından Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, emeklilik tutarına göre promosyon ödemeleri için minimum 500 lira, maksimum 750 lira belirleyecek olarak ödemeleri yapacaktır.